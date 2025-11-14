Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Собака зимой в парке
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 15:20

Это вам не чистый снег: собаки глотают опасность — последствия шокируют каждого владельца

Реагенты в снеге могут вызывать отравление у собак — кинологи

Когда наконец выпадает снег, радости нет предела — и у детей, и у собак. Белые сугробы зовут бегать, прыгать, ловить снежинки ртом. Но за зимними забавами часто скрывается опасность, о которой многие владельцы даже не догадываются. Можно ли позволять питомцу есть снег и почему это не такая безобидная привычка, как кажется?

Почему собаки едят снег

Собаки проявляют любопытство ко всему новому: они нюхают, пробуют на вкус и реагируют на движения. Снег шуршит, сверкает и приятно охлаждает рот — отсюда и желание "поймать снежинку". Иногда животные едят снег, потому что им просто жарко после активной прогулки или хочется пить.

"Наши любимцы щелкают зубами в надежде поймать снежинку", — отмечают владельцы.

Но если питомец постоянно пытается лизать снег, стоит насторожиться: возможно, он испытывает жажду, нехватку влаги в рационе или проблемы с обменом веществ.

Почему нельзя позволять есть снег

На первый взгляд снег кажется чистым, особенно свежевыпавшим. Однако в городской среде он быстро впитывает выхлопные газы, соли и химические реагенты, которыми посыпают дороги. Эти вещества токсичны для животных и могут вызвать серьёзное отравление.

Кроме химии, под снежным покровом скрываются и другие опасности:

  • осколки стекла и металла, которые легко порезают рот или глотку;

  • остатки пищи, заражённые бактериями;

  • ядовитые приманки, оставленные догхантерами;

  • фекалии и трупы птиц, переносящие инфекции.

Даже небольшое количество такого "угощения" может привести к воспалению желудка, диарее или более серьёзным последствиям.

Что делать, если собака ест снег

Полностью запретить питомцу взаимодействовать со снегом невозможно, но можно свести риск к минимуму.

  1. Отучайте с детства. Приучайте щенка не подбирать ничего с земли и не хватать снег зубами. За послушание обязательно хвалите и угощайте лакомством.

  2. Используйте намордник. Он не только защитит от поедания снега, но и предотвратит случайное проглатывание мусора.

  3. Следите за маршрутом. Гуляйте в парках или скверах подальше от дорог, где меньше реагентов.

  4. Возьмите воду с собой. Часто собаки едят снег из-за жажды. Возьмите на прогулку бутылку с водой и складную поилку.

"Если дружочку очень сложно удержаться, используйте намордник", — советуют кинологи.

Если после прогулки собака вялая, у неё слюнотечение, понос или рвота — это может быть признаком отравления. В этом случае сразу обратитесь к ветеринару.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: разрешать собаке есть снег.
    Последствие: отравление, аллергия, травмы рта.
    Альтернатива: предложить чистую воду и отвлечь игрой.

  2. Ошибка: гулять без контроля возле дорог.
    Последствие: попадание реагентов и соли в организм.
    Альтернатива: выбирайте чистые дворы и парки.

  3. Ошибка: думать, что свежий снег безопасен.
    Последствие: химические частицы попадают в желудок.
    Альтернатива: не позволяйте собаке лизать землю и сугробы.

Мифы и правда

Миф Правда
"Свежий снег чистый, можно немного поесть" Даже чистый на вид снег содержит выхлопы и реагенты
"Собаки едят снег, чтобы охладиться — это безопасно" При глотании большого количества возможен переохлаждение слизистой и воспаление горла
"Если собака здорова, снег не повредит" Любая собака может отравиться реагентами — иммунитет не спасает от химии

FAQ

Что делать, если собака всё-таки съела снег?
Следите за состоянием: при первых признаках отравления (вялость, рвота, понос) сразу идите к ветеринару.

Можно ли давать снег вместо воды во время прогулки?
Нет. Снег не утоляет жажду, а охлаждает организм, что может привести к ангине или гастриту.

Есть ли безопасный способ играть со снегом?
Да! Бросайте снежки, но не давайте их глотать. Можно использовать игрушки, сделанные для зимних прогулок.

3 интересных факта

При проглатывании снега температура тела собаки снижается быстрее, чем у человека.

Реагенты на дорогах часто содержат этиленгликоль — яд, смертельно опасный даже в микродозах.

Некоторые породы, например маламуты и хаски, генетически устойчивее к холоду, но не к химическим веществам.

