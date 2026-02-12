Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 20:52

Собака потеряла интерес к прогулкам — апатия нередко связана с одиночеством

Мы привыкли думать о депрессии как о сугубо человеческой проблеме, но изменения в настроении собак тоже нельзя игнорировать. Вялость, потеря интереса к играм и апатия часто воспринимаются как "характер", хотя на самом деле это сигналы неблагополучия. Поведение питомца нередко напрямую связано с тем, что происходит вокруг него и как с ним обращаются. Об этом сообщает издание Topetmou.

Может ли собака испытывать депрессию

Учёные сходятся во мнении, что собаки не переживают депрессию в клиническом смысле, как люди. Однако они способны испытывать состояния, близкие к подавленности: снижение активности, изменение аппетита, избегание контакта, тревожность. Чаще всего такие изменения носят временный характер и возникают в ответ на конкретные события или условия жизни.

Важно понимать, что похожие симптомы могут быть связаны и с физическими заболеваниями. Поэтому при резких изменениях поведения первым шагом всегда должен быть визит к ветеринару.

Эмоциональное одиночество и нехватка внимания

Одна из самых частых причин ухудшения настроения у собак — ощущение заброшенности. Если жизнь питомца сводится к еде и сну без прогулок, игр и общения, он постепенно теряет интерес к окружающему миру. Такая собака может стать замкнутой, равнодушной или, наоборот, разрушительной.

Регулярное качественное время с владельцем — прогулки, игры, обучение и простое присутствие — критически важно для эмоционального здоровья собаки.

Недостаток физической активности

Движение необходимо не только для тела, но и для психики. Большинству собак требуется ежедневная физическая нагрузка, адаптированная к возрасту и породе. Отсутствие активности приводит к накоплению напряжения, апатии и поведенческим проблемам. Прогулки, игры и возможность исследовать среду помогают собаке оставаться уравновешенной и спокойной.

Потеря близкого

Собаки способны переживать утрату — человека или другого животного, с которым они были привязаны. В такие периоды питомец может больше спать, хуже есть и избегать привычных занятий. Ему необходимы поддержка, внимание и мягкое вовлечение в совместные активности. Оставлять собаку одну с таким состоянием — значит усугублять проблему.

Эмоциональное состояние владельца

Собаки тонко чувствуют настроение человека. Стресс, подавленность или депрессия владельца могут отражаться на поведении питомца. Он становится менее активным, тревожным или апатичным. Забота о собственном эмоциональном состоянии в этом случае — это одновременно забота и о собаке.

Жёсткие методы дрессировки

Использование наказаний, криков и силового воздействия может серьёзно подорвать психику собаки. Такие методы формируют страх, тревожность и иногда приводят к состоянию, известному как приобретённая беспомощность. Позитивное подкрепление, напротив, помогает собаке чувствовать себя уверенно и безопасно, понимая, какое поведение приветствуется.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

