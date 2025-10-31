Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака с костью и хозяин
Собака с костью и хозяин
© сгенерировано нейросетью by OpenAI (DALL·E)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 4:25

Один хруст — и перитонит: смертельная опасность, о которой забывают даже опытные собачники

Эксперты: трубчатые кости вызывают у собак внутренние травмы и требуют срочной операции

Куриные, индюшиные и утиные трубчатые кости кажутся собакам вкусным угощением. Но за минутное удовольствие питомец может поплатиться здоровьем. Эти кости очень хрупкие, легко ломаются и образуют острые обломки, способные поранить внутренние органы. Почти каждый ветеринар сталкивался с последствиями подобного лакомства — от повреждений слизистой пищевода до перфорации кишечника и опасного внутреннего кровотечения.

Чем опасны трубчатые кости

Главная угроза таких костей в их структуре. После варки или жарки они становятся ломкими, и при разгрызании распадаются на острые кусочки. Эти фрагменты царапают и могут пробить стенки желудка или кишечника. В самых тяжёлых случаях возникает перитонит — воспаление брюшной полости, требующее срочной операции.

Иногда костный обломок застревает в горле. Тогда собака не может глотать, обильно слюнотечёт, кашляет и делает рвотные движения. Если же кость перекрывает дыхательные пути, животное начинает задыхаться.

Сигналы, требующие внимания:

  • отказ от еды, вялость;
  • болезненное напряжение живота;
  • рвота (в том числе с кровью);
  • затруднённое глотание;
  • беспокойство, скулёж, поза с вытянутыми лапами ("молитва").

Иногда симптомы появляются не сразу, а спустя 1-2 дня. Поэтому важно наблюдать за питомцем после инцидента даже при внешнем благополучии.

Первая помощь до визита к врачу

Если вы заметили, что собака проглотила косточку, действовать нужно спокойно, но быстро. Наденьте перчатки и осторожно осмотрите ротовую полость. Можно воспользоваться фонариком. Если кость видна — аккуратно достаньте её пальцами или пинцетом. Главное — не проталкивайте глубже, чтобы не повредить слизистую.

Если кость не видно, не пытайтесь "помочь" питомцу народными методами. Не давайте хлеб, масло, крупные куски пищи и тем более алкоголь. Это может усугубить травму. Нельзя самостоятельно вызывать рвоту — острые края кости способны поцарапать пищевод при обратном движении.

Когда ждать нельзя

Есть состояния, при которых нужно немедленно ехать в ветеринарную клинику:

  1. Собака кашляет, хрипит, захлёбывается — вероятно, кость застряла в горле.

  2. Животное рвёт, особенно с кровью.

  3. Наблюдается напряжение живота, поза "молитвы", скулёж.

  4. Отсутствует стул более суток, собака отказывается от еды.

  5. Кал с кровью или слизью.

Все эти признаки указывают на непроходимость, перфорацию или внутреннее кровотечение. Промедление может стоить жизни.

Как действует ветеринар

Врач начнёт с общего осмотра, пальпации живота и обследования пасти. Для уточнения диагноза проводится рентген или УЗИ.

Рентген хорошо показывает костные элементы, но не всегда — особенно если они варёные и разрушились. Тогда помогает УЗИ, которое выявляет воспаление и повреждения тканей. Иногда назначают серию снимков или повторную диагностику.

Если предполагается, что кость застряла в пищеводе или желудке, выполняется эндоскопия: тонкий зонд с камерой вводится через рот. Этот метод позволяет осмотреть внутренние органы и при необходимости извлечь обломок без хирургического вмешательства.

При осложнениях (разрыв органа, перфорация, кровотечение) проводят операцию. После неё питомцу назначают курс антибиотиков, обезболивающих и специальную диету.

Как ухаживать за собакой после инцидента

Даже если собака чувствует себя хорошо, расслабляться рано. Острые фрагменты могли повредить слизистую, и воспаление может проявиться позже. В течение 2-3 дней следите за поведением, аппетитом и стулом.

Лучше временно перейти на мягкий корм — паштеты, отварное мясо, каши. Исключите сухие гранулы, кости и лакомства с твёрдой структурой. Если через несколько дней самочувствие питомца не изменилось, риск осложнений минимален. Но профилактический визит к ветеринару не повредит.

Как избежать проблем: пошагово

  1. Никогда не давайте собаке варёные или жареные кости.

  2. Следите, чтобы питомец не подбирал остатки пищи на улице.

  3. Приучайте щенка к жевательным игрушкам с детства.

  4. Храните отходы в закрытом ведре.

  5. Раз в полгода показывайте питомца ветеринару для профилактики.

Эти простые меры помогут избежать трагедии и сохранить здоровье любимца.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: дали собаке куриную кость после ужина.
    Последствие: травма пищевода, рвота, операция.
    Альтернатива: жевательные лакомства из жил или прессованных волокон, например, Pedigree Dentastix или Trixie Denta Fun.
  • Ошибка: пытались протолкнуть застрявшую кость хлебом.
    Последствие: усугубление закупорки.
    Альтернатива: немедленно обратиться к ветеринару, а дома лишь обеспечить покой.
  • Ошибка: вызвали рвоту самостоятельно.
    Последствие: повторное повреждение слизистой.
    Альтернатива: дождаться профессиональной помощи и не предпринимать самостоятельных действий.

А что если кость вышла сама?

Такое возможно, если обломок был мелким и не острым. Но даже тогда стоит проверить, не появились ли в кале следы крови или боли при дефекации. Осмотр у ветеринара подтвердит, что всё в порядке, и избавит от беспокойства.

Плюсы и минусы костных лакомств

Критерий Плюсы Минусы
Натуральность + натуральный продукт может быть заражён бактериями
Удовлетворение инстинкта жевания помогает укрепить зубы острые края травмируют дёсны
Цена недорогой продукт риск операции и высоких расходов на лечение

FAQ

Как понять, что собака проглотила кость?
Обычно животное становится беспокойным, чихает, кашляет, облизывает пасть. Иногда можно заметить обломок у основания языка.

Можно ли дать собаке свиную кость?
Нет. Свиные и куриные кости одинаково опасны, особенно после термообработки.

Сколько стоит лечение после травмы?
Ветеринарная помощь с диагностикой и удалением кости обойдётся в среднем от 5000 до 25 000 рублей в зависимости от сложности.

Какие кости безопасны?
Только крупные говяжьи суставные, не варёные и без острых краёв. Они подходят для кратковременного жевания под присмотром.

Что лучше — кость или игрушка для жевания?
Специальная резиновая или прессованная игрушка безопаснее, не крошится и не травмирует дёсны.

Мифы и правда

Миф: кости укрепляют зубы.
Правда: они могут сколоть эмаль и вызвать воспаление дёсен.

Миф: варёные кости безопаснее сырых.
Правда: наоборот — именно варёные становятся ломкими и опасными.

Миф: если собака ест кости с детства, ничего не случится.
Правда: травма может произойти в любой момент, независимо от привычки.

Интересные факты

  • У собак клыки способны перекусывать даже плотную ткань, но не приспособлены к дроблению костей.
  • Перфорация кишечника от кости развивается всего за несколько часов.
  • На приёмы ветеринаров ежегодно попадает до 30% собак с проблемами ЖКТ из-за костей.

Исторический контекст

Раньше давать собаке кости считалось нормой — считалось, что так питомец получает кальций. Сегодня известно: минералы лучше поступают из сбалансированного корма. Производители (Purina, Royal Canin, Hill's) уже добавляют все необходимые микроэлементы в готовые формулы, поэтому потребности в костях нет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Домашние питомцы влияют на финансы, выбор жилья и отношения миллениалов вчера в 20:12
Домашние животные управляют нашей жизнью: вот почему они влияют на важнейшие решения миллениалов

Все больше людей, особенно миллениалов и представителей поколения Z, строят свою жизнь и принимают важные решения с учетом потребностей своих питомцев. Влияние собак и кошек на личные финансы, выбор жилья и даже дружеские отношения стало феноменом, который нельзя игнорировать.

Читать полностью » Для интересной прогулки с собакой лучше все спланировать заранее вчера в 19:11
Готовы к приключению? Вот 5 секретов для идеального дня с собакой на природе

День на природе — отличная возможность для активного отдыха с собакой. Узнайте, как планировать маршрут, обеспечить комфорт для питомца и подготовиться к приключению, чтобы провести время на свежем воздухе с максимальной пользой для вас и вашего четвероногого друга.

Читать полностью » Приручение бездомной кошки начинается с создания безопасного пространства вчера в 18:11
Шаг за шагом к доверию: вот как приручить бывшую уличную кошку без стресса

Бывшие уличные кошки редко доверяют людям сразу. Узнайте, как шаг за шагом завоевать их доверие, не нарушая границы и не вызывая страха.

Читать полностью » Норвежский лундехунд признан единственной породой собак с шестью пальцами вчера в 17:18
Собака с шестью пальцами на лапах: такое редкое чудо природа создала в Норвегии

Шесть пальцев, невероятная гибкость и история спасения. Узнайте, почему редкий норвежский лундехунд чуть не исчез и чем он удивляет учёных и кинологов.

Читать полностью » Немецкие доги являются потомками старинных травильных собак — булленбейсеров вчера в 16:08
Собака размером с человека — готовы ли вы к этому: финансовая сторона немецкого дога

Мечтаете о немецком доге? Узнайте всю правду о сложностях содержания этой благородной породы, с которыми придется столкнуться ее владельцу.

Читать полностью » Некоторые собаки обладают повышенной чувствительностью и могут отказываться от миски из-за запаха вчера в 16:05
Почему собака ест только с ваших рук: от страха до болезни — все причины раскрыты

Почему ваш питомец отказывается есть из миски и предпочитает брать корм только с ваших рук? Узнайте о скрытых причинах этого поведения и способах его мягкой коррекции.

Читать полностью » Игра в перетягивание не вызывает агрессию у собак, если соблюдать правила вчера в 15:59
Ваш пёс игнорирует дорогие игрушки: вот почему и как это исправить за пару дней

Хотите купить игрушку, которая станет хитом у вашей собаки, а не разочарованием? Узнайте, как подобрать идеальный вариант, учитывая все особенности вашего питомца.

Читать полностью » Профессиональные сыскные собаки иногда используются для поиска пропавших домашних питомцев вчера в 15:02
Где и как крадут собак: неожиданные места, где ваш пёс становится лёгкой добычей

Почему пропадают породистые собаки и как защитить своего питомца от злоумышленников? Узнайте о мотивах преступников и эффективных мерах безопасности.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Фуксию, буддлею и канну не рекомендуют сажать перед холодами — растения не успевают укорениться
Дом
Хозяйственное мыло со щёлочью эффективно очищает и осветляет пластик
Авто и мото
Skoda Rapid и Renault Logan вошли в список самых выносливых авто до миллиона рублей
Авто и мото
Руководитель Rolls-Royce Power Systems сообщил об успешных испытаниях метанолового двигателя в Германии
Культура и шоу-бизнес
Актриса Памела Андерсон заявила, что отказ от макияжа дал ей больше свободного времени
Спорт и фитнес
Выпад с правой ногой: укрепляет ноги и способствует улучшению осанки
Питомцы
Ветеринары предупредили: хаски, бигли и джек-расселы чаще разрушают жильё при недостатке нагрузки
Туризм
Шесть автомаршрутов по России - от Алтая и Байкала до Калмыкии и Карелии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet