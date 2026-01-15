Плинтусы, тапки, ножки стульев — всё в зубах: что на самом деле стоит за разрушительным "грызением"

Щенок с азартом берётся за ножку стула, а взрослая собака внезапно превращает диван в "мишень" — и кажется, будто питомец специально объявил войну дому. На деле такое поведение почти всегда объяснимо: собаки грызут не из вредности и не потому, что им срочно нужны витамины. Причины чаще лежат в физиологии, эмоциях и уровне нагрузки. Об этом Pravda. Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

Щенки грызут из-за зубов, а не из-за "нехватки витаминов"

У молодых собак разрушительная тяга к мебели часто совпадает с периодом смены зубов. В это время во рту появляется зуд, и животное инстинктивно ищет, обо что можно "почесать" десны. Если подходящих предметов нет, под лапу попадается всё: тапки, плинтусы, угол дивана. Самое важное в такой ситуации — не пытаться лечить поведение добавками, а дать безопасную альтернативу.

"Проблема чаще всего возникает у щенков во время смены зубов, которая происходит с четырех до шести-семи месяцев. Щенок испытывает зуд и желание погрызть, стараясь таким образом облегчить свое состояние. Владельцы нередко считают, что причина в нехватке витаминов, но это ошибка. Здесь нужно не лечение, а возможность безопасно реализовать естественную потребность грызть", — пояснил Дмитриев.

Чтобы снизить ущерб, владельцам помогает простая логика: ценное убирают, доступ ограничивают, а разрешённое — оставляют "в зоне досягаемости". Игрушки и жевательные предметы лучше подбирать по размеру и прочности, чтобы собака не могла их разгрызть на опасные куски.

Взрослые собаки чаще "разряжаются" от скуки и нехватки занятий

Если мебель начинает страдать у взрослого питомца, повод обычно другой — психоэмоциональный. Собака может накапливать энергию, испытывать скуку, не получать привычной активности и искать себе занятие самостоятельно. Особенно быстро это проявляется у подвижных, рабочих и охотничьих пород, которым важно двигаться и решать задачи, а не просто "гулять по кругу".

"Если у собаки нет физической и умственной занятости, она начинает искать выход энергии. У охотничьих и активных пород важно обеспечивать регулярные прогулки, дрессировку, возможность общаться с другими собаками. Если животное постоянно находится дома без внимания, оно сублимирует скуку — и тогда страдают диваны и ножки стульев", — отметил ветеринар.

Иногда похожее поведение возникает, когда питомец переживает стресс: смена режима, переезд, одиночество, слишком редкие прогулки. В таких случаях важно не "давить" на собаку, а вернуть предсказуемость дня и добавить понятные занятия.

Почему "фу" не решает проблему и что работает лучше

Дмитрий Дмитриев подчёркивает: дрессировка нужна не как кнопка запрета, а как способ занять собаку и направить энергию в полезное русло. Когда у животного есть нагрузка, обучение и контакт с человеком, разрушать дом ему просто незачем. На практике хорошо работают несколько шагов:

Регулярная активность: не только шаги, но и игры, смена маршрутов, короткие упражнения. Умственная работа: простые команды, поиск лакомства, игрушки-головоломки, "принеси/найди". Управление средой: убрать провоцирующие предметы, ограничить доступ к "любимым" углам, предложить разрешённые варианты для грызения.

Если же собака грызёт всё подряд навязчиво, будто не может остановиться, или делает это только в одиночестве, имеет смысл обсудить ситуацию со специалистом: иногда за таким поведением скрывается тревожность, и тогда нужен комплексный подход.