Не укутывайте собаку как капусту: секрет зимней экипировки, о котором молчат продавцы

Зимой даже самые бодрые собаки иногда начинают дрожать на прогулке и проситься домой раньше обычного. Мороз, ветер и резкие перепады температуры могут оказаться для питомца серьёзным испытанием — особенно если порода выводилась для совсем другого климата. Холод опасен не только дискомфортом: переохлаждение ослабляет организм и повышает риск болезней. Об этом сообщает издание Moe-Online.

Почему одни собаки мёрзнут сильнее других

Устойчивость к холоду зависит от нескольких факторов, и порода — лишь один из них. Важно учитывать размеры, тип шерсти и привычные условия жизни: собака, которая большую часть времени проводит в тёплой квартире, обычно хуже переносит мороз, чем питомец, привыкший к прохладным прогулкам и сезонной линьке.

На морозостойкость влияют и физиологические особенности. У миниатюрных собак тепло теряется быстрее, потому что у них меньше "запаса" массы, а поверхность тела относительно большая. У короткошёрстных пород и у собак с бедным подшёрстком хуже работает природная "изоляция", а значит, холод ощущается сильнее даже при небольшой минусовой температуре.

Стоит помнить и о происхождении породы. Питомцам, чьи "корни" связаны с Южной Америкой или Средиземноморьем, часто сложнее адаптироваться к долгой зиме, промозглой слякоти и резкому ветру. Поэтому перед тем как заводить собаку, полезно заранее изучить, под какой климат она выводилась.

Чем опасно переохлаждение

Собака может замёрзнуть быстрее, чем кажется, особенно если гуляет без движения, долго стоит на месте или промокла. Переохлаждение нередко начинается с "мелочей" — дрожи, поджатого хвоста, попыток спрятаться за хозяина, отказа идти дальше. Если не реагировать, нагрузка на организм возрастает, а иммунитет может ослабевать, из-за чего проще "цепляются" воспаления и хронические проблемы.

Переохлаждение бывает коварным ещё и потому, что некоторые питомцы терпят дискомфорт молча, не подавая явных сигналов. Поэтому зимой важны наблюдательность и адекватная экипировка: лучше одеться чуть теплее, чем проверять на практике, "выдержит ли" собака прогулку.

От чего зависит переносимость холода

В первую очередь роль играют базовые параметры, которые легко оценить заранее.

Размер собаки. Миниатюрные и лёгкие питомцы чаще мёрзнут, чем крупные. Образ жизни и условия содержания. "Комнатные" собаки нередко линяют иначе, а отсутствие выраженного подшёрстка повышает риск замёрзнуть. Тип шерсти. Короткая шерсть и тонкая кожа обычно означают меньшую защиту от ветра и холода.

Иногда собака может зябнуть даже дома, если в квартире прохладно или отключили отопление. В таких ситуациях помогают тёплая лежанка без сквозняков, плед и спокойный режим без переутомления.

Декоративные породы: им труднее всего

Небольшие собаки со слабым подшёрстком часто начинают мёрзнуть уже в начале холодного сезона и продолжают чувствовать дискомфорт почти до устойчивого тепла. Для них одежда зимой — не каприз, а практическая мера: куртки, жилеты и комбинезоны помогают удерживать тепло и защищают от ветра.

Чаще всего дополнительное утепление пригодится таким породам:

чихуахуа; йоркширский терьер; русский той; китайская хохлатая.

При выборе одежды важно, чтобы она не сковывала движения, не натирала подмышки и шею и не давила на грудную клетку. Удобная посадка и нормальная вентиляция не менее важны, чем "толщина" ткани.

Короткошёрстные и борзые: холод чувствуется даже дома

Есть породы, которые по характеру очень выносливы и способны долго бегать, но при этом плохо переносят низкие температуры из-за тонкой кожи и короткой шерсти. Такие собаки могут зябнуть не только на улице, но и в помещении, если прохладно.

К группе, которой зимой особенно непросто, относят:

грейхаунд; левретка; салюки; уиппет.

Для них важны короткие, но активные прогулки, утепляющая одежда и обязательная "сушка" после снега или дождя. Мокрая шерсть в мороз — почти гарантированный дискомфорт.

Коротколапые породы: проблема не только в температуре

Собаки с короткими лапами нередко любят снег и готовы носиться по сугробам, но в реальности им сложнее: слой снега может быть выше длины лап, а значит, туловище быстро намокает и охлаждается. В мороз и при слякоти это особенно заметно — питомец промерзает и устает быстрее.

Одежда, защищающая грудь и живот, часто нужна следующим породам:

такса; пекинес; скайтерьер; бассет-хаунд.

Кроме комбинезона стоит подумать о защите лап: реагенты и ледяная корка раздражают подушечки, а микротрещины могут причинять боль. После прогулки полезно промывать лапы тёплой водой и вытирать насухо.

Сравнение: одежда, режим прогулок и уход после улицы

Утепление — не единственный способ помочь собаке зимой, и лучше всего работает комбинация подходов. Одежда хорошо защищает от ветра и сохраняет тепло, но не заменяет движение. Активная прогулка помогает согреться быстрее, однако при сильном морозе и ветре даже подвижные собаки могут переохладиться, особенно если промокли.

Уход после улицы влияет на комфорт не меньше, чем комбинезон. Если собаку не вытереть и оставить с мокрой шерстью, она будет мёрзнуть даже дома. А если не промывать лапы после реагентов, могут появляться раздражение и трещины, из-за которых питомец начнёт беречь лапы и хуже двигаться на прогулке.

Популярные вопросы о холоде у собак

Как понять, что собака замёрзла на прогулке?

Обычно это дрожь, поджатый хвост, попытки прижаться к хозяину, отказ идти дальше, поднятые по очереди лапы и стремление быстрее вернуться домой.

Всем ли собакам нужна одежда зимой?

Нет. Многим породам с плотным подшёрстком достаточно грамотного режима прогулок. Одежда чаще нужна миниатюрным, короткошёрстным, а также питомцам, которые быстро мёрзнут.

Что лучше: тёплый комбинезон или сокращение прогулки?

Лучше сочетать. Одежда помогает защититься от ветра и холода, а разумная длительность прогулки снижает риск переохлаждения, особенно в сильный мороз.

Как выбрать зимнюю одежду для собаки?

Ориентируйтесь на свободу движений, отсутствие натирания, удобную застёжку и защиту груди/живота. Одежда не должна пережимать шею и грудную клетку и мешать шагу.