Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ховаварт
Ховаварт
© commons.wikimedia.org by Dr. Dirk Hilberg, Blankenfelde is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 0:27

Земля летит из-под лап во время копания: о чём собака пытается сказать хозяину

Зоопсихолог Грачёв: собаки роют землю из-за инстинкта, а не вредности

Когда хозяин замечает, что его собака увлечённо роет землю во дворе, первая реакция часто — раздражение. Но если разобраться, это поведение вовсе не каприз и не вредная привычка. Рытьё - часть природной программы, заложенной в генах почти каждой собаки. Важно понять, что именно вызывает такое поведение, и как направить его в безопасное и контролируемое русло.

Почему собака роет землю

Главная причина — инстинкт охотника. Даже если питомец никогда не жил в дикой природе, его предки охотились, и память об этом сохранилась. Почувствовав запах грызунов или насекомых, собака начинает копать, словно пытаясь добраться до добычи. У пород с ярко выраженным охотничьим прошлым — терьеров, лайк, бордер-колли — тяга к "раскопкам" особенно сильна.

Ещё один фактор — терморегуляция. В жаркую погоду собака может копать яму, чтобы лечь в прохладную землю и охладить тело. Это особенно характерно для животных с густой шерстью.

Не стоит исключать и эмоциональные причины. Скука, одиночество, стресс — всё это способно спровоцировать животное на активное рытьё. Для собаки это может быть своеобразная форма самовыражения или попытка выплеснуть лишнюю энергию.

Некоторые питомцы копают, чтобы спрятать или найти предметы: кость, игрушку, лакомство. А у беременных сук подобное поведение часто связано с инстинктом создания гнезда - они готовят место для будущего потомства.

"Собаки роют землю не из вредности, а потому что им это нужно", — отметил зоопсихолог Алексей Грачёв.

Породные особенности

Не все собаки одинаково склонны к рытью. Так, терьеры и таксы выведены для охоты под землёй, поэтому для них копание — естественное занятие. Пастушьи собаки проявляют меньше интереса, а вот северные породы, вроде маламутов, нередко делают себе "лежанки" в снегу или песке.

Как предотвратить появление ям на участке

Главное — дать собаке альтернативу. Если запретить копать вовсе, животное всё равно найдёт возможность удовлетворить инстинкт, и, скорее всего, не там, где хотелось бы хозяину.

  1. Выделите специальное место для рытья. Можно оборудовать участок песком или рыхлой землёй, спрятать туда игрушки или лакомства — пусть собака копает там.

  2. Обеспечьте физическую нагрузку. Уставшая собака не будет рыть из скуки. Подойдут длительные прогулки, игры с мячом, фрисби или бег.

  3. Используйте интерактивные игрушки. Они помогают занять питомца, стимулируют умственную активность.

  4. Создайте барьеры. В особо чувствительных зонах сада можно поставить ограждения или сетки.

  5. Поощряйте спокойное поведение. Хвалите собаку, когда она не трогает клумбы и грядки.

"Положительное подкрепление — ключевой элемент в коррекции поведения", — подчеркнула кинолог Мария Колосова.

Как обустроить среду обитания

Комфортная и насыщенная среда — основа хорошего поведения. Собаки, которым хватает общения, игр и внимания, гораздо реже проявляют деструктивные привычки.

Создайте для питомца зону активности: игрушки, место для сна, площадку для игр. Регулярно выводите его на прогулки, занимайтесь дрессировкой. Постоянное взаимодействие укрепляет доверие и уменьшает стресс.

Если рытьё становится навязчивым, стоит обратиться к ветеринару или зоопсихологу. Иногда это сигнал тревожности, скуки или скрытых проблем со здоровьем.

Сравнение: причины и решения

Причина поведения Что происходит Как помочь
Охотничий инстинкт Реакция на запахи животных Игры с поиском предметов, квесты
Терморегуляция Питомцу жарко Обеспечить тень и прохладу
Скука, стресс Нет стимулов Прогулки, дрессировка, внимание
Подражание другим Копирует поведение Контроль и замена привычек
Беременность Инстинкт гнезда Уютное место в доме

Советы шаг за шагом

  1. Определите, когда и почему собака копает - это поможет найти источник поведения.

  2. Исключите физиологические причины - перегрев, беременность, зуд.

  3. Постепенно перенаправьте активность на игры и упражнения.

  4. Хвалите за правильные действия и не наказывайте за ошибки.

  5. Если ситуация не улучшается — проконсультируйтесь со специалистом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наказывать собаку за ямы.
    Последствие: страх, агрессия, скрытое копание.
    Альтернатива: мягкая коррекция, позитивное подкрепление.

  • Ошибка: игнорировать скуку.
    Последствие: разрушительное поведение.
    Альтернатива: активные прогулки, мяч, пёс-головоломки.

  • Ошибка: не учитывать температуру.
    Последствие: собака копает для охлаждения.
    Альтернатива: навес, поилка, охлаждающий коврик.

А что если копает даже в доме?

Такое бывает: собака пытается "рыть" пол, кровать или ковёр. Обычно это проявление тревожности или попытка устроить себе "гнездо". Важно не ругать, а отвлечь: предложить игрушку, прогулку, ласку. Если поведение систематическое — причина глубже, и стоит обсудить её с ветеринаром.

Плюсы и минусы допустимого рытья

Плюсы Минусы
Естественная реализация инстинкта Возможен беспорядок
Снижение стресса и тревожности Повреждение газона
Развитие самостоятельности Опасность при проглатывании земли

FAQ

Как отучить собаку копать клумбы?
Выделите специальное место для копания и поощряйте использование именно его. Запрещённые зоны можно оградить.

Сколько времени нужно, чтобы отучить собаку рыть ямы?
В среднем — от двух недель до пары месяцев. Всё зависит от возраста, темперамента и системности хозяина.

Что делать, если собака копает ночью?
Проверьте уровень физической активности днём. Возможно, ей просто некуда выплеснуть энергию.

Мифы и правда

  • Миф: если собака роет землю, значит, у неё дефицит витаминов.
    Правда: чаще всего это инстинкт, а не следствие питания.

  • Миф: рытьё - плохое воспитание.
    Правда: это естественное поведение, требующее перенаправления.

  • Миф: нужно закопать собачьи ямы и обрызгать их уксусом.
    Правда: это вызовет стресс, но не решит проблему.

Интересные факты

  1. Археологи находили следы собачьих "лежанок" рядом с древними поселениями людей.

  2. У северных пород ямы помогают сохранять тепло зимой и прохладу летом.

  3. Некоторые дрессировщики используют "копку" как элемент тренировки носа.

Исторический контекст

Ещё в античные времена люди отмечали, что собаки роют землю перед сном или во время охоты. В охотничьих хозяйствах этот инстинкт поощряли — именно из таких собак позже вывели породы, известных своим упорством и любопытством.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринар Немилостив: кости, мишура и нитки представляют наибольшую угрозу для кошек и собак вчера в 23:16
Опасный дом: какие привычные вещи угрожают жизни ваших питомцев

Кости, мишура и даже нитки могут быть смертельно опасны для питомцев. Ветеринар Максим Немилостив рассказал, какие предметы в доме стоит держать подальше от животных.

Читать полностью » Кинолог Владимир Голубев рассказал, почему собака не обязана быть общительной вчера в 22:10
Почему даже щенки из одного помёта бывают полными противоположностями

Собака не обязана быть общительной, чтобы быть "правильной". Владимир Голубев объяснил, почему сдержанность — это норма, а агрессию стоит корректировать только с помощью специалиста.

Читать полностью » Дрожь хвоста кошки может свидетельствовать о боли вчера в 21:11
Хвост кошки дрожит? вот 3 причины, почему это может быть не просто игривость

Почему хвост вашей кошки внезапно начинает дрожать? Это может быть просто игривость или признак скрытой боли. Узнайте, как отличить нормальное поведение от тревожного сигнала и когда нужно немедленно обратиться к ветеринару.

Читать полностью » Собака-бродяга помогла туристке разобраться в себе и обрести счастье вчера в 20:11
Он просто пошел за мной: вот как случайная встреча на тропе Турции изменила жизнь туристки

История о туристке Реке Криг, путешествующей по Ликийской тропе в Турции, и пушистом псе, который решил стать ее компаньоном. Эмоциональная привязанность, возникшая между ними, помогла Реке справиться с проблемами психического здоровья и обрести верного друга.

Читать полностью » Инстинкты заставляют кошек прятать еду, поэтому они копают у миски вчера в 19:19
Кошка закапывает еду? Вот 6 причин, которые скрываются за этим странным поведением

Узнайте, почему ваша кошка закапывает или прячет еду. Статья объясняет вероятные причины такого поведения, от инстинктов предков до стресса и необходимости контроля пространства. Разберитесь, когда это нормальное поведение, а когда стоит обратить внимание на здоровье питомца.

Читать полностью » Волки внутри семейной группы проявляют заботу и сотрудничают вчера в 18:34
Забудьте про "альфа-волка": ученый раскрыл правду о жизни волчьей стаи

Миф об "альфа-волке" как о жестоком лидере прочно укоренился в нашей культуре. Но что на самом деле представляют собой волчьи стаи? Узнайте от эксперта, почему реальность жизни волков — это история о семье, сотрудничестве и заботе, а не о борьбе за власть, и как это связано с поведением наших домашних собак.

Читать полностью » Нельзя заставлять пожилых питомцев делать то, что они не хотят вчера в 17:56
Ваш старый друг: эти 7 ошибок вы совершаете, не замечая, что собака постарела

С возрастом наши верные четвероногие друзья становятся похожими на пожилых членов семьи, требуя особой заботы и внимания. Этот текст поможет вам избежать распространенных ошибок в уходе за стареющей собакой, понять ее новые потребности и сохранить драгоценное время, проведенное вместе, наполнив его любовью и пониманием.

Читать полностью » Длительность сна здоровой собаки составляет 12-14 часов, во время болезни этот показатель увеличивается вчера в 16:32
Вялый хвост и горячий нос: тревожные признаки, за которыми скрывается серьёзная болезнь

Ваша собака стала вялой и кашляет? Узнайте, как отличить простуду от серьёзных заболеваний и как правильно помочь питомцу в осенний период.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Эксперты: аренда жилья на Новый год в 2026 году подешевела по всей России
Наука
Университет Британской Колумбии: ученые нашли микроорганизм для генерации метана
Спорт и фитнес
Диетолог Лесерф: спорт не обеспечит похудение без дефицита калорий
Еда
Шеф-повар Диего Аччеттулли дал три совета для идеальной пасты без ошибок
Авто и мото
Минпромторг: с 1 декабря изменится порядок расчёта утильсбора
Дом
Текстильные эксперты объяснили, как обычный гель для душа спасает шерстяные вещи
Садоводство
Эксперты: не все растения любят опрыскивание — суккуленты и кактусы могут загнить
Спорт и фитнес
Стоячие упражнения на пресс укрепляют мышцы кора и улучшают осанку — эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet