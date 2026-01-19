Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Бишон-фризе
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 11:56

Собака наклоняет голову не просто так: учёные нашли неожиданный смысл в этом жесте

Наклон головы помогает собаке считывать мимику хозяина – Стэнли Корен

Иногда достаточно одного жеста, чтобы хозяин растаял: собака наклоняет голову набок, как будто всерьёз пытается понять сказанное. Со стороны это выглядит так осмысленно, что кажется — сейчас она задаст уточняющий вопрос или начнёт спорить. И хотя многие считают наклон головы просто попыткой лучше расслышать, исследования показывают: нередко за этим стоит работа внимания и памяти. Об этом сообщает материал, опубликованный 15 января 2026 года.

Что выяснил эксперимент с "одарёнными учениками"

Венгерские исследователи из Университета Лоранда Этвёша наблюдали за собаками, которые способны запоминать названия десятков игрушек и приносить нужную по команде. Именно у таких животных наклон головы появлялся заметно чаще, чем у "обычных" питомцев. В эксперименте "одарённые ученики" делали это в 43% случаев при выполнении команд, тогда как остальные собаки — примерно в 2%.

Учёные связали жест с тем, как животное обрабатывает информацию. Когда собака слышит знакомое слово — например, название предмета, — она не только реагирует эмоциями, но и пытается "достать" из памяти нужный образ. В этот момент она концентрируется, и наклон головы может быть внешним проявлением этой внутренней работы.

Зрение, слух и попытка собрать максимум сигналов

Наклон головы помогает собаке не только "думать", но и лучше считывать нас. Психолог Стэнли Корен объясняет, что животные с длинной мордой могут наклоняться, чтобы лучше видеть нижнюю часть лица человека — там особенно заметны мимика и движения губ. А породы с висячими ушами иногда корректируют слух: изменение положения головы может по-другому "открывать" слуховой проход и улучшать восприятие звука.

Получается двойная задача: одновременно уточнить, что именно сказал хозяин, и рассмотреть его выражение лица. Такой сбор данных особенно заметен в ситуациях, когда собака не просто слышит команду, а пытается понять, чего от неё ждут и какой вариант будет правильным.

Милый приём, который может стать привычкой

Есть и более практичная сторона: собаки быстро учатся тому, что приносит им выгоду. Если после наклона головы человек улыбается, хвалит питомца или достаёт лакомство, жест закрепляется как "удачный ход". Со временем он может появляться чаще — не потому, что собака каждый раз решает сложную задачу, а потому что это повышает шансы получить внимание и бонус.

Это не делает поведение "неискренним". Скорее наоборот: так проявляется социальный интеллект — умение пользоваться реакциями человека, укреплять контакт и получать ресурсы. В реальной жизни оба объяснения часто работают вместе: собака и слушает внимательнее, и одновременно использует жест как способ усилить эмоциональную связь.

Когда наклон головы — повод насторожиться

Обычно ситуативный наклон головы — нормальная часть общения. Но если собака постоянно держит голову наклонённой в одну и ту же сторону, особенно если появляются тряска, шаткость или потеря равновесия, лучше не списывать это на "милую привычку". В таких случаях специалисты советуют обратиться к ветеринару: причиной могут быть, например, проблемы с ушами или вестибулярной системой.

В остальном наклон головы остаётся одним из самых трогательных сигналов: собака не просто слышит звук, а активно "включается" в контакт. И пусть она не говорит словами, иногда этого жеста достаточно, чтобы понять — внимание полностью у вас, а диалог действительно происходит.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

