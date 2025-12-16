Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 17:14

Вы говорите это каждый день: эти слова собаки терпеть не могут — реакция может удивить

Слова хозяев вызвали стресс и тревожность у собак — Бассетт дрессировщик

Разговоры с собакой — привычная часть жизни владельцев, и многим кажется, что питомец понимает нас лучше, чем мы думаем. Но некоторые слова и фразы способны вызывать у собак вовсе не радость, а тревогу, стресс или замешательство. Реакции могут быть едва заметными или, наоборот, резкими и эмоциональными. Об этом рассказала профессиональный дрессировщик собак Александра Бассетт.

Почему слова имеют значение для собак

Собаки не просто улавливают интонацию — они способны запоминать конкретные слова и связывать их с определёнными событиями. Если за ними регулярно следуют неприятные ощущения, страх или давление, формируется устойчивая негативная ассоциация. Это напрямую связано с тем, что питомцы считывают настроение человека по голосу, мимике и движениям.

Дрессировщики подчёркивают: проблема чаще всего заключается не в словах, а в том, как и в каком контексте они произносятся. Повышенный тон, напряжённая поза и резкие жесты усиливают тревожную реакцию и закрепляют стресс.

Ветеринар — слово с плохой репутацией

Для многих собак слово "ветеринар" становится сильным триггером. Оно быстро связывается с уколами, осмотрами и неприятными манипуляциями. Даже спокойные питомцы могут начать беспокоиться задолго до выхода из дома.

"Собаки быстро понимают, что это слово означает место, где их будут колоть, держать или давать лекарства", — объясняет Александра Бассетт.

Эксперты отмечают, что резкое употребление таких слов без подготовки подрывает чувство безопасности и может усиливать тревожность.

Ванна, нет и эмоциональное давление

Купание, запреты и резкие фразы часто сопровождаются напряжённым тоном. Для чувствительных собак это воспринимается как угроза, а не как сигнал. Особенно тяжело такие слова переносят питомцы, для которых важна предсказуемость и стабильность.

Со временем подобное общение влияет на доверие, а непредсказуемость хозяина снижает уровень доверия собаки и делает реакции животного более настороженными.

Плохая собака и ложное чувство вины

Фраза "плохая собака" часто произносится в моменты раздражения и несёт сильный эмоциональный заряд. Собаки реагируют не чувством вины, а страхом и попытками умиротворения — опускают голову, избегают взгляда или поджимают хвост.

Дрессировщики советуют заменять такие формулировки спокойными и понятными сигналами, которые помогают корректировать поведение без стресса.

Ко мне и пока

Команды и слова прощания тоже могут вызывать негативные ассоциации, если за ними следует конфликт или разлука. Когда "ко мне" звучит только в моменты недовольства, собака начинает избегать команды. А слово "пока" у питомцев с тревогой разлуки способно вызвать панику ещё до ухода хозяина.

Эксперты сходятся во мнении: спокойная речь, нейтральный тон и последовательность помогают сделать общение с собакой более безопасным и понятным. Понимание реакции на слова — ключ к снижению тревожности и укреплению доверия между человеком и питомцем.

