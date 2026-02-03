Собака ест траву на прогулке — это не “чистка желудка”: причина оказалась другой

Многие владельцы замечали: собака на прогулке внезапно останавливается и начинает щипать траву, будто это часть "ритуала". Часто это вызывает тревогу — кажется, что питомец пытается "почистить желудок" или спровоцировать рвоту. Однако ветеринар Марина Валенсия Сарабия объясняет: в большинстве случаев такое поведение нормально и не связано с болезнью, но при ежедневном или навязчивом поедании травы стоит насторожиться. Об этом сообщает La Vanguardia.

Миф про "очищение": почему он не подтверждается

Версия о том, что собаки едят траву, чтобы очистить организм, очень популярна, но научных доказательств у неё нет. По словам специалиста, большинство собак, которые иногда едят траву, не испытывают дискомфорта до этого и не начинают рвать после. Поэтому траву нельзя считать "естественным лекарством для желудка".

Почему здоровая собака вообще может есть траву

Сарабия подчёркивает: полностью здоровый питомец может иногда пробовать траву без каких-либо последствий. Чаще всего причины вполне бытовые:

любопытство;

интерес к текстуре и вкусу;

исследовательское поведение во время прогулки;

элемент игры.

Отдельно отмечается, что чаще такое поведение встречается у молодых собак — щенков и "подростков", которые активнее изучают окружающий мир.

Когда траву едят не "из интереса", а как сигнал проблемы

Главная граница проходит между редким эпизодом и регулярностью. Если собака ест траву часто или делает это навязчиво, это может быть связано не с желудком, а с более широким набором причин.

Сарабия предупреждает: ежедневное поедание травы иногда указывает на дискомфорт в пищеварении, тревожность, стресс или даже дефицит питательных веществ. В таком случае важно не игнорировать поведение и наблюдать, не появились ли другие симптомы.

"Если это происходит часто или навязчиво, это может быть признаком дискомфорта в пищеварении, дефицита питательных веществ, тревоги или стресса", — объясняет ветеринар Марина Валенсия Сарабия.

Вызывает ли трава рвоту — или собака ищет её специально

По словам специалиста, в большинстве случаев трава сама по себе не вызывает рвоту, и собаки не обязательно едят её именно ради того, чтобы "прочиститься". Гораздо чаще это обычная привычка, связанная с поведением на прогулке.

Может ли это быть из-за скуки и нехватки стимуляции

Да, и это важный момент. Сарабия отмечает: собаки, которые много времени проводят в одиночестве, получают мало умственной нагрузки или редко гуляют активно, могут "цепляться" за повторяющиеся действия — в том числе за поедание травы. Это становится способом занять себя или снизить внутреннее напряжение.

Какие признаки нельзя игнорировать

Ветеринар советует обратиться к специалисту, если:

собака часто ест большие объёмы травы; поведение началось внезапно; появляются рвота или диарея; заметна апатия, боль в животе, снижение аппетита; собака пытается есть несъедобные предметы.

Такие признаки уже могут говорить о проблеме, которую лучше не запускать.

Реальные риски: опасна не трава, а то, что на ней

Сама трава обычно не является главной угрозой. Основная опасность — химикаты и паразиты:

пестициды и гербициды могут быть токсичны;

на траве могут быть паразиты и загрязнения;

в "неконтролируемых" местах риск выше.

Поэтому важно следить, где именно собака щиплет зелень, и по возможности не давать ей делать это на газонах, обработанных химией.

Нужно ли запрещать собаке есть траву

Если это случается редко и собака чувствует себя нормально, Сарабия считает, что строгий запрет не обязателен — при условии, что место безопасное. Но если эпизоды становятся регулярными, чрезмерными или сопровождаются изменениями в самочувствии и поведении, лучше обсудить ситуацию с ветеринаром и подобрать альтернативы: больше игр, нагрузки и стимуляции.

Может ли питание влиять на привычку

Раньше считалось, что собака ест траву из-за нехватки каких-то веществ, но научные данные не подтверждают дефицит как основную причину. Тем не менее полноценный сбалансированный рацион важен: он поддерживает нормальное пищеварение и снижает вероятность поведения, связанного с дискомфортом ЖКТ.