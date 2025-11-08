Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Лабрадор
Лабрадор
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 5:05

Теперь я покупаю игрушки только этих цветов — и собака снова играет с восторгом

Многие уверены, что собаки видят мир в чёрно-белых тонах, как старое кино. Но это не так. Наши четвероногие друзья различают цвета, просто их палитра значительно уже, чем у человека. И, по мнению учёных, у них действительно могут быть любимые цвета — чаще всего синие и жёлтые.

Две главные сверхспособности собак — слух и обоняние

Прежде чем говорить о зрении, стоит вспомнить, что собаки полагаются прежде всего на слух и нюх.

  • Они слышат звуки в более высоких частотах и на большем расстоянии, чем человек. Их уши могут вращаться независимо друг от друга, помогая точно определить источник звука.

  • У собак около 300 миллионов обонятельных рецепторов (у человека — всего около 5 миллионов). Они способны уловить запах даже на расстоянии в километры.

Так что неудивительно, что питомец мгновенно появляется на кухне, стоит вам лишь открыть холодильник.

Как собаки видят мир

Зрение у собак устроено иначе. Они не видят чёрно-белый мир, но и не различают все оттенки, доступные человеку.

Их глаза улавливают оттенки синего, жёлтого и коричневого, а вот красный и зелёный они не различают — эти цвета кажутся им серыми или буроватыми.

Это происходит потому, что в сетчатке глаза у собак всего два типа колбочек (фоторецепторов), тогда как у человека — три. То есть собачий мир — это не серое кино, а просто версия с "уменьшенной насыщенностью" красок.

Любимые цвета собак

Поскольку именно синий и жёлтый они различают лучше всего, специалисты считают, что эти цвета собакам приятнее и понятнее. Это не вопрос вкуса — просто мозг обрабатывает эти оттенки яснее, чем другие.

В 2022 году исследователи из Индийского института науки (Калькутта) провели эксперимент: 134 бездомным собакам предложили три миски — синюю, жёлтую и серую. Большинство выбрало жёлтую, даже если в ней не было еды. Учёные объяснили это тем, что жёлтый цвет собаки воспринимают как наиболее контрастный и яркий.

Тем не менее, результаты нельзя считать универсальными — разные породы и условия среды могут давать разные реакции.

Что собаки видят ночью

Собаки видят в темноте гораздо лучше нас. В их сетчатке больше палочек — клеток, отвечающих за восприятие света. Благодаря этому они уверенно ориентируются в сумерках и даже при слабом освещении. Особенно сильное ночное зрение у лабрадоров, хаски и немецких овчарок — пород, выведенных для работы в сложных условиях.

Как применить эти знания

Если вы выбираете игрушку, поводок или миску для собаки — берите жёлтый или синий. Эти цвета питомец заметит сразу, даже издалека.

Хотите проверить?

  • Покажите собаке два одинаковых мячика — красный и синий.

  • Какой она принесёт первой? Скорее всего, синий — просто потому, что она видит его лучше.

Таблица "Мифы и правда"

Миф Правда
Собаки видят только чёрно-белое Они различают синий, жёлтый и коричневый оттенки
Все собаки видят одинаково У разных пород чувствительность сетчатки разная
Цвет не имеет значения Собаки реагируют на цвет, особенно на контрастные тона

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать игрушки красных или зелёных оттенков.
Последствие: собака не видит предмет, теряет интерес к игре.
Альтернатива: использовать синие или жёлтые игрушки — они заметны даже в траве.

Ошибка: дрессировать собаку с помощью разноцветных сигналов.
Последствие: путаница и стресс.
Альтернатива: применяйте контрастные цвета (жёлтый на синем фоне).

Ошибка: считать, что зрение собак слабое.
Последствие: недооценка их восприятия.
Альтернатива: развивайте визуальные игры и тренировки на внимание.

А что если… собаки видят лучше нас в темноте?

Это правда. Их глаза оснащены отражающим слоем — тапетумом, который усиливает свет. Благодаря ему собаки видят при слабом освещении и реагируют на малейшее движение. Некоторые породы — хаски, лабрадоры, немецкие овчарки — способны различать силуэты на расстоянии до 200 метров даже в сумерках.

FAQ

Какой цвет игрушек лучше для собаки?
Жёлтый и синий — их видно даже на траве и песке.

Видят ли собаки телевизор?
Да, современные экраны с высокой частотой кадров собаки различают как движущееся изображение.

Почему собаки "щурятся" на солнце?
Их глаза чувствительнее к яркому свету, поскольку приспособлены к полумраку.

3 интересных факта

  • У щенков зрение формируется к 6-8 неделям жизни.
  • Собака различает до 75 оттенков серого — гораздо больше, чем человек.
  • При сильном возбуждении зрачки у собак расширяются, усиливая восприятие движения.

Исторический контекст

Первые эксперименты о цветовом зрении собак проводились в XIX веке, но считались недостоверными. Лишь в 1989 году американские нейрофизиологи доказали, что собаки — дихроматы, а не "чёрно-белые создания". С тех пор это открытие помогло понять поведение и эмоции животных на новом уровне.

