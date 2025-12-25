Волк никуда не ушёл: в ДНК домашних собак неожиданно проснулась память дикой жизни

В начале этой истории была всего одна собака. Двадцать лет назад чистокровный боксёр по кличке Таша стал первым домашним псом, чей геном был полностью секвенирован. Этот эксперимент изменил представления учёных о собаках и положил начало масштабным генетическим исследованиям. Сегодня последствия того шага становятся особенно заметны. Об этом сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

От одного генома — к тысячам

После расшифровки ДНК Таши исследования собак резко ускорились. Учёные получили инструмент, который позволил заглянуть в биологическую историю пород и понять, как формировались их особенности. За два десятилетия были секвенированы геномы тысяч собак — от декоративных пород до рабочих и охотничьих, из разных регионов мира и с разной историей разведения.

"Как только это произошло, всё стало ясно", — сказала специалист по геномике собак Элейн Острандер из Национального института исследования генома человека.

Сегодня генетические данные сопоставляют с результатами поведенческих опросов владельцев, архивами родословных и наблюдениями за свободно живущими собаками. Такой подход помогает восстановить цепочку событий, связывающих современных питомцев с их дикими предками, и дополняет данные о том, как проходило одомашнивание собак в разных регионах мира.

Потеря разнообразия и следы волков

Новый сборник из восьми статей, опубликованный в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показал, насколько неоднозначными оказались последствия селекции. Одно из исследований посвящено немецким овчаркам и резкому снижению их генетического разнообразия. Хотя истоки проблемы уходят в XIX век, наиболее серьёзный спад пришёлся на период после Второй мировой войны, когда порода восстанавливалась от крайне малочисленной популяции.

Ситуацию усугубила практика использования "популярных производителей", из-за которой многие современные овчарки имеют общих предков. Это сузило генетический фонд и повысило риски наследственных заболеваний. Параллельно учёные обнаружили, что почти две трети современных пород несут в себе следы ДНК волка, пусть и в минимальных долях. В среднем она составляет около 0,14 % генома, но чаще встречается у крупных, ездовых и охотничьих собак.

"Похоже, это указывает на то, что у свободно гуляющих собак с волчьим обонянием было какое-то адаптивное преимущество", — сказала научный сотрудник Одри Лин из Американского музея естественной истории.

Поведение: генетика против ожиданий

Отдельный блок исследований затронул популярные ДНК-тесты, обещающие предсказать характер питомца. Проверка 151 генетического варианта, якобы связанного с поведением, показала, что ни один из них не позволяет надёжно прогнозировать реакции конкретной собаки. Многие ранние выводы, как выяснилось, опирались на сравнение пород, а не индивидуальных животных.

В то же время анализ больших массивов данных позволил выявить гены, связанные с обучаемостью, страхами и реакцией на стресс. Часть из них совпадает с генами, влияющими на эмоциональные особенности человека, что подтверждают исследования о общих генах тревожности у людей и собак.

"Возможно, мы имеем дело с биологическим фактором, который делает мир более напряжённым для восприятия", — говорит ветеринар и генетик Элеонора Раффан из Кембриджского университета.

Эти результаты не означают прямого сходства поведения людей и собак, но подчёркивают наличие глубинных биологических механизмов. Они помогают лучше понять, почему одни питомцы легко обучаются, а другие острее реагируют на внешние раздражители.

В итоге геномика собак перестала быть узкой дисциплиной. Она стала ключом к изучению эволюции, поведения и отношений человека с животным, которые продолжают меняться даже спустя тысячи лет совместной истории.