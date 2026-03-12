Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сенбернар
Сенбернар
© Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 19:48

Шерсть как защитник: как правильно ухаживать за собачьей шерстью в жару и холод

В жару прошлого лета знакомый вывел своего боксера на прогулку, а через час пес уже еле дышал — густая короткая шерсть намокла, и тело перегрелось. Хозяева часто винят в линьке всюду летающую шерсть, но на деле она спасает собаку от солнца и холода. В квартире с кондиционером лабрадор с двойной шерстью зимой мерзнет без подшерстка, а пудель без стрижки превращается в комок колтунов. Такие истории повторяются ежегодно, и понимание, зачем нужна шерсть, меняет подход к уходу.

"Шерсть собак состоит из подшерстка и покровного слоя, каждый выполняет свою задачу в защите от холода и жары. У пород вроде хаски подшерсток густой, зимой греет, летом отводит тепло. Без правильного ухода колтуны блокируют вентиляцию кожи, провоцируя инфекции. Регулярное расчесывание стимулирует кровоток и удаляет мертвые волоски."

Врач-ветеринар Марина Черкасова

Слои шерсти у собак

Шерсть любой собаки делится на два слоя. Подшерсток — это тонкие мягкие волоски, плотно прилегающие к коже. Они работают как термоизоляция: зимой держат тепло, летом не дают перегреться.

Покровная шерсть длиннее и жестче, она сверху. Этот слой отбивает дождь, ветер, ультрафиолет и мелкие царапины. У северных пород вроде хаски или маламута подшерсток особенно густой, а покровный — водоотталкивающий.

У пуделя или йоркширского терьера подшерсток слабый или отсутствует. Такие собаки легче мерзнут и требуют особого ухода в холод. Это влияет на выбор жилья и кормления.

Основные типы шерсти

Породы различаются по шерсти в зависимости от происхождения. Короткая гладкая покрывает доберман, боксера, далматина — легко ухаживать, но в мороз собаки дрожат. Линька минимальна, шерсть лежит плотно.

Длинная шерсть у колли или ши-тцу спутывается без ежедневного расчесывания. Средней длины — у немецкой овчарки или золотистого ретривера, часто с густым подшерстком. Жесткая проволочная у шнауцеров и фокстерьеров режет колючки и грязь.

Вьющаяся у пуделя или бишон фризе растет без остановки, требует стрижки. Двойная шерсть сочетает густой подшерсток с жесткими остевыми волосами для сурового климата. Похожие особенности у компаньонов.

Ключевые функции шерсти

Шерсть — не декор, а защита. Она изолирует тело: зимой сохраняет тепло, летом блокирует солнце, предотвращая ожоги. Брить летом вредно — без нее собака перегревается быстрее.

Покровный слой бьет насекомых, шипы, укусы. Шерсть передает эмоции: дыбом на загривке — угроза или страх. Блестящая густая говорит о здоровье, тусклая с проплешинами — о паразитах или дефиците.

Вибриссы и чувствительные волоски помогают ориентироваться в темноте. Сенсорика у питомцев работает похоже.

Влияние сезонов и среды

Два раза в год — весной и осенью — собаки линяют сильно. Подшерсток меняется под погоду. В доме линька слабее, тело меньше реагирует на холод.

Солнце густит шерсть, влага делает ее жирнее. Северные породы держат стойкость в экстремалах. Весенние риски для собак добавляют проблем.

Городской смог или сухость воздуха портят блеск. Регулярные прогулки в лесу улучшают структуру.

Правила ухода

Расчесывать по типу: ежедневно длинкошерстных, раз в неделю коротких. Это убирает мертвину, не дает колтунов, разгоняет кровь. Стрижка для вьющейся — каждые полтора месяца.

Корм с омега-3 и омега-6 делает шерсть шелковистой. Зуд или перхоть — к ветеринару, это аллергия или гормоны. Стресс влияет на шерсть.

"Линька — норма, но чрезмерная сигнализирует о проблемах с питанием или паразитами. Подшерсток адаптируется к сезону, брить его нельзя — теряется защита. Кормление жирными кислотами укрепляет покров. Регулярный осмотр выявляет болезни по шерсти рано."

Врач-ветеринар Сергей Ермаков

FAQ

Можно ли стричь собаку летом?
Нет, это ухудшает теплоотвод. Шерсть вентилирует кожу лучше, чем голая. Исключение — вьющаяся с стрижкой.

Почему собака линяет круглый год?
В доме без сезонов линька растягивается. Проверьте корм и паразитов у ветеринара.

Как убрать колтуны?
Расчесывайте фурминатором, не тяните. Сухой шампунь помогает, но стригите у грумера.

Проверено экспертом: врач-ветеринар Марина Черкасова

