Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака на ортопедической лежанке
Собака на ортопедической лежанке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 16:52

Собака уничтожает дом: мифы о поведении, которые мешают воспитанию

Регулярное жевание безопасных предметов помогает механически очищать зубы собаки от налёта

Владельцы собак часто сталкиваются с печальной картиной: любимый питомец с увлечением терзает свою лежанку, разбрасывая по всей комнате клочья наполнителя. Если для щенка с режущимися зубками это естественно, то у взрослой собаки такая привычка вызывает закономерное беспокойство. Почему это происходит и как мягко отучить питомца от разрушительного поведения?

Почему собака грызет лежанку: ищем корень проблемы

Прежде чем ругать питомца, важно понять мотивы его поведения. У разрушения лежанки может быть несколько причин, и далеко не все они связаны с баловством.

Естественные потребности:

  • смена зубов у щенков (3-6 месяцев). Зуд и дискомфорт в дёснах заставляют щенка искать любые предметы, чтобы "почесать" зубы.

  • скука и недостаток активности. Собаке, особенно молодой и энергичной, может быть просто нечем заняться. Разрывание лежанки становится способом развлечь себя и выплеснуть накопившуюся энергию.

  • потребность в жевании. Жевание — естественный инстинкт, помогающий собакам поддерживать здоровье зубов и дёсен, снимать стресс.

Поведенческие и психологические причины:

  • стресс и тревога. Разлука с хозяином, переезд, появление нового члена семьи или питомца могут провоцировать деструктивное поведение.

  • недостаток умственной нагрузки. Собаке не хватает не только физической, но и умственной стимуляции.

  • привлечение внимания. Если собака замечает, что после разрушения лежанки хозяин бросается к ней, пусть даже с руганью, она может использовать этот метод, чтобы получить порцию внимания.

Стратегия перенаправления: от запрета к альтернативе

Самая эффективная тактика — не наказание, а переключение внимания питомца на разрешённые и более привлекательные объекты.

  1. Создайте арсенал жевательных игрушек. Они должны быть разными по текстуре, форме и назначению:

    • прорезыватели для щенков, наполняемые водой и замораживаемые в холодильнике, отлично снимают зуд в дёснах.

    • прочные резиновые игрушки (например, Kong) для активных жевателей.

    • интерактивные игрушки-головоломки, в которые можно спрятать лакомство. Они надолго займут собаку и дадут ей необходимую умственную нагрузку.

    • игрушки из разных материалов: веревочные, латексные, из жилки.

  2. Сделайте игрушки привлекательными. Резиновый шарик сам по себе может быть неинтересен. Но если внутрь намазать немного арахисовой пасты (без ксилита) или положить кусочек сыра, он превратится в ценный объект для исследования.

  3. Регулярно обновляйте "арсенал". Не выкладывайте все игрушки сразу. Периодически убирайте часть из них, а через время доставайте — это поддержит novelty эффект.

  4. Действуйте в момент "преступления". Если вы застали собаку за разрушением лежанки, твердо скажите "Нельзя!" или "Фу!", а затем immediately предложите ей жевательную игрушку. Когда она начнет грызть её, обязательно похвалите и поощрите лакомством.

Меняем объект: делаем лежанку неинтересной

Если перенаправление работает плохо, можно временно изменить саму лежанку или заменить её на что-то менее "съедобное".

  • Используйте лежанки из других материалов. Коврик из прочного меха или холщовой ткани грызть гораздо менее приятно, чем мягкую лежанку с синтепоном.

  • Сделайте лежанку неприятной на вкус. Обработайте края безопасным спреем-антигрызином (например, на основе яблочного уксуса или цитрусовых) или специальным горьким спреем из зоомагазина.

  • Временно откажитесь от лежанки. Иногда полезно сделать паузу. Уберите лежанку на несколько недель, предложив собаке стеганое одеяло, старый коврик или разрешите спать на голом полу. В жару многим собакам это даже комфортнее.

Чего делать категорически нельзя

Некоторые действия хозяев только закрепляют нежелательное поведение.

  • Не наказывайте после факта. Собака не свяжет наказание с действием, которое совершила полчаса назад. Это вызовет только страх и непонимание.

  • Не отдавайте остатки лежанки. Если вы отдадите питомцу "догрызать" то, что осталось, вы дадите ему сигнал: "Грызть лежанку — правильно, вот твой трофей!".

  • Не игнорируйте проблему. Без коррекции привычка закрепится, и собака может переключиться на мебель, обувь или провода.

Пошаговый план по отучению от вредной привычки

  1. Проанализируйте режим дня. Достаточно ли гуляет и играет ваша собака? Увеличьте продолжительность и интенсивность прогулок.

  2. Обеспечьте жевательными игрушками. Купите 3-4 разных типа игрушек и предложите собаке выбрать, что ей больше нравится.

  3. Сделайте игрушки ценными. Не давайте их просто так. Наполняйте лакомством, играйте вместе, хвалите собаку, когда она взаимодействует с игрушкой.

  4. Контролируйте среду. Пока привычка не угасла, не оставляйте собаку наедине с лежанкой. Используйте манеж или закрывайте дверь в комнату.

  5. Будьте последовательны. Все члены семьи должны придерживаться одной тактики: запрещать грызть лежанку и поощрять игру с разрешёнными предметами.

А что если…

Если, несмотря на все ваши усилия, собака продолжает целенаправленно уничтожать лежанку и другие вещи, это может быть признаком сильной тревоги, например, из-за разлуки (separation anxiety). В этом случае проблема глубже, и для её решения может потребоваться помощь профессионального кинолога или зоопсихолога.

Плюсы и минусы разных подходов

Подход Плюсы Минусы
Мягкое перенаправление Сохраняет доверительные отношения, учит собаку делать правильный выбор Требует времени, терпения и последовательности от хозяина
Использование антигрызинов Быстрый эффект, помогает защитить конкретный предмет Не решает причину проблемы, может потребоваться повторная обработка
Временный отказ от лежанки Позволяет "разорвать" порочный круг и избежать повторения Неудобство для собаки, не подходит для пожилых или больных животных

Часто задаваемые вопросы

Почему собака грызет только свою лежанку, а с другими вещами все в порядке?
Вероятно, лежанка стала для неё особым объектом, ассоциирующимся с возможностью "почесать зубы" и развлечься. Возможно, её текстура и мягкость доставляют особое удовольствие. Нужно сделать её менее привлекательной и предложить достойную альтернативу.

Стоит ли покупать лежанку с усиленными бортами?
Да, для щенков и активных chewers существуют лежанки из баллистического нейлона, брезента или плотного холста. Их сложно разгрызть, но они менее мягкие и уютные.

Может ли собака грызть лежанку из-за недостатка витаминов?
Да, в редких случаях деструктивное жевание, особенно если собака проглатывает куски материала (извращённый аппетит), может указывать на проблемы с ЖКТ или нехватку минералов. Исключите медицинские причины, проконсультировавшись с ветеринаром.

Три интересных факта о собачьем жевании

  1. Процесс жевания стимулирует выработку эндорфинов — "гормонов счастья", которые естественным образом успокаивают собаку и снижают уровень стресса.

  2. Щенки познают мир в том числе и через рот — для них это такой же способ получения информации, как для нас — зрение и осязание.

  3. Регулярное жевание безопасных предметов помогает механически очищать зубы от налёта и укреплять дёсны, являясь профилактикой стоматологических проблем.

Исторический контекст

Инстинкт жевания и разрывания — древнейшее поведение, доставшееся собакам от их предков. Волки разрывают добычу, грызут кости и шкуры, чтобы добраться до мяса, насытиться и получить необходимые питательные вещества. Домашние собаки, чей рацион стал мягким и удобным, сохранили этот инстинкт, но направили его на окружающие предметы. Задача современного владельца — не подавить этот природный механизм, а перенаправить его в безопасное и приемлемое русло, обеспечив питомца подходящими "объектами для разрушения".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование поведения домашних кошек показало отсутствие у самцов инстинкта заботы о котятах сегодня в 12:20
Коты бросают своих котят: учёные раскрыли шокирующую правду о природе кошачьего отцовства

Почему коты, в отличие от многих других животных, полностью игнорируют своё потомство? Узнайте о древних инстинктах и эволюционных причинах, которые превратили кошек в матерей-одиночек.

Читать полностью » Способность собаки уживаться с кошкой во многом зависит от её социализации в возрасте щенка сегодня в 12:17
Погоня за кошками — это инстинкт, но есть способ его победить: история преображения вашего питомца

Ваша собака с лаем бросается на каждую кошку? Узнайте, как перенаправить её охотничий инстинкт и создать позитивные ассоциации для мирного сосуществования.

Читать полностью » Крупные крысы могут нападать на кошек — учёные о причинах агрессии сегодня в 11:05
Те, кого боялись веками, теперь атакуют первыми: крысы переписали правила уличных войн

Почему кошки избегают крыс и даже боятся их? Размер, агрессия и эволюция инстинктов делают отношения этих животных совсем не такими, какими мы их представляли.

Читать полностью » Кролики рождают до 12 детёнышей, зайчихи — до 6: биологи рассказали о различиях видов сегодня в 10:34
С виду одинаковые, а внутри — два разных мира: чем заяц отличается от кролика

Кролик и заяц похожи, но лишь на первый взгляд. Почему у них разные характеры, привычки и даже потомство — разбираемся в деталях.

Читать полностью » Эксперты: отказ от сена у шиншилл вызывает нарушения пищеварения и рост зубов сегодня в 9:36
Шиншилла ест меньше кота, но требует точности ювелира: как не перекормить пушистого гурмана

Можно ли шиншиллу перекормить и зачем ей зелень, если в природе она питается сухими травами? Разбираем мифы, нормы и реальные примеры рациона.

Читать полностью » Эксперты: декоративный кролик требует особого ухода и рациона сегодня в 8:27
Он не игрушка и не кот: что скрывают декоративные кролики за милыми мордочками

Декоративный кролик кажется идеальным домашним питомцем, но за его милой внешностью скрывается масса нюансов. Что нужно знать, прежде чем впустить ушастого в дом?

Читать полностью » Учёные: кошки чувствуют вибрации и изменения в энергетике помещений сегодня в 7:20
Кошка шипит в пустоту — и не зря: когда питомец чувствует то, чего мы не видим

Кошки способны ощущать настроение дома и даже реагировать на негативную энергетику. Узнайте, какие сигналы выдают тревогу и как вернуть гармонию.

Читать полностью » Поведенческие специалисты: атаки кошек на ноги связаны с охотничьим инстинктом и стрессом сегодня в 6:13
Она не мстит — она охотится: правда о кошачьих укусах, которую мало кто знает

Почему кошка кусает за ноги и бросается из-за угла? Разбираем охотничью логику, скрытые триггеры, ошибки хозяев и даём план, который реально работает.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
HIIT-тренировка без оборудования: советы тренера Тины Тан
Авто и мото
По цвету выхлопа можно определить неисправность двигателя
Садоводство
Осенью лаванду, шалфей и розмарин обрезают только санитарно
Красота и здоровье
Визажисты советуют подбирать губную помаду по подтону кожи — холодному, тёплому или нейтральному
Садоводство
Землянику удобряют три четыре раза за сезон для стабильного плодоношения — Марина Власова
Наука
Уайз: в пяти зонах лобной коры мозга приматов, нейроны реагировали на относительное положение корма
Дом
Дизайнеры интерьеров советуют использовать высоту помещения для организации хранения на маленькой кухне
Красота и здоровье
Медики предупредили: пропуск завтрака и кофе без еды ухудшают пищеварение
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet