Что скрывается под клумбой: настоящая причина, по которой ваша собака превращается в экскаватор

Сад может выглядеть ухоженным ровно до того момента, пока собака не решит устроить "строительные работы" под клумбой. Кажется, будто питомец нарочно портит цветы, но на деле он просто следует природным привычкам. Земля для пса — источник запахов, прохлады и интересных целей, которые невозможно игнорировать. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Инстинкт охотника и желание добычи

Одна из самых частых причин раскопок — охотничий азарт. Пёс может слышать и чувствовать мышей, кротов или других мелких животных, которые прячутся в грунте или шуршат под забором. Иногда собаку провоцирует и то, что происходит за пределами участка: птицы, белки, чужие кошки. Попытка "дотянуться" до цели заканчивается ямой, а в некоторых случаях — настоящим подкопом.

Опасность подкопов под забором

Когда собака увлекается, она не оценивает последствия: лаз может вывести её наружу. Поэтому важно регулярно осматривать границы участка и вовремя закрывать потенциальные слабые места. Если питомец целенаправленно роет возле ограждения, стоит усилить эту зону сеткой, камнями или плотными бордюрами, чтобы снизить интерес и исключить побег.

Подготовка к щенкам: материнское поведение

У беременных собак копание иногда становится проявлением инстинкта "строительства гнезда". Даже при наличии тёплой будки и мягкой лежанки будущая мама может стремиться сделать укрытие в земле — так в природе животные защищают потомство. В такой период лучше не оставлять собаку без присмотра надолго и мягко возвращать её на место отдыха. Полезно добавить спокойные ритуалы: короткие прогулки, тёплую подстилку, укромный угол, где она сможет чувствовать себя в безопасности.

Спасение от жары: ямка как кондиционер

В жаркую погоду земля становится для пса естественным "холодильником". На глубине температура ниже, и животное интуитивно выкапывает углубление, чтобы лечь туда и остыть. Если собака роет летом особенно активно, проверьте, хватает ли ей тени и воды. Можно поставить миску в нескольких местах, организовать навес, предложить охлаждающий коврик или мокрое полотенце, чтобы потребность в "земляной прохладе" возникала реже.

Скука и азарт игры

Иногда собака копает просто потому, что ей весело. У некоторых пород это поведение закреплено генетически: многие терьеры и другие активные псы готовы рыть землю часами, даже если рядом лежит игрушка. Такой "развлекательный" подкоп чаще появляется, когда питомцу не хватает нагрузки и впечатлений.

Как направить энергию без вреда для сада

Если вы подозреваете, что причина — скука, поможет увеличение активности. Долгие прогулки, игры на поиск предметов, занятия дрессировкой, изучение новых команд и трюков хорошо снимают напряжение и дают собаке ощущение работы. Важно помнить: наказание почти никогда не работает, потому что питомец не связывает выговор с ямой, сделанной несколько минут назад. Гораздо эффективнее переключать внимание и поощрять правильное поведение.

Разрытая клумба — неприятность, но чаще всего она говорит не о "вредности" собаки, а о её инстинктах и потребностях. Если питомцу хватает общения, нагрузки, тени и безопасности, желание копать постепенно уменьшается. А когда копание всё же неизбежно, лучше заранее выделить собаке отдельное место, где ей можно "официально" рыть, не разрушая то, что вам дорого.