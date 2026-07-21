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Собака рядом с пылесосом
Собака рядом с пылесосом
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Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 15:55

Популярное лакомство в зоомагазинах безжалостно уничтожает эмаль и провоцирует скрытые патологии

Каждый раз, проходя мимо зоомагазина, хочется повесить рядом с упаковкой "элитного" лакомства с оленьими рогами табличку с надписью: "Опасно для жизни". Мало кто догадывается, что это лакомство, которое рекламируют как идеальное для стачивания зубов, на самом деле может оказаться коварным врагом собачьего здоровья. Давайте разберемся, опираясь на ветеринарную стоматологию и здравый смысл, и по пунктам выясним, почему оленьи рога могут навредить любимцам.

"Даже самые здоровые собаки могут пострадать от простого на первый взгляд лакомства. Важно осознанно выбирать, что давать своему питомцу и какие возможные риски с этим связаны", — объяснил ветеринар Ольга Сидорова.

Врач-ветеринар Ольга Сидорова

Миф первый: волки грызут рога и кости

Один из самых распространенных мифов — что волки жуют рога и кости, и этоNatural'sамое нормальное поведение для собак. Но стоит учесть, что волк в дикой природе живет всего 6-8 лет, и его жизнь часто заканчивается не от старости, а от голода. Смерть от голода начинается с того, что животное теряет возможность охотиться, а это может произойти из-за серьезных стоматологических проблем, таких как сломанные зубы или абсцессы.

Кроме того, волк обгладывает мясо с костей, а не грызет твердые, высушенные рога, подобно тому, как человек может использовать зубную щетку, чтобы шлифовать свои зубы. Оленьи рога — это не еда, а потенциальная угроза для здоровья питомца.

Факт №1: рог против зуба

Эмаль собаки — это самая твердая ткань в организме, но даже она не готова справляться с материалом, который сопоставим по твердости с камнем. Оленьи рога, по сути, представляют собой высушенную кость, и очень часто при попытках ее разгрызть собака получает травмы, которые приводят к сколам зубов.

Сколы — это не только эстетическая проблема: в глубине под десной может оказаться обнаженная пульпа, что вызывает сильнейшую боль и может привести к серьезным стоматологическим проблемам. Лечение таких травм может стоить от 15 до 40 тысяч рублей за один зуб, а если не лечить — риск для жизни значительно возрастает.

Факт №2: фосфорно-кальциевая бомба

Посмотрим на химический состав оленьего рога. Он состоит в основном из гидроксиапатита, соединения кальция и фосфора. Но соотношение этих элементов в зависимости от природы должно составлять 1,2-1,4: 1. В оленьем роге фосфора больше, и это вызывает проблемы при усвоении.

Когда собака жует рог, она проглатывает мелкие части, которые всасываются в кровь, и уровень фосфора возрастает. Организм начинает забирать кальций из костей, чтобы сбалансировать этот избыток фосфора. Это приводит к хрупкости зубов и может вызывать серьезные проблемы с почками.

Факт №3: ЖКТ под ударом

Если даже зубы выдержали атаку рога, у собаки может возникнуть серьезная угроза при проглатывании острых осколков. Олений рог не размягчается в желудке, и острые края могут легко проткнуть стенки желудочно-кишечного тракта. Это требует экстренного вмешательства и операции.

Более того, костная крошка может спрессовываться и блокировать кишечник. В результате таких перекрытий собака может даже погибнуть, если не предоставить необходимую медицинскую помощь.

Факт №4: механическая пробка в желудке

Собаки, особенно те, кто любят жевать (например, пищевики, такие как лабрадоры), могут съедать рог или его части, которые затем формируют плотный комок в желудке. Это комбо не усваивается и может даже потребовать хирургического вмешательства для удаления.

Симптомами этого являются: вялость, отсутствие аппетита и рвота, что говорит о необходимости срочного медицинского внимания.

Что безопаснее: альтернативы для жевания

Так что же можно давать своим питомцам вместо оленьих рогов? Главный принцип заключается в том, чтобы лакомство было либо съедобным и легко усваемым, либо упругим, но не твердее зубов. Хорошими альтернативами являются сырой хрящ, бычий корень и специализированные жевательные лакомства из субпродуктов. Они безопасны для зубов и полезны для здоровья питомцев.

Запомните, что пытаться дать место для жевания — это нормально, но допустимые игрушки или лакомства обязательно должны соответствовать необходимым критериям безопасности.

Проверено экспертом: врач-ветеринар Ольга Сидорова

FAQ

Можно ли использовать оленьи рога как игрушку?

Нет, это опасно для здоровья собаки, так как может привести к серьезным стоматологическим и желудочно-кишечным проблемам.

Что можно давать вместо оленьих рогов?

Лучше использовать сырой хрящ, бычий корень или специализированные жевательные лакомства из субпродуктов.

Каковы симптомы проблем с желудком после проглатывания осколков?

Симптомы включают вялость, отсутствие аппетита и рвоту, что требует срочной ветеринарной помощи.

Зачем собакам нужно жевать?

Жевание необходимо для здоровья зубов и удовлетворения естественной потребности собаки в жевании.

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Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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