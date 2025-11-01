Собаки на сухом корме рискуют здоровьем: финские учёные раскрыли, как сырое мясо спасает метаболизм

Вопрос о том, чем лучше кормить собаку — промышленным сухим кормом или натуральным сырым мясом, продолжает вызывать споры среди владельцев животных и ветеринарных специалистов. Каждый из этих рационов имеет своих сторонников, однако научные данные, которые могли бы поставить точку в этом дискуссии, появляются не так часто. Новое исследование, проведенное в Финляндии, позволило получить более объективную картину о том, как разные типы питания влияют на энергетический обмен и ключевые показатели здоровья у собак.

Как проходил эксперимент с рационами для собак

В исследовании, результаты которого были опубликованы в авторитетном "Ветеринарном журнале" (The Veterinary Journal), приняли участие несколько десятков собак породы стаффордширский бультерьер. Для финального анализа ученые отобрали данные 46 питомцев, которые полностью прошли программу испытаний. Животных разделили на две группы: одна в течение примерно четырех с половиной месяцев получала стандартный сухой корм, а другая — рацион на основе сырого мяса от производителя MUSH Vaisto, который представлял собой замороженные фрикадельки.

Ключевое различие между рационами заключалось в их составе. Сухой корм был богат неволокнистыми углеводами, в то время как мясное питание содержало много животных жиров и практически не включало углеводов. До начала эксперимента и после его завершения у всех собак брали анализы крови, чтобы отследить изменения важнейших метаболических маркеров.

Какие показатели отслеживали ветеринары

Специалисты из Хельсинкского университета сосредоточились на параметрах, которые дают представление об энергетическом обмене и рисках метаболических нарушений. В список вошли:

глюкоза и инсулин;

холестерин (общий и липопротеины низкой плотности);

триглицериды;

кетоновые тела.

Особенностью этого исследования стало применение индекса триглицериды-глюкоза (TyG), который раньше использовался только в медицине для оценки инсулинорезистентности у людей. Ученые впервые адаптировали этот метод для собак. Дополнительно в обеих группах контролировали изменения веса животных.

"Мы включили индекс TyG, чтобы получить более полную картину метаболических реакций на разные типы питания", — отметили авторы работы.

Результаты: как питание повлияло на метаболизм собак

Анализ данных показал существенные различия в состоянии животных из двух групп. У собак, которые питались сухим кормом, зафиксировали несколько тревожных изменений. У них значительно вырос уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) — показатель, который отражает долгосрочный уровень сахара в крови. Также в этой группе повысились концентрации общего холестерина, "плохого" холестерина (LDL) и триглицеридов. В среднем эти собаки набрали около 500 граммов веса.

У питомцев на мясном рационе картина была иной. У них снизился уровень глюкозы в крови и упала концентрация глюкагона — гормона, повышающего сахар. Кроме того, у них уменьшились показатели всех видов холестерина. Уровень кетоновых тел (бета-гидроксибутират) увеличился в обеих группах, но в "мясной" группе этот показатель был значительно выше. Рост кетоновых тел указывает на то, что организм перешел в состояние пищевого кетоза, когда для получения энергии активно расщепляются жиры вместо глюкозы.

Сравнение влияния двух типов питания на организм собаки

Параметр Сухой корм (богат углеводами) Сырое мясо (богато жирами) Уровень глюкозы Не показал значимого снижения Снизился Гликированный гемоглобин (HbA1c) Значительно вырос Данные не приведены Холестерин (общий и LDL) Повысился Снизился Триглицериды Повысились Данные не приведены Кетоновые тела (BHB) Увеличился, но меньше Значительно увеличился Вес В среднем +0,5 кг Стабилен Инсулинорезистентность (TyG) Данные не приведены Снизился

Практические советы по выбору питания для собаки

Если вы стоите перед выбором типа кормления для своего питомца, стоит подойти к этому вопросу системно. Вот пошаговый алгоритм, который может помочь:

Оцените образ жизни и потребности вашей собаки. Учитывайте возраст, породу, уровень физической активности и наличие хронических заболеваний. Для активных собак может потребоваться рацион с более высоким содержанием белка. Изучите состав готовых кормов. Обращайте внимание не только на источник белка, но и на содержание углеводов, жиров, наличие витаминных добавок и пробиотиков. Проконсультируйтесь с ветеринарным диетологом. Специалист поможет подобрать сбалансированный рацион, будь то промышленный корм или натуральное питание, с учетом индивидуальных особенностей вашего питомца. Если выбираете сырое мясо, убедитесь в его качестве и безопасности. Оно должно быть приобретено у надежного поставщика и правильно приготовлено (или разморожено), чтобы исключить риск заражения бактериями или паразитами. Наблюдайте за реакцией собаки. После перехода на новый рацион внимательно следите за состоянием шерсти, кожи, энергичностью и качеством стула питомца.

А что если…

Если полностью перевести собаку на рацион из сырого мяса, это может спровоцировать переход ее организма в состояние пищевого кетоза. В этом режиме метаболизма основным источником энергии становятся не углеводы, а жиры, что может благоприятно сказаться на уровне сахара в крови и липидном профиле. Однако такой рацион требует тщательного балансирования по всем необходимым микроэлементам.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как выбрать корм для собаки с чувствительным пищеварением?

Следует обратить внимание на корма с ограниченным количеством компонентов, беззерновые формулы или рационы с легкоусвояемыми источниками белка, такими как ягненок или рыба. При серьезных проблемах обязательна консультация с ветеринаром.

Сколько стоит перевести собаку на рацион из сырого мяса?

Стоимость зависит от размера собаки и качества мяса. Для средней собаки это может обходиться в 1.5-2 раза дороже, чем питание кормами премиум-класса. Также затраты на добавки (витамины, минералы).

Что лучше для собаки: сырое мясо или сухой корм?

Однозначного ответа нет. Исследование показало преимущества мясного рациона для метаболизма, но сухой корм более удобен и сбалансирован. Выбор должен быть индивидуальным и учитывать потребности конкретного животного, а также рекомендации ветеринара.

Три интересных факта о метаболизме собак

Инсулинорезистентность, которую у людей связывают с риском диабета 2-го типа, теперь научились оценивать и у собак с помощью индекса TyG, ранее применявшегося только в гуманной медицине. Пищевой кетоз, в который переходили собаки на мясной диете, — это нормальное метаболическое состояние, при котором тело эффективно использует жир в качестве основного топлива. Повышение уровня гликированного гемоглобина у собак на сухом корме, наблюдаемое в исследовании, рассматривается как предвестник диабета второго типа у человека, что указывает на потенциальные долгосрочные риски.

Исторический контекст

Эволюция питания собак тесно связана с историей одомашнивания. Изначально предки собак были хищниками, и их рацион состоял преимущественно из сырого мяса пойманной добычи. С развитием сельского хозяйства и появлением человеческих поселений рацион собак стал меняться, включив остатки растительной пищи с человеческого стола. Промышленное производство сухих кормов, каким мы его знаем сегодня, началось лишь в середине XX века с легкой руки американского предпринимателя, что кардинально изменило подход к кормлению питомцев и породило дискуссию между приверженцами натурального и промышленного питания, длящуюся по сей день.