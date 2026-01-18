Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ретривер
Ретривер
© pixabay.com by Pexels is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 11:09

Собака грызёт вещи и лает без остановки — чаще это не вредность, а один зимний сбой в режиме

Разрушительное поведение собаки дома сигнализирует о нехватке нагрузки — DR

Зимой квартира легко превращается для собаки в тесный "аквариум", где энергии много, а выхода ей почти нет. Хозяин приходит домой и вместо отдыха получает хаос: погрызенные вещи, жалобы соседей на лай или очередную "аварию" на ковре. В такие моменты кажется, что питомец вредничает или мстит, хотя чаще речь о другом — о несовпадении потребностей животного и условий жизни. Об этом сообщает DR.

Когда стены становятся проблемой

Разорванная подушка, исцарапанная дверь, бесконечное тявканье и тревожный взгляд — это обычно не каприз и не "плохой характер". Так собака показывает, что ей скучно, тревожно или слишком "жарко" внутри собственных эмоций. Особенно в январе, когда прогулки сокращаются из-за холода и темноты, накопленная энергия не успевает расходоваться, а квартира превращается в место постоянного напряжения.

Частая ошибка — воспринимать это как неизбежность, с которой нужно смириться. Но поведение, которое выглядит как разрушительность, нередко сигнализирует: собаке не хватает движения, новых впечатлений и понятных занятий, а значит, меняется не "порода" и не "воспитание", а ежедневная рутина.

"С ним стало очень трудно жить", — признаются владельцы / отмечается в материале DR.

Миф о метрах и реальная роль дома

Площадь жилья сама по себе редко решает вопрос. Большой сад не гарантирует спокойствия, если собака целый день предоставлена сама себе, а небольшая квартира не обречена на проблемы, если у питомца есть полноценная внешняя жизнь. Полезнее смотреть на дом как на базу: место отдыха, восстановления и общения, а не как на основной "стадион" для активности.

Квартира становится ограничением тогда, когда всё существование собаки заканчивается у входной двери. Если выходы на улицу превращаются в короткие "санитарные" круги, животному неоткуда брать новые запахи, маршруты, социальные контакты и естественную усталость. Отсюда и напряжение, которое потом выливается в шум, порчу вещей и беспокойство.

Что помогает наладить быт

Первый ключ — регулярная физическая нагрузка. Важно не количество выходов, а их качество: собаке нужен реальный расход энергии и возможность исследовать мир. Практичный ориентир — выделять каждый день время на насыщенную прогулку, где есть движение и новые впечатления.

  1. Активная ходьба или пробежка — чтобы "сжечь" излишек энергии.
  2. Смена маршрутов — парки, разные улицы, новые места для обнюхивания.
  3. Контакты и спокойные встречи — для социальной устойчивости.

Второй ключ — умственная занятость дома. Когда погода мешает долгим выходам, выручает интеллектуальная усталость: она часто успокаивает не хуже километров. Подойдут поисковые игры с кормом, игрушки-головоломки, короткие занятия с командами и трюками — по 10 минут, но регулярно. Тогда квартира перестаёт быть "клеткой" и становится понятным, безопасным пространством, где собаке есть чем заняться и за что получать внимание.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Собака может заразиться блохами в доме в холодное время — Fanpage 16.01.2026 в 15:44
Пока зима убаюкивает хозяев, блохи устраивают тихий захват дома и выбирают собаку

Блохи могут угрожать собакам даже зимой. Почему холод не останавливает паразитов, где скрывается риск и как защитить питомца в холодное время года.

Читать полностью » Басенджи почти не лает и издаёт йодльные звуки — кинологи 16.01.2026 в 14:00
Хотел спокойного соседа по дивану — и нашёл породы, которые почти не устраивают "концерты"

Выбираете собаку для квартиры и цените тишину? Узнайте о 10 породах, которые не будут вас беспокоить лаем. Спокойный сосед на диване ждет вас.

Читать полностью » Порода мейн-кун требует регулярного вычесывания шерсти — грумеры 16.01.2026 в 12:20
Раньше думала, что мейн-куны агрессивные: оказалось, за суровым видом скрывается спокойный компаньон

Мейн-кун — одна из самых крупных и харизматичных пород кошек. Рассказываем, какой у них характер, уход и условия нужны будущему владельцу.

Читать полностью » Эксперты советуют убрать еду и крошки со стола для снижения интереса к поверхностям - PlanetaNews 16.01.2026 в 10:55
Запреты не работают: кошка лезет на стол из-за одной причины — решение проще, чем кажется

Как справиться с проблемой кошачьих прыжков на стол? Откройте секреты, которые помогут изменить поведение вашего питомца, используя позитивные методы и альтернативы.

Читать полностью » Пудель теряет меньше шерсти и удерживает меньше грязи — Fanpage 16.01.2026 в 9:34
Чистоплотность у них в характере: собаки, после которых не приходится мыть полы каждый день

Какие породы собак считаются самыми «чистыми», почему они почти не пахнут и подходят для квартиры — разбор особенностей и ухода.

Читать полностью » Зеркало в клетке снижает интерес попугая к общению с человеком — орнитологи 16.01.2026 в 0:17
Зеркало заменяет попугаю общение с хозяином: чем больше он у зеркала, тем меньше говорит и учится

Зачем попугаю зеркало в клетке и всегда ли оно полезно. Разбираемся, когда аксессуар помогает птице, а когда мешает общению с хозяином.

Читать полностью » Рыбки опускаются на дно аквариума из-за осмотического шока — аквариумисты 15.01.2026 в 17:15
После подмены воды рыбки опустились на грунт? Вы могли не учесть жесткость и вызвать у них шок

Почему аквариумные рыбки вдруг ложатся на дно и всегда ли это опасно. Разбираем основные причины — от параметров воды и температуры до болезней и особенностей вида.

Читать полностью » Аммиак в бытовой химии раздражает дыхание кошек и собак — ветеринары 15.01.2026 в 17:01
Опасность под носом: эти чистящие средства бьют по здоровью питомцев исподтишка

Привычные чистящие средства могут быть опасны для кошек и собак. Какие компоненты стоит исключить из уборки и почему это важно для здоровья питомцев.

Читать полностью »

Новости
Наука
Человек теряет шерсть и усиливает охлаждение через пот — биолог Трэверс
Еда
Очень плотный тофу с крахмалом даёт хрустящую корочку в сэндвиче — Пюре
Красота и здоровье
Исследование выявило резкое ухудшение памяти на поздних этапах старения — Earth.com
Туризм
Туристам рекомендовали расширенную медстраховку перед поездкой — Посольство РФ
Спорт и фитнес
Прыжки Джека равномерно нагружают мышцы всего тела — фитнес-инструкторы
Дом
Жёсткая вода образовала мыльный налёт на стекле и плитке — Better Homes and Gardens
Еда
Авокадо с лососем включили в обед для долголетия — gastronom
Авто и мото
Антифриз поддерживает стабильную температуру двигателя круглый год — auto.accessories
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet