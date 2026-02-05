Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik.com by DejaVu Designs
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 21:53

Это не характер и не вредность: что на самом деле стоит за контролем у собаки

Иногда всё начинается невинно: "пусть сегодня полежит на диване". Потом собака занимает половину кровати, диктует меню и требует внимания ровно тогда, когда вам нужно сосредоточиться. И в какой-то момент возникает честный вопрос — кто здесь главный? При этом кинологи подчёркивают: чаще всего питомец не пытается "доминировать", а просто берёт на себя роль, которую ему никто чётко не объяснил. Об этом сообщает La Stampa.

Почему собака "командует", хотя не стремится к власти

Воспитатель собак Сиан Лоули-Радд объясняет, что контролирующее поведение обычно связано не с борьбой за лидерство, а с тревожностью, отсутствием структуры и случайным закреплением привычек со стороны людей. Когда правила размыты, собаке приходится самой решать, как действовать — и это выглядит как самоуверенность, хотя внутри часто скрывается неуверенность.

"Это не доминирование. Это неуверенность, отсутствие структуры или поведение, непроизвольно укрепляемое людьми", — отмечает Сиан Лоули-Радд.

Семь признаков, что собака ведёт себя как "хозяин дома"

Один из самых заметных сигналов — постоянное стремление быть в центре внимания. Пёс может трогать лапой, лезть на колени без приглашения, скулить или лаять, если его игнорируют. Такое поведение в этологии называют "провоцирующим": животному сложно успокаиваться самостоятельно, и оно ищет опору в хозяине.

Второй признак — бурная реакция на гостей. Если собака прыгает на людей у двери, это чаще связано не с ревностью, а с перевозбуждением и попыткой "управлять хаосом". Дрессировщик Иван Петерсел считает, что так питомец справляется со стрессом, а не устанавливает власть.

Третья ситуация знакома многим: собака "колонизирует" дом. Диван, кровать или кресло превращаются в её личную территорию, а попытка сдвинуть питомца может вызывать напряжение или рычание. Это не вызов человеку, а реакция на отсутствие стабильных границ — когда сегодня можно, а завтра нельзя.

Четвёртый признак проявляется в семьях с несколькими животными. Если собака контролирует игры, следит за каждым движением других питомцев и решает, кому можно подходить, это может быть следствием гипервозбуждения и ощущения "ответственности" за порядок. Без корректировки такое поведение способно перерасти в конфликт.

Пятое — бесконечные просьбы: нытьё, лай и настойчивость, пока не получит желаемое. Этологи относят это к поведению, направленному на внимание: собака просто знает, что упорство работает, потому что раньше оно уже приносило результат.

Шестой признак — выборочное выполнение команд. Дома питомец слушается идеально, а на улице будто "не слышит". По словам Лоули-Радд, это чаще не упрямство, а стресс и путаница: команда знакома, но обстановка слишком возбуждающая или непривычная.

Седьмой сигнал — контроль прогулки. Собака останавливается, тянет, меняет направление, словно ведёт хозяина за собой. В этологии это называют "направленным принятием решений": животное берёт инициативу, потому что не чувствует уверенного и спокойного руководства рядом.

Как вернуть спокойный баланс без "войны характеров"

Главная идея проста: собака, которая выглядит как "босс", чаще ищет не власть, а безопасность и понятные правила. Когда у питомца появляется предсказуемый распорядок и стабильные границы, потребность контролировать всё вокруг постепенно снижается.

Чтобы восстановить баланс, важно заново выстроить ясные и постоянные правила — без резких наказаний и без хаотичных уступок. Прогулки тоже должны быть спокойными и управляемыми: человек задаёт маршрут и ритм, а собаку поощряют за сотрудничество, когда она идёт рядом и не тянет поводок. В итоге выигрывают оба: хозяин получает комфорт, а питомец — ощущение уверенности и меньше поводов для тревоги.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

