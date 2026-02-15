Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Собака
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 17:06

Пёс постоянно просит погладить — причина кроется не только в любви

Вы сидите на диване, а собака снова кладёт голову вам на колени и смотрит так, будто просит продолжения. Лапа касается вашей руки, взгляд становится особенно внимательным, и кажется, что ласки ей никогда не бывают лишними. Такое поведение знакомо почти каждому владельцу. Об этом пишет topetmou.

Ласка как язык общения

Для собак прикосновения — не просто приятный ритуал, а полноценный способ коммуникации. Так же как люди выражают привязанность словами или объятиями, животные используют физический контакт, чтобы почувствовать связь и безопасность.

Когда питомец просит, чтобы его погладили, он фактически сообщает: ему важно внимание, подтверждение принадлежности к "стае" и эмоциональный контакт. Это способ укрепить связь с хозяином и напомнить о близости.

Биология привязанности и доверие

Поглаживания запускают выработку окситоцина — гормона, связанного с чувством привязанности и снижением стресса. Он выделяется как у человека, так и у собаки. Поэтому ласки действительно приносят физиологическое ощущение спокойствия и удовольствия.

Регулярные просьбы о прикосновениях часто свидетельствуют о доверии. Если собака наклоняется к вам, прижимается или даже показывает живот, это знак уязвимости и уверенности в безопасности. Такое поведение говорит не о "капризе", а о прочной эмоциональной связи.

Скука, тревога или привычка

Иногда постоянные просьбы о ласках могут быть связаны с недостатком стимуляции. Собакам необходимы прогулки, игры и умственные задачи. Если активности мало, прикосновения могут стать заменой более насыщенного взаимодействия.

В отдельных случаях чрезмерная потребность в контакте может указывать на тревожность, особенно если питомец не переносит одиночество, следует за хозяином по пятам и заметно нервничает без внимания. Тогда ласки становятся способом успокоиться.

Есть и поведенческий аспект: если каждый раз просьба о поглаживании немедленно удовлетворяется, собака быстро понимает, что это эффективный способ привлечь внимание. Это естественный механизм обучения, и он не означает проблему — важно лишь сохранять баланс.

Когда стоит обратить внимание

В большинстве случаев желание ласки — абсолютно нормальное и позитивное поведение. Темперамент, порода, возраст и прошлый опыт играют роль: одни собаки более ориентированы на человека, другие — независимее.

Однако если потребность в прикосновениях сопровождается разрушительным поведением, постоянным стрессом или неспособностью оставаться одному даже короткое время, стоит проконсультироваться с ветеринаром или кинологом. Специалист поможет понять, есть ли глубинные причины.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

