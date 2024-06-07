Запад изначально планировал разделить Россию на пять частей, но Владимир Путин "понял тенденции" и начал борьбу за интересы своей страны, рассказал ТАСС на полях ПМЭФ президент Республики Сербской Милорад Додик.
Экономист Беляев назвал пшеницу биржевым товаром
Турция решила ограничит импорт пшеницы с целью поддержки местных производителей.
Politico: ЕС страшно, что Каллас сфокусируется на Москве в ущерб миру
Евросоюз выражает опасения, что премьер Эстонии Кая Каллас, возглавив евродипломатию, будет сосредоточена на России, пренебрегая глобальными вопросами.
Диетологи Макиша и Сюракшина: "Оземпик" — не панацея
Наступило лето. Кто не похудел, пытаются быстро придти в форму до отпуска, и многие разыскивают нашумевший препарат "Оземпик". Компания "Герофарм" в 2025-ом планирует вывести на рынок аналог для лечения ожирения, в то время как в США поданы десятки исков против производителей "Оземпика" и других препаратов на основе семаглутида.
Свириденко: представители ЛГБТ* легко вовлекаются в экстремистскую деятельность
Замглавы Минюста указал на опасность ЛГБТ*, распространяющего деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей и угрожающего демографии.