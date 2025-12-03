Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Собака на прогулке осенью
Собака на прогулке осенью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 21:04

Маленькие собаки живут дольше, большие — болеют чаще: почему размер решает судьбу питомца

Крупные собаки стареют быстрее мелких пород — iefimerida

Каждый владелец собаки однажды замечает — питомец становится спокойнее, меньше играет и дольше спит. Это естественные признаки старения, но определить, когда именно животное переходит в "золотой возраст", не так просто. Правильная оценка этого момента помогает вовремя скорректировать уход, питание и ветеринарное наблюдение. Об этом сообщает издание iefimerida.

Когда собака становится пожилой

Возрастные изменения у собак наступают не одновременно. Учёные отмечают, что в среднем питомцы начинают стареть примерно в семь лет. Однако многое зависит от породы, размеров и общего состояния здоровья животного. К примеру, кокер-спаниель считается пожилым ближе к одиннадцати годам, тогда как джек-рассел-терьер сохраняет активность до четырнадцати.

Чем крупнее собака, тем раньше проявляются возрастные изменения. Это объясняется более быстрым метаболизмом и повышенной нагрузкой на суставы. Маленькие породы стареют медленнее, но чаще страдают от хронических проблем, например, с зубами.

"Возраст сам по себе не является болезнью, но с ним приходит повышенная уязвимость организма", — отмечается в журнале iefimerida.

Какие болезни встречаются у пожилых собак

Старение отражается на всех системах организма. Исследование показывает, что наиболее распространённая проблема — лишний вес. Им страдает около 35% пожилых собак. На втором месте — заболевания суставов и костей (33%), за ними следуют проблемы с зубами (31%), кожные болезни (28%) и нарушения пищеварения (22%).

У мелких пород, таких как той-терьеры или спаниели, чаще развиваются стоматологические болезни. Из-за плотного строения челюсти и скопления налёта на зубах повышается риск воспалений дёсен. Крупные собаки, напротив, подвержены артрозу и повреждениям суставов. Это связано с их массой тела и ограниченной активностью в старшем возрасте.

"Ежегодный рост стоматологических заболеваний у собак составляет около 10%", — говорится в отчёте исследователей.

Проблемы с кожей и пищеварением нередко возникают из-за сниженного иммунитета и возрастных изменений микрофлоры. Поэтому корректировка питания играет решающую роль в профилактике осложнений.

Как замедлить процесс старения

На продолжительность жизни собаки влияют не только генетика и порода, но и образ жизни, питание, активность и условия содержания. Сбалансированный рацион, контроль веса и регулярные прогулки помогают животным дольше сохранять подвижность.

Кастрация также может влиять на старение. Кастрированные самцы чаще страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата, но реже — опухолями. В то время как некастрированные животные могут стареть медленнее физически, но чаще сталкиваются с гормональными нарушениями.

"Старение — это не диагноз, а новая стадия жизни, требующая особого внимания и заботы", — подчёркивают авторы исследования.

Сравнение мелких и крупных пород

Маленькие собаки живут дольше, но более чувствительны к изменениям температуры, рациону и стрессу. Крупные — выносливы, однако стареют раньше. В среднем йоркширский терьер может прожить до 15 лет, тогда как немецкая овчарка — около 10-12.

Крупным породам требуется больше белка для поддержания мышечной массы, тогда как мелким важно ограничивать калорийность, чтобы избежать ожирения. Физическая активность должна быть адаптирована под возраст и состояние суставов: короткие прогулки несколько раз в день предпочтительнее долгих пробежек.

Плюсы и минусы ухода за пожилыми собаками

Содержание возрастной собаки требует терпения, но приносит особую эмоциональную отдачу. Животное становится более привязанным к владельцу и предсказуемым в поведении. Однако уход за ним усложняется.

Плюсы:

  • спокойный характер и меньше конфликтов с другими животными;
  • повышенная доверчивость и ласковость;
  • меньшая потребность в длительных нагрузках.

Минусы:

  • хронические болезни и возрастные боли;
  • необходимость частых осмотров у ветеринара;
  • чувствительность к смене климата и кормов.

Советы по уходу за пожилой собакой

Чтобы сохранить здоровье питомца, стоит соблюдать несколько правил:

  1. Регулярно посещайте ветеринара не реже двух раз в год.

  2. Поддерживайте оптимальный вес, избегая перекармливания.

  3. Обеспечьте доступ к чистой воде и сбалансированному рациону.

  4. Выбирайте умеренные физические нагрузки — прогулки, плавание, лёгкие игры.

  5. Чистите зубы питомцу и следите за состоянием дёсен.

  6. Обеспечьте комфортное место для сна, защищённое от сквозняков.

Кроме того, важно обращать внимание на малейшие изменения в поведении. Снижение аппетита, апатия, частые вздохи или трудности при вставании — первые сигналы для консультации с ветеринаром.

Популярные вопросы о старении собак

1. С какого возраста собаку можно считать пожилой?
В среднем — с семи лет, но у крупных пород признаки старения появляются раньше, а у мелких — позже.

2. Какой корм лучше выбрать для стареющей собаки?
Следует отдавать предпочтение специализированным кормам с пониженным содержанием жиров и добавлением хондропротекторов и омега-3 кислот.

3. Можно ли замедлить старение питомца?
Полностью остановить этот процесс невозможно, но правильный уход, физическая активность и профилактика заболеваний помогают сохранить качество жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Собаки способны распознавать сотни предметов по названиям — Scientific Reports сегодня в 5:05
Игрушки стали порталом в собачий интеллект: редкие псы запоминают сотни предметов по одному слову

Новое исследование показало, что отдельные собаки могут запоминать названия сотен предметов, и их уникальный талант связан с особенностями мышления.

Читать полностью » Ветеринары зафиксировали рост затрат на лечение собак — La Presse сегодня в 3:24
Собака, массаж и 10 тысяч долларов: хозяйка превратила заботу о питомце в философию жизни

История Изабель Морен показывает, как любовь к животным способна превратиться в философию жизни, где забота и преданность становятся смыслом каждого дня.

Читать полностью » Странное поведение собаки может быть признаком стресса и боли — кинолог сегодня в 1:26
Взяла дневник и изменила маршрут — поведение собаки наладилось: она подала мне один скрытый сигнал

Навязчивый лай, хвост "по кругу" и тревожность не всегда означают болезнь. Разбираемся, почему собака ведёт себя странно и когда нужна помощь.

Читать полностью » Учёные определили, что косатки выбирают разные маршруты миграции — PLOS ONE вчера в 23:38
Два мира под черно-белой кожей: косатки хранят раскол, который океан скрывал 16 лет

Исследование выявило две скрытые субпопуляции мигрирующих косаток западного побережья, различающиеся охотой, средой обитания и образом жизни.

Читать полностью » Уличные кошки переносят паразитов на шерсти — ветеринары вчера в 19:41
Погладил уличную кошку — теперь всегда делаю только так: главный секрет безопасности, о котором молчат

Уличные кошки могут быть ласковыми, но контакт с ними несёт риски. Разбираем, чем действительно можно заразиться и как защитить себя.

Читать полностью » Дикие шимпанзе получают ежедневную дозу алкоголя из фруктов — Science Advances вчера в 17:39
Природа подливает градус: рацион шимпанзе скрывает внезапный источник спирта

Учёные выяснили, что дикие шимпанзе ежедневно получают значительную дозу этанола из фруктов. Открытие меняет представление об их рационе.

Читать полностью » Щенки формируют характер в первые месяцы жизни — Patas da Casa вчера в 15:23
Щенок сегодня — мудрец завтра: как собаки взрослеют быстрее, чем мы замечаем

Как собака меняется от щенка до мудрого друга: что важно знать о каждом этапе её жизни, чтобы питомец оставался здоровым и счастливым.

Читать полностью » Коронавирус собак не похож на человеческий — ветеринар Дмитриев вчера в 14:11
Коронавирус у собак передается легко, но не человеку: почему хозяева ошибаются в рисках

Ветеринар Дмитрий Дмитриев рассказал NewsInfo, может ли коронавирус собак быть опасен для человека.

Читать полностью »

Новости
Наука
Микробы под арктическим льдом играют ключевую роль в углеродном цикле — Science&Vie
Садоводство
Авокадо выращивают в домашних условиях при температуре +18-25°C — агрономы
Дом
Конденсат на холодных балконах разрушает вещи и материалы — дизайнеры
Авто и мото
Незаконная установка светодиодных фар влечёт штраф 500 рублей — юрист Цветкова
Еда
Слоеный салат с крабовыми палочками и майонезом подходит для праздничного стола — повар
Красота и здоровье
Кремовый хайлайтер подходит для всех типов кожи — косметолог Роз-Мари Свифт
Наука
Астрономы обнаружили двойные белые карлики с аномально высокой температурой — Science Daily
Садоводство
Диффенбахия вызывает кожное раздражение при повреждении — ботаники
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet