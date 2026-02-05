Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Собака танцует
Собака танцует
© freepik.com by master1305 is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 18:30

Один жест, который собаки используют вместо слов — и люди часто понимают его неправильно

Собака кладёт лапу на ваше колено, и рука сама тянется погладить — жест кажется простым и почти "человеческим". Но за этим движением часто скрывается не приветствие и не трюк, а попытка что-то сообщить. Иногда это просьба о помощи, иногда — способ успокоиться, а порой — проверка границ.

Лапа как язык: контакт, а не фокус

Если собака даёт лапу без команды, чаще всего это осознанный сигнал. Домашние собаки за время жизни рядом с людьми научились использовать жесты, которые быстро вызывают реакцию. Лапа удобна именно тем, что её трудно не заметить: прикосновение моментально привлекает внимание и запускает "диалог".

При этом один и тот же жест не имеет единственного значения. Важен контекст: где вы находитесь, что происходило до этого, и как выглядит собака в целом — расслаблена ли она, напряжена ли, ищет ли взгляда или избегает его.

Самые частые причины, почему собака кладёт лапу

Специалисты описывают несколько типовых мотивов, из-за которых собака "включает" лапу как средство общения. Часто это просьба о внимании — желание, чтобы с ней поговорили, поиграли или просто заметили. Бывает и запрос конкретного ресурса: еда, вода, прогулка, открытая дверь.

Отдельная категория — поиск поддержки. Тревожные и неуверенные собаки нередко тянутся лапой, чтобы получить ощущение безопасности. А в спокойной домашней обстановке мягкое касание может быть знаком близости: "я рядом, всё нормально". Наконец, поведение легко закрепляется: если собака много раз получала награду за лапу, она начнёт использовать жест всё чаще и более настойчиво.

Откуда это берётся

У щенков есть врождённая привычка "подталкивать" мать лапами, добиваясь реакции. Повзрослев, многие переносят тот же принцип на человека: прикосновение — ответ — закрепление.

Как реагировать правильно и не испортить отношения

Первый шаг — оценить состояние собаки по всему "пакету сигналов": хвосту, ушам, дыханию, напряжению мышц, выражению глаз. Расслабленная поза и спокойный взгляд обычно означают одно, а сжатое тело и широко раскрытые глаза — совсем другое, даже если лапа одна и та же.

Если жест похож на просьбу о реальной потребности, стоит проверить базовые вещи: воду, режим прогулок, дискомфорт, странное поведение. Если собака тревожится, полезнее снизить напряжение в обстановке и предложить безопасное место, чем "разгонять" эмоции чрезмерной лаской.

Когда лапа — маркер стресса или дискомфорта

О возможном напряжении могут говорить сопутствующие признаки:

  • уши прижаты или отведены назад;
  • учащённое дыхание без нагрузки;
  • расширенные зрачки, заметные белки глаз;
  • хвост поджат, корпус прижат к земле;
  • частое зевание, облизывание губ, отворачивание головы.

В такой ситуации собака скорее просит поддержки, чем лакомства.

Границы, чтобы лапа не стала "инструментом давления"

Если реагировать на каждое касание мгновенно и одинаково, собака быстро поймёт, что это универсальная кнопка внимания. На практике помогает последовательность: когда вы заняты, не подкреплять навязчивое "постукивание", а поощрять спокойное ожидание. Так собака учится, что терпение работает лучше, чем настойчивость.

Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Собака ест траву на прогулке — это не “чистка желудка”: причина оказалась другой 03.02.2026 в 16:03

Ветеринар объясняет, почему поедание травы у большинства собак — обычная исследовательская привычка; реальная опасность чаще связана с химикатами, паразитами и стрессом.

Читать полностью » Один котёнок станет другом, другой — проблемой: 3 признака, которые выдают характер уже в помёте 03.02.2026 в 14:09

Как выбрать котенка из помета и не ошибиться: на что обратить внимание в характере, возрасте и поведении, чтобы питомец подошел вашему образу жизни.

Читать полностью » Мороз кусает сильнее, чем кажется: скрытые зимние угрозы, которые подстерегают собаку на прогулке 03.02.2026 в 12:15

Зимние морозы и снег могут быть опасны для собак: от переохлаждения до травм и отравлений. Ветеринар объясняет, на что обратить внимание владельцам.

Читать полностью » Домашняя птица внезапно замолкает или кричит — тревога может маскироваться под 02.02.2026 в 21:44

Ранние признаки тревоги у птицы — от изменённых вокализаций до выщипывания и тяжёлого дыхания. Почему стоит реагировать быстро и какие простые шаги помогают вернуть спокойствие.

Читать полностью » Эти звуки под водой никто не воспринимал всерьёз — оказалось, рыбы так общаются постоянно 02.02.2026 в 18:16

Учёные научились различать виды рыб по звукам, которые они издают в рифах. Открытие меняет подход к изучению морской жизни и её защите.

Читать полностью » Кошка много спит, но не расслабляется — скрытая проблема зимнего периода 02.02.2026 в 17:34

Зимой кошка лишается уличных стимулов: простые инженерные приёмы — полки, когтеточки, ротация игрушек и кормушки-головоломки — возвращают интерес и снижают стресс.

Читать полностью » Идея 02.02.2026 в 13:33

Перед покупкой второго питомца оцените территориальность, возраст и реакцию на перемены — некоторые кошки прячутся, теряют аппетит или начинают чрезмерно вылизываться.

Читать полностью » Короткая шерсть у собак создаёт иллюзию безопасности — под ней проблемы копятся месяцами 02.02.2026 в 12:15

Короткая шерсть не отменяет ухода. Почему расчёсывание и внимательный осмотр важны даже для «неприхотливых» собак и как это влияет на их здоровье.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Космос как генетическая рулетка: орбитальный туризм запускает опасный эксперимент над генами
Наука
Мозг включает турборежим — и день складывается сам: скрытый фактор даёт до 40 минут продуктивности
Наука
Марсоход Perseverance прошёл маршрут под управлением ИИ — NASA
Еда
Пицца дома получается “как из столовой” из-за одной привычки — и это не рецепт
Спорт и фитнес
Пульс на тренировке растёт не просто так — вот где начинается опасная зона
Наука
Космическая погода стала опаснее: поток с Солнца снова разогревается до миллионов градусов
Садоводство
Зимой дерево выдаёт болезнь без листьев — 3 признака видно сразу, если знать куда смотреть
Недвижимость
Шторы впитывают всё подряд — но один простой способ спасает между стирками
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet