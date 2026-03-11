Трон семьи захватывает четвероногий: питомец рычит на родных без установленной дисциплины

Владельцы собак часто интерпретируют агрессию питомца к другим членам семьи как проявление ревности, однако на деле это стремление животного к доминированию в иерархии стаи из-за отсутствия четких правил. Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц объяснил, что такое поведение корректируется дисциплиной и воспитанием, опираясь на принципы стайной антропологии и биохимии агрессии. Эксперт подчеркнул риски эскалации, когда собака переключает агрессию на хозяина. Об этом сообщается на сайте EcoSever. Ru.

Если ранг собаки в семье не определен, она начинает доминировать, проявляя агрессию к домочадцам, что по словам кинолога связано с отсутствием дисциплины. Хозяин или дрессировщик, которому питомец доверяет больше всего, должен установить границы поведения. По словам специалиста, последовательная дрессировка формирует спокойный тип поведения без поощрения агрессии.

"Ранг у собаки в семье должен быть четко совершенно определен. Если не определен ранг, собака начинает себя вот так вести. Может закончиться тем, что собака потихонечку переключит свои агрессивные намерения от членов семьи к хозяину. Такое бывает тоже. Если собака увидит, что она добилась позитивного эффекта в своем поведении, она потом обязательно будет стремиться этот позитивный эффект повторить. А этого допускать нельзя", — отметил Константин Карапетьянц.

Ключевую роль играет человек, объясняющий собаке правила через наказания, создающие неприятные ассоциации, но без чрезмерной жестокости. Как отметил эксперт, собака должна понимать, что агрессия к семье недопустима. В итоге, строгая иерархия обеспечивает гармонию в стае, предотвращая эскалацию конфликтов.