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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 16:47

Додик: Путин помешал планам Запада разделить Россию на пять частей

Запад изначально планировал разделить Россию на пять частей, но Владимир Путин "понял тенденции" и начал борьбу за интересы своей страны, рассказал ТАСС на полях ПМЭФ президент Республики Сербской Милорад Додик.

Мир

Экономист Беляев назвал пшеницу биржевым товаром

Экономист Беляев назвал пшеницу биржевым товаром

Турция решила ограничит импорт пшеницы с целью поддержки местных производителей.

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Politico: ЕС страшно, что Каллас сфокусируется на Москве в ущерб миру

Politico: ЕС страшно, что Каллас сфокусируется на Москве в ущерб миру

Евросоюз выражает опасения, что премьер Эстонии Кая Каллас, возглавив евродипломатию, будет сосредоточена на России, пренебрегая глобальными вопросами.

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Общество

Диетологи Макиша и Сюракшина:

Диетологи Макиша и Сюракшина: "Оземпик" — не панацея

Наступило лето. Кто не похудел, пытаются быстро придти в форму до отпуска, и многие разыскивают нашумевший препарат "Оземпик". Компания "Герофарм" в 2025-ом планирует вывести на рынок аналог для лечения ожирения, в то время как в США поданы десятки исков против производителей "Оземпика" и других препаратов на основе семаглутида.

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Свириденко: представители ЛГБТ* легко вовлекаются в экстремистскую деятельность

Свириденко: представители ЛГБТ* легко вовлекаются в экстремистскую деятельность

Замглавы Минюста указал на опасность ЛГБТ*, распространяющего деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей и угрожающего демографии.

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Новости