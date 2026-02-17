Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
© Flickr: Cavalier King Charles Spaniel by Mário Simoes is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 16:02

Чужая собака приближается и не отводит взгляд — как правильно себя повести

Вокруг собачьего взгляда давно сложился миф: будто смотреть собаке в глаза "нельзя ни при каких условиях". На деле прямой зрительный контакт для пса может означать и доверие, и предупреждение — всё решают контекст, дистанция и язык тела. Если научиться отличать дружелюбный интерес от напряжённой фиксации, общение с собакой станет спокойнее и безопаснее. Об этом пишет Petbook.

Взгляд у собак: знак близости или вызов

У людей долгий пристальный взгляд часто воспринимается как невежливость, а у собак смысл ещё более конкретный. Между незнакомыми псами прямой "статичный" контакт нередко служит проверкой границ: один уступает, отводит глаза или поворачивает голову, и напряжение падает. Если же оба продолжают смотреть, "замирают" корпусом и сохраняют жёсткую стойку, это может быть предвестником конфликта.

С хозяином всё иначе: своя семья для собаки — это "свои", и в домашней обстановке взгляд может быть частью привязанности. Когда собака спокойна, лежит рядом, подходит за лаской и мягко смотрит, это обычно не про угрозу, а про контакт и доверие.

Что делать, если на вас смотрит чужая собака

Самая рискованная ситуация — встреча с незнакомым псом, особенно если он приближается быстро. Инстинктивно хочется замереть и уставиться на него, но для собаки это легко считывается как вызов. В таких случаях лучше не "впиваться" глазами: смотреть чуть в сторону или "мимо" — на уши, плечи, корпус — и сохранять спокойную позу без резких движений. Такая нейтральность часто помогает снизить градус напряжения.

Как понять, что взгляд "просто внимательный", а не угрожающий

Дружелюбный пристальный взгляд обычно идёт вместе с расслабленной позой: мягкое тело, спокойный хвост, ожидание, иногда лёгкое "улыбчивое" выражение и ровное дыхание. Фиксация выглядит иначе: корпус становится жёстким, хвост напряжён, собака может рычать или лаять, а взгляд словно "приклеен" к цели. Тогда прямой зрительный контакт лучше прервать, слегка развернуться боком и не пытаться "переглядеть" собаку силой — крик и резкие действия только усиливают угрозу. Убегать тоже плохая идея: у некоторых собак это включает погоню.

Можно ли смотреть в глаза своей собаке

Со "своим" псом зрительный контакт допустим, но его нельзя навязывать. Если собака отворачивается или уводит взгляд, это часто не "упрямство" и не "обида", а способ разрядить ситуацию и успокоить человека — уйти из условной линии конфликта. Собаки, как правило, неплохо различают строгий и доброжелательный взгляд, особенно когда хозяин подкрепляет эмоцию голосом и интонацией.

"В этой ситуации собака чувствует себя уязвимой и уязвимой и ищет зрительный контакт с нами, чтобы мы её защитили."

Есть и физиологическая сторона: описывается, что интенсивный контакт глазами между собакой и владельцем связан с ростом окситоцина у обоих; упоминается исследование 2015 года Университета Азабу, где вывод подтверждали анализами мочи. А склонность к прямому взгляду может зависеть от породы и анатомии: в работе исследователей из Будапешта, изучивших 130 семейных собак, говорится, что брахицефальные породы чаще демонстрируют прямой контакт, тогда как длинномордые по-другому воспринимают поле зрения.

Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

