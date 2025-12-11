Отит — тихий вор слуха: почему собаки страдают, а хозяева не замечают

Постоянная боль в ушах у собак — частая проблема, способная причинять питомцу серьёзный дискомфорт и тревогу хозяевам. Особенно часто страдают животные, склонные к отитам, воспалениям слухового канала и накоплению влаги во внутреннем ухе. Иногда причина оказывается поверхностной — например, неправильный уход или попадание воды, а иногда сигнализирует о хроническом заболевании. Об этом сообщает Patas da Casa.

Почему у собак часто болят уши

Одним из самых распространённых источников боли является отит. Его развитие может быть вызвано множеством факторов — от анатомических особенностей до аллергий. Породы с длинными висячими ушами, такие как кокер-спаниель, бассет-хаунд или бигль, подвержены воспалениям особенно часто. Их уши хуже проветриваются, внутри скапливаются влага и загрязнения, что создаёт благоприятную среду для бактерий и грибков.

Генетическая предрасположенность также играет значительную роль: у некоторых собак повышенное выделение ушной серы или более чувствительная кожа, что делает уши уязвимыми.

Нередко причиной становится пищевая аллергия или атопический дерматит. Они провоцируют хроническое воспаление, которое распространяется на слуховой проход. Кроме того, паразиты, такие как ушные клещи и блохи, вызывают зуд и раздражение, провоцируя расчесы и инфицирование.

Не меньшую опасность представляют частые купания и влажная погода: повышенная влажность усиливает рост микробов, особенно если уши плохо просушиваются. Подробнее об этом читайте в материале "Вода в ушах собак вызывает отит и инфекции — ветеринары".

"В большинстве случаев повторяющиеся воспаления у собак связаны с неточным диагнозом или поверхностным лечением, когда первопричина не устраняется", — поясняет ветеринар Аглая Триндаде.

Как распознать боль в ухе у собаки

Понять, что питомца беспокоит ухо, несложно, если наблюдать за его поведением. Обычно болезнь сопровождается резким неприятным запахом, выделениями коричневого или желтоватого цвета, покраснением кожи, отёком и болезненностью при прикосновении. Собака может трясти головой, часто чесать ухо, тереться им о мебель.

Некоторые питомцы становятся апатичными, теряют аппетит или, наоборот, становятся раздражительными. При тяжёлой форме отита животное может наклонять голову в одну сторону или терять равновесие. Похожие сигналы можно заметить и при других состояниях — например, когда животное испытывает тревогу или стресс. Подробнее об этом рассказывается в статье "Частое дрожание и прижатые уши говорят о тревоге — ветеринар Таламонти".

Если владелец замечает эти признаки, необходимо как можно скорее обратиться к ветеринару. Самолечение опасно, поскольку неправильно подобранные препараты могут только усугубить воспаление.

Как ухаживать за собакой с хроническими болями в ушах

По словам специалиста, первое, что нужно сделать — установить точную причину. Только после этого возможно назначить правильное лечение. Иногда врач назначает дополнительные анализы: мазок из уха, тесты на грибковую или бактериальную флору, а также проверку на аллергию.

Терапия включает применение антибиотиков, противогрибковых препаратов, а в некоторых случаях — корректировку питания, если выявлена пищевая непереносимость.

Немаловажную роль играет гигиена ушей. Регулярная, но бережная чистка помогает предотвратить скопление серы и грязи. Однако любые процедуры необходимо проводить только после консультации со специалистом, чтобы не повредить слуховой проход.

Как правильно чистить уши собаке

Уход за ушами требует аккуратности и соблюдения рекомендаций врача. Чтобы процедура была безопасной, придерживайтесь простого пошагового алгоритма:

Закапайте в ухо специальное очищающее средство, предназначенное для собак. Осторожно помассируйте основание уха, чтобы раствор размягчил загрязнения. Позвольте питомцу потрясти головой — это поможет удалить лишнюю жидкость. Остатки загрязнений удалите мягкой салфеткой или марлей, избегая использования ватных палочек.

Важно помнить, что излишне частая чистка также может нарушить естественный баланс микрофлоры в ухе. Достаточно проводить процедуру раз в неделю или по назначению ветеринара.

Как предотвратить боль и воспаление ушей

Профилактика — лучший способ сохранить здоровье питомца. Важно следить за чистотой и сухостью ушей, особенно после купания. Если собака любит плавать, стоит использовать защитные капли или беруши, рекомендованные ветеринаром.

Рацион питания также имеет значение: сбалансированные корма с омега-3 и омега-6 жирными кислотами укрепляют иммунитет и снижают воспалительные процессы. Регулярные осмотры у специалиста помогут вовремя выявить даже незначительные изменения и предотвратить осложнения.

"Своевременная профилактика и корректный уход позволяют избежать большинства случаев рецидивирующих отитов", — отмечает ветеринар Аглая Триндаде.

Сравнение: отит и другие причины боли в ушах у собак

Не всякая боль в ухе — отит. Иногда воспаление бывает вторичным симптомом других заболеваний. Например, при поражении зубов или воспалении верхних дыхательных путей боль может "отдавать" в область уха. Отличить такие состояния можно только после обследования у врача.

Отит сопровождается выделениями и неприятным запахом, тогда как при воспалении нерва или травме симптомы могут быть внешне слабо выражены, но сопровождаются сильной болью. Поэтому важно не заниматься самодиагностикой и обращаться к специалистам при любых подозрениях.

Плюсы и минусы домашних средств

Некоторые владельцы прибегают к народным методам — отвар ромашки, масла или антисептики. Однако такие способы могут быть как полезными, так и опасными.

Плюсы:

Можно временно снять воспаление и зуд.

Натуральные компоненты оказывают мягкое воздействие

Минусы:

Невозможно точно определить концентрацию и дозировку.

При бактериальном или грибковом отите домашние средства бесполезны.

Неправильное применение может вызвать ожог или раздражение.

Лучше использовать натуральные препараты только как вспомогательные, строго под контролем ветеринара.

Советы по уходу за ушами собаки

Регулярно проверяйте уши — не реже одного раза в неделю. После купания тщательно высушивайте шерсть и внутреннюю поверхность ушной раковины. Используйте специальные лосьоны для чистки, подходящие по породе и типу кожи. При малейших подозрениях на воспаление — обращайтесь к врачу, не откладывая визит. Избегайте сквозняков и переохлаждения после купания или прогулок.

Следуя этим рекомендациям, можно надолго сохранить здоровье ушей питомца и предотвратить хронические воспаления.

Популярные вопросы о боли в ушах у собак

1. Как часто нужно чистить уши собаке?

Оптимально — раз в неделю, но для пород с висячими ушами частота может быть выше. Главное — не переусердствовать, чтобы не травмировать кожу.

2. Можно ли лечить отит без антибиотиков?

Зависит от формы заболевания. При лёгком раздражении достаточно антисептических средств, но при бактериальном поражении без антибиотика не обойтись.

3. Что лучше — домашние средства или аптечные препараты?

Аптечные растворы безопаснее и эффективнее: они имеют проверенный состав и клинические исследования, тогда как народные рецепты часто вызывают осложнения.

4. Сколько длится лечение отита?

В среднем 10-14 дней, но при хронических формах курс может быть дольше и требует регулярного контроля у ветеринара.

5. Можно ли предотвратить рецидивы?

Да, регулярная чистка, правильное питание и наблюдение у врача позволяют снизить риск повторного воспаления почти полностью.