Собака ест из миски
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 2:27

Собака ест, как в последний раз: причина может быть в вашей миске, а не в ней

Кормление собаки — это не просто ежедневная рутина, а важная часть заботы о её здоровье и долголетии. От того, сколько и чем вы кормите питомца, напрямую зависит его самочувствие, активность и даже продолжительность жизни. Ошибки в рационе, будь то перекорм или нехватка питательных веществ, приводят к множеству проблем, которых легко избежать, если разобраться в принципах правильного кормления.

Что влияет на количество корма

Чтобы собака получала именно столько пищи, сколько нужно, важно учитывать несколько ключевых факторов.

Возраст. Щенки растут быстро, им требуется больше калорий, белка и витаминов. У взрослых собак обмен веществ замедляется, а пожилым животным — ещё меньше энергии.

Размер. Крупные породы нуждаются в большем объёме пищи, чем маленькие. Однако важно учитывать плотность корма — порция может быть меньше, если продукт высококалориен.

Активность. Чем больше собака двигается, тем выше её энергетические потребности. Спортивные и охотничьи породы тратят гораздо больше калорий, чем домашние любимцы, предпочитающие диван.

Репродуктивный статус. После стерилизации или кастрации обмен веществ замедляется — собаке требуется меньше калорий. Беременные и кормящие самки, напротив, нуждаются в повышенном питании.

Состояние тела. Если питомец имеет лишний вес, стоит сократить калорийность рациона. При недостаточной массе — наоборот, добавить белка и энергии.

Качество корма. Высококлассные корма содержат больше питательных веществ на грамм продукта, поэтому их требуется меньше.

Каждая собака уникальна. Даже животные одной породы могут отличаться по обмену веществ и образу жизни, поэтому универсальных норм не существует.

Как определить нужное количество

Проще всего начать с таблицы кормления на упаковке корма — производители указывают рекомендации для каждой категории веса и возраста. Однако эти данные усреднённые.

Можно воспользоваться калькулятором калорий, но он даёт приблизительный результат — реальные потребности конкретного питомца могут отличаться на 30-50%.

Надёжный способ — оценка состояния тела. Рёбра должны прощупываться, но не торчать. Если талия заметна, собака в норме. А вот о точной корректировке рациона лучше поговорить с ветеринаром.

Как часто кормить собаку

Режим питания не менее важен, чем количество пищи. Разделение суточной порции на несколько приёмов помогает поддерживать стабильный уровень энергии и предотвращает переедание.

Крупные и гигантские породы:

  • Щенки до 4 месяцев — 3 раза в день.
  • Взрослые и пожилые — 2-3 раза.

Мелкие и средние породы:

  • Щенки до 4 месяцев — 3 раза.
  • Взрослые — 2 раза.

Декоративные породы:

  • Щенки до 4 месяцев — 4-5 раз.
  • С 4 до 6 месяцев — 3 раза.
  • После 6 месяцев — 2 раза.

Почему важно соблюдать баланс

Проблемы с весом — одна из самых распространённых бед домашних питомцев. По данным Ассоциации по профилактике ожирения у домашних животных, около 59% собак страдают лишним весом.

Избыточная масса тела может привести к:

  • заболеваниям суставов;
  • проблемам с дыханием и сердцем;
  • перегреву и тепловому удару;
  • кожным заболеваниям;
  • мочекаменной болезни;
  • уменьшению продолжительности жизни.

А вот недостаток питания вызывает анемию, снижение иммунитета и слабость.

Сравнение видов кормов

Тип корма Преимущества Недостатки
Сухой Удобен, долго хранится, чистит зубы Мало влаги, требует постоянного доступа к воде
Влажный Более вкусный, лучше усваивается Может вызывать налёт на зубах, быстро портится
Натуральный Контроль состава, можно адаптировать Требует расчёта БЖУ, добавок, времени на готовку

Советы шаг за шагом

Что делать Чем помочь себе
Определите возраст и вес собаки Используйте кухонные весы и таблицу корма
Учтите активность питомца Сравните с нормами расхода калорий
Выберите качественный корм Консультируйтесь с ветеринаром
Разделите рацион на 2-3 порции Применяйте мерный стакан
Следите за фигурой Корректируйте порцию при изменении веса

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Кормить собаку "на глаз"
    → Последствие: переедание и ожирение
    → Альтернатива: использовать мерную чашку или кухонные весы
  • Ошибка: Резко менять корм
    → Последствие: расстройство пищеварения
    → Альтернатива: переходить постепенно, за 5-7 дней
  • Ошибка: Давать остатки со стола
    → Последствие: проблемы с печенью и желудком
    → Альтернатива: лакомства, предназначенные для собак

А что если собака отказывается есть?

Потеря аппетита не всегда означает болезнь — иногда питомцу просто не нравится вкус или текстура корма. Попробуйте другой бренд, измените температуру еды или добавьте немного влажного корма к сухому. Если отказ продолжается дольше суток — обязательно посетите ветеринара.

Плюсы и минусы регулярного кормления

Плюсы Минусы
Контроль веса и здоровья Требует дисциплины
Улучшение пищеварения Нужно следить за порцией
Меньше проблем с поведением Не подходит для "свободного" кормления

FAQ

Как выбрать корм для щенка?
Выбирайте линейку для роста и развития, с высоким содержанием белка и кальция.

Сколько стоит качественный корм?
Средний сегмент — от 1500 до 4000 ₽ в месяц в зависимости от размера собаки.

Что лучше: сухой или влажный корм?
Оптимален комбинированный вариант — сухой корм для основного рациона и влажный как дополнение.

Мифы и правда

Миф: Собакам полезно молоко.
Правда: У большинства взрослых животных лактазная недостаточность — молоко вызывает понос.

Миф: Натуральная еда лучше корма.
Правда: Готовый корм сбалансирован по витаминам и минералам, чего трудно достичь дома.

Миф: Кости укрепляют зубы.
Правда: Настоящие кости могут повредить эмаль и вызвать трещины.

3 интересных факта

  1. Собаки различают вкус сладкого, но не ощущают соль так сильно, как люди.

  2. Щенки начинают пробовать твёрдую пищу уже с трёх недель.

  3. Некоторые породы, например лабрадоры, генетически предрасположены к перееданию.

Исторический контекст

Первые промышленные корма появились в XIX веке в Англии — их продавали морякам для служебных собак. В XX веке индустрия быстро развилась: появились сухие гранулы, а позже — диетические линейки, учитывающие возраст, породу и состояние здоровья. Сегодня выбор кормов огромен — от гипоаллергенных до функциональных.

