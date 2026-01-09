Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лабрадор
Лабрадор
© unsplash.com by Caleb Wright is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 5:51

Что скрывается под клумбой: настоящая причина, по которой ваша собака превращается в экскаватор

Псы копают землю из-за охотничьего азарта — кинологи

Сад может выглядеть ухоженным ровно до того момента, пока собака не решит устроить "строительные работы" под клумбой. Кажется, будто питомец нарочно портит цветы, но на деле он просто следует природным привычкам. Земля для пса — источник запахов, прохлады и интересных целей, которые невозможно игнорировать. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Инстинкт охотника и желание добычи

Одна из самых частых причин раскопок — охотничий азарт. Пёс может слышать и чувствовать мышей, кротов или других мелких животных, которые прячутся в грунте или шуршат под забором. Иногда собаку провоцирует и то, что происходит за пределами участка: птицы, белки, чужие кошки. Попытка "дотянуться" до цели заканчивается ямой, а в некоторых случаях — настоящим подкопом.

Опасность подкопов под забором

Когда собака увлекается, она не оценивает последствия: лаз может вывести её наружу. Поэтому важно регулярно осматривать границы участка и вовремя закрывать потенциальные слабые места. Если питомец целенаправленно роет возле ограждения, стоит усилить эту зону сеткой, камнями или плотными бордюрами, чтобы снизить интерес и исключить побег.

Подготовка к щенкам: материнское поведение

У беременных собак копание иногда становится проявлением инстинкта "строительства гнезда". Даже при наличии тёплой будки и мягкой лежанки будущая мама может стремиться сделать укрытие в земле — так в природе животные защищают потомство. В такой период лучше не оставлять собаку без присмотра надолго и мягко возвращать её на место отдыха. Полезно добавить спокойные ритуалы: короткие прогулки, тёплую подстилку, укромный угол, где она сможет чувствовать себя в безопасности.

Спасение от жары: ямка как кондиционер

В жаркую погоду земля становится для пса естественным "холодильником". На глубине температура ниже, и животное интуитивно выкапывает углубление, чтобы лечь туда и остыть. Если собака роет летом особенно активно, проверьте, хватает ли ей тени и воды. Можно поставить миску в нескольких местах, организовать навес, предложить охлаждающий коврик или мокрое полотенце, чтобы потребность в "земляной прохладе" возникала реже.

Скука и азарт игры

Иногда собака копает просто потому, что ей весело. У некоторых пород это поведение закреплено генетически: многие терьеры и другие активные псы готовы рыть землю часами, даже если рядом лежит игрушка. Такой "развлекательный" подкоп чаще появляется, когда питомцу не хватает нагрузки и впечатлений.

Как направить энергию без вреда для сада

Если вы подозреваете, что причина — скука, поможет увеличение активности. Долгие прогулки, игры на поиск предметов, занятия дрессировкой, изучение новых команд и трюков хорошо снимают напряжение и дают собаке ощущение работы. Важно помнить: наказание почти никогда не работает, потому что питомец не связывает выговор с ямой, сделанной несколько минут назад. Гораздо эффективнее переключать внимание и поощрять правильное поведение.

Разрытая клумба — неприятность, но чаще всего она говорит не о "вредности" собаки, а о её инстинктах и потребностях. Если питомцу хватает общения, нагрузки, тени и безопасности, желание копать постепенно уменьшается. А когда копание всё же неизбежно, лучше заранее выделить собаке отдельное место, где ей можно "официально" рыть, не разрушая то, что вам дорого.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Образ единорога сложился из античных и средневековых текстов — историки вчера в 22:29
От древних текстов до детских игрушек: несуществующее животное подчинило воображение мира

От античных текстов и Библии до средневекового искусства и кино: почему миф о единороге пережил века и стал одним из самых устойчивых образов культуры.

Читать полностью » Собаки распознают грусть хозяина по голосу — кинолог вчера в 16:10
Питомец заглядывает в глаза, когда вам тяжело: главный секрет хвостатого психолога

Собаки действительно чувствуют настроение хозяина и реагируют на грусть и слёзы. Рассказываем, как это доказали учёные и почему порода не важна.

Читать полностью » Выбор питомца для квартиры связали с метражом и образом жизни — ветеринары вчера в 10:33
Не всем нужен двор и поводок: питомцы, которые спокойно живут в тесной квартире

Выбор домашнего животного для квартиры зависит от метража, образа жизни и готовности к уходу. Какие питомцы подходят для разного жилья и почему — в материале.

Читать полностью » Цитрусовый запах отпугивает кошек от штор — зоологи вчера в 4:48
Смешала кожуру и воду — кот больше не лезет на шторы: метод, который работает с первого раза

Кот превращает шторы в лестницу? Рассказываем, почему он так делает и какие простые способы помогут сохранить тюль и нервы хозяев.

Читать полностью » Воздушный взрыв кометы совпал с вымиранием мамонтов — учёные 07.01.2026 в 21:26
Небо взорвалось — и мир изменился: тайна вымирания мамонтов получила новый поворот

Учёные нашли новые доказательства космической катастрофы 13 тысяч лет назад, которая могла изменить климат, уничтожить мамонтов и стереть культуру Кловис.

Читать полностью » Попугаи выбирают ведущую лапку в раннем возрасте — биологи 07.01.2026 в 15:12
Присмотритесь к лапкам: странная привычка попугаев, которая есть не у всех

У попугаев тоже бывает "ведущая сторона": они могут быть правшами и левшами. Рассказываем, как это заметить и что выяснили биологи.

Читать полностью » Насекомые прошли полный жизненный цикл в океане — энтомологи 07.01.2026 в 9:25
Океан был закрыт для насекомых — но эти существа прорвались и живут в тысячах километров от суши

Почему океан почти недоступен для насекомых и как галобаты стали исключением из правила, освоив жизнь на поверхности открытого моря.

Читать полностью » Морские свинки кусаются из-за боли или стресса — ветеринары 07.01.2026 в 3:01
Морская свинка кусается не из вредности: вот главная причина, о которой вы не догадывались

Морская свинка кусается не из вредности: чаще причина в стрессе, боли или границах. Разбираем 6 причин и способы мягко исправить поведение.

Читать полностью »

Новости
Дом
Единая цветовая гамма снижает визуальный шум кухни — дизайнеры
Красота и здоровье
Постоянное желание угодить партнёру может привести к отказу от своих потребностей — психолог
Советы и рекомендации
Избыточная влажность мешает получить идеальную корочку на выпечке — повар
Технологии
После износа батареек их можно использовать в пульте для телевизора — эксперт
Недвижимость
Невидимые технологии становятся частью интерьера — дизайнер
Общество
Осознание ошибки в принятии решений менятет отношения с близкими — психолог
Красота и здоровье
Юлия Смирновская: начинайте с лёгкого кардио и растяжки после новогодних праздников
Красота и здоровье
Для качественного сна избегайте алкоголя и гаджетов перед сном — советы Бузунова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet