Далматинец
Далматинец
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 9:32

Маленький мозг — острый ум: собаки переворачивают привычные представления об интеллекте

Малый мозг у собак связали с лучшей обучаемостью — Biology Letters

Представления о том, как измерять интеллект собак, оказались куда сложнее, чем принято считать. Новое исследование показывает: крупный мозг вовсе не гарантирует более развитые когнитивные способности. Напротив, некоторые породы с меньшими пропорциями демонстрируют лучшие навыки обучения и памяти. Об этом сообщает Biology Letters.

Неожиданные выводы о размере мозга

Ученые проанализировали 1682 черепа взрослых собак 172 пород из коллекции Музея естественной истории Берна. Основным показателем стал относительный эндокраниальный объем — соотношение размера мозга и массы тела. Эти данные сопоставили с результатами поведенческой оценки, включающей обучаемость, внимание, уровень агрессии и послушание.

Результаты оказались нетривиальными. Породы с меньшим относительным размером мозга чаще показывали лучшую реакцию на тренировки и более развитую кратковременную память. Эти качества традиционно связывают с высокой когнитивной активностью и хорошо сочетаются с тем, как ранее оценивался интеллект собак в исследованиях, где самой умной собакой называли породы с высокой гибкостью мышления, а не с крупным мозгом.

"Сложные навыки и кооперативное поведение у собак не связаны с увеличением размера мозга", — отмечает биолог Университета Монпелье Ана Балькарсель.

Рабочие породы и собаки-компаньоны

Исследователи обращают внимание на различия в селекционных задачах. Крупные породы на протяжении десятилетий выводились для выполнения служебных функций — охраны, поиска, сопровождения человека. Ранее уже было показано, что такие собаки отличаются развитым самоконтролем и устойчивой памятью.

При этом современные данные все чаще указывают, что когнитивные способности собак зависят не столько от происхождения или размеров, сколько от индивидуального опыта, условий воспитания и характера взаимодействия с человеком.

Почему собаки — особый эволюционный случай

В животном мире крупный мозг обычно ассоциируется с более высокой способностью к обучению и выживанию. Однако собаки стали исключением из этого правила. Причина — интенсивный искусственный отбор, начавшийся в конце XIX века с формированием современных пород.

"Собаки — результат направленного искусственного отбора. Мы изменили не только тело, но и саму организацию мозга", — подчеркивает Ана Балькарсель.

Последствия одомашнивания

Домашние собаки в среднем имеют мозг примерно на 20% меньше, чем серые волки. В условиях жизни рядом с человеком снизилась потребность в самостоятельном решении задач выживания, но усилилось развитие социальных навыков. Это объясняет способность собак понимать жесты, взгляд и интонации людей.

Авторы подчеркивают, что интеллект и поведение сильно варьируются не только между породами, но и между отдельными особями. Размер тела или мозга не дает исчерпывающего ответа о возможностях конкретного животного. Вместе с тем результаты поднимают важный вопрос о влиянии селекции на благополучие собак и необходимости более ответственного подхода к разведению.

