Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака на ортопедической лежанке
Собака на ортопедической лежанке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 11:23

Пёс скребёт лежанку не из вредности: правда, которую знают только волки

Этологи: собаки скребут лежанку из-за инстинкта обустройства и меток запаха

Если вы замечали, как ваша собака, прежде чем лечь спать, начинает активно скрести лапами свою лежанку — не спешите волноваться. Это не каприз и не знак недовольства, а естественное поведение, унаследованное питомцем от его далеких предков. Чтобы понять, почему собаки делают это изо дня в день, стоит заглянуть в природу их инстинктов.

Истоки привычки

Собаки ведут себя так не из-за непослушания или беспокойства. Большинство подобных жестов — проявления древних инстинктов, сохранившихся с тех времён, когда псы жили в дикой природе. Даже самый домашний и ласковый питомец иногда действует "по волчьим законам".

Территориальный сигнал

Первая причина — обозначение своей территории. На лапах собак расположены специальные железы, выделяющие запах. Когда животное царапает лежанку, оно оставляет метку, сообщая всем: "Это моё место". Такой способ идентификации знаком каждому, кто видел, как пёс на прогулке скребёт землю после туалета — суть та же, только обстановка другая.

Подготовка к отдыху

Вторая причина — привычка обустраивать себе "гнездо". Предки собак, жившие в природе, перед сном утаптывали траву или выкапывали неглубокую ямку, чтобы сделать место мягче и безопаснее. Сейчас это уже не необходимость, но сам ритуал остался. Когда собака царапает подстилку, она проверяет, удобно ли ей и нет ли рядом угроз.

Стремление к чистоте

Немногие знают, что собаки достаточно чувствительны к запахам и поверхностям. Иногда пёс скребёт лежанку, чтобы избавиться от посторонних запахов, пыли или шерсти. Это что-то вроде "собачьей уборки" перед сном. Особенно такое поведение заметно у чистоплотных пород вроде шиба-ину или бордер-колли.

Контроль температуры

Иногда этот жест связан с попыткой охладить или, наоборот, согреть место для сна. В природе псы рыли землю, чтобы добраться до прохладного слоя или согреться в углублении. В квартире собака не может "раскопать пол", но привычка осталась: лапами она регулирует комфорт, переворачивает подушку, ищет подходящую температуру.

Эволюционный след

Дикие псовые — волки, шакалы и лисицы — тоже скребут землю перед тем, как лечь. Это универсальное поведение помогает создать уютное и безопасное место для отдыха. Современные собаки унаследовали этот инстинкт, даже если спят на идеально чистом ортопедическом матрасе.

Интересно, что у щенков этот навык проявляется почти инстинктивно. Уже в первые месяцы жизни малыши перед сном начинают копошиться в пледе, словно пытаясь "сделать себе гнездо".

Что делать владельцу

Вмешиваться в это поведение не нужно. Царапанье лежанки — нормальная часть собачьей рутины. Пытаться отучить питомца бессмысленно: инстинкт сильнее логики. Но есть несколько советов, которые помогут избежать проблем с лежанкой или полом.

Советы шаг за шагом

  1. Подберите прочную лежанку. Лучше выбирать модели с плотной тканью и съёмным чехлом — они выдержат когти и легко стираются.

  2. Используйте дополнительную подстилку. Если собака особенно активна перед сном, можно положить сверху плотное одеяло или коврик.

  3. Своевременно ухаживайте за лапами. Подстриженные когти снижают риск порчи ткани и помогают собаке комфортно двигаться.

  4. Следите за чистотой места. Периодически стирайте лежанку, чтобы убрать запахи — тогда собаке не придётся "чистить" её самой.

  5. Организуйте личное пространство. Если у питомца есть постоянное место, где он чувствует себя в безопасности, привычка скрести станет менее выраженной.

Ошибки владельцев

Многие хозяева путают естественное поведение с проблемой. Попытка наказать или остановить собаку за то, что она скребёт лежанку, приводит к стрессу и непониманию.

  • Ошибка: запретить собаке царапать подстилку.
  • Последствие: пёс начнёт делать это исподтишка или заменит привычку на другое беспокойное поведение (например, грызть мебель).
  • Альтернатива: направьте инстинкт в безопасное русло — дайте собаке игрушку для успокоения или толстую подстилку, где она сможет "работать лапами" без вреда.

А что если собака портит лежанку?

Если питомец не просто скребёт, а рвёт подстилку, стоит обратить внимание на уровень энергии и скуки. Такое бывает, когда собака недополучает физической нагрузки или внимания. Прогулки, активные игры, игрушки с лакомствами помогут перенаправить энергию.

Также стоит проверить когти: слишком длинные могут застревать в ткани и раздражать животное.

Плюсы и минусы поведения

Поведение Плюсы Минусы
Скрёб лежанку перед сном Нормальный инстинкт, помогает расслабиться, улучшает качество сна Может портить лежанку, создавать шум
Игнорировать привычку Не вызывает у собаки стресса Со временем ткань изнашивается
Пытаться отучить Нет смысла, инстинкт силён Может вызвать тревожность и деструктивное поведение

FAQ

Почему собака делает это каждый вечер?
Потому что это часть ритуала подготовки ко сну, как у человека — поправить подушку или укрыться одеялом.

Можно ли как-то отучить собаку от этой привычки?
Не стоит. Поведение абсолютно естественное. Лучше просто подобрать устойчивую лежанку.

Что делать, если собака рвёт ткань когтями?
Регулярно подстригайте когти и выбирайте плотные материалы — например, кордуры или мебельной микрофибры.

Зачем собака скребёт пол, если у неё нет лежанки?
Это тот же инстинкт — попытка "создать" себе место для отдыха. Стоит просто постелить коврик.

Мифы и правда

  • Миф: собака скребёт лежанку, потому что злится.
    Правда: она всего лишь готовится ко сну и проверяет место.

  • Миф: это поведение можно "отучить дрессировкой".
    Правда: дрессировка не влияет на врождённые инстинкты.

  • Миф: собака скребёт, потому что ей неудобно.
    Правда: чаще всего лежанка вполне удобна, просто работает природный механизм подготовки к отдыху.

Интересные факты

  1. У волков схожее поведение наблюдается даже в неволе — они тоже "устраивают себе постель" перед сном.

  2. Щенки начинают скрести подстилку примерно в возрасте 2-3 месяцев, копируя взрослых.

  3. Некоторые собаки перед сном совершают несколько кругов вокруг лежанки — это ещё один древний элемент инстинкта.

Исторический контекст

Учёные считают, что привычка выкапывать место для сна появилась у предков собак ещё десятки тысяч лет назад. В суровых условиях дикой природы ямка помогала защититься от ветра и хищников, а также удерживала тепло тела. Эту особенность поведения сохранили все представители семейства псовых, от койотов до домашних любимцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психолог: кошки помогают снижать уровень стресса и тревожности у людей сегодня в 3:10
Как кошки могут улучшить ваше здоровье — секреты, о которых мало кто знает

Как кошки могут улучшить ваше здоровье и помочь в борьбе с депрессией и стрессом? Узнайте о реальных преимуществах жизни с питомцем.

Читать полностью » Спикер Венгерской ассоциации собаководов: хамка стала 10-й официальной породой сегодня в 2:15
Венгрия удивила мир новой породой собак — что скрывается за этим решением

Хамка — новая венгерская порода, которая с 2024 года получила официальное признание. Узнайте, чем она отличается от других рабочих собак.

Читать полностью » Эксперты TICA рассказали, почему саванна стала популярной среди кошек сегодня в 1:22
Сколько стоит саванна: шокирующие цены, которые удивят каждого

Узнайте, как саванна сочетает дикие инстинкты с домашним характером и что нужно для того, чтобы эта кошка чувствовала себя комфортно в вашем доме.

Читать полностью » Ветеринар рассказал, как стрессы влияют на поведение собак и как с этим справиться сегодня в 0:15
Собаки в стрессе: что вам нужно знать, чтобы не навредить питомцу

Стресс у собак — это не всегда очевидно, но он может серьёзно повлиять на поведение питомца. Узнайте, что может вызывать дискомфорт и как с этим справиться.

Читать полностью » Владимир Уражевский рассказал, как выбрать породу кошки по характеру вчера в 23:35
Как выбрать кошку, чтобы она поладила с вами: секрет в характере, а не в породе

Как понять, какая кошка подойдёт именно вам? Ветеринар объясняет, почему важно учитывать не только внешний вид, но и характер породы.

Читать полностью » Ветеринар Игорь Ревякин рассказал, как ухаживать за питомцами зимой вчера в 22:31
Зима не щадит даже пушистых: как уберечь питомца от холода и болезней

Как защитить питомца от зимних болезней и обморожений? Ветеринар рассказывает, как правильно ухаживать за кошками и собаками в морозы.

Читать полностью » Стаффордширский бультерьер превратился из бойцовой собаки в семейного любимца вчера в 21:11
От бойца до няни: эта порода доказала, что сила может быть доброй

Когда-то стаффордширских бультерьеров выводили для боёв, а теперь их называют "собаками-нянями". Узнайте, как эта порода превратилась из бойца в самого нежного друга семьи.

Читать полностью » Физики из Университета Калгари зафиксировали сверхслабое свечение живых организмов вчера в 20:12
Невидимое свечение жизни: вот как живые организмы подают сигналы света при стрессе

Живые организмы "светятся" сверхслабо и невидимо глазу. Зачем эти фотоны природе и смогут ли они стать новым тестом здоровья растений и тканей?

Читать полностью »

Новости
Туризм
Как подготовиться к автопутешествию с детьми: советы по организации комфортного пути
Садоводство
Бархатцы как сидерат повышают урожайность и оздоравливают почву на огородах — эксперт
Красота и здоровье
Замена сладостей фруктами и ежедневные прогулки улучшают самочувствие — рекомендации специалистов ЗОЖ
Садоводство
Цветоводы назвали точный состав почвы для традесканции — pH 5,5–6,5 и минимум удобрений
Еда
Курица терияки с овощами готовится в воке на сильном огне
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Илья Алехин рассказал, как мужчинам после 30 и 40 лет адаптировать тренировки
Красота и здоровье
Александр Мясников назвал объём алкоголя, при котором в США ставят диагноз зависимости
Авто и мото
Средняя цена нового автомобиля в России в сентябре 2025 года достигла 3,34 млн рублей — "Автостат"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet