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Автокриминалист Шелков: необходимо проверять даты в паспорте транспортного средства
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:41

Автокриминалист Шелков: необходимо проверять даты в паспорте транспортного средства

Автокриминалист Максим Шелков объяснил, как автомобилисты могут самостоятельно идентифицировать поддельные документы на автомобиль, обращая внимание на отсутствие защитных элементов и несоответствие дат в паспорте транспортного средства (ПТС). К защитным элементам относятся: рельефная печать, качественная голограмма, микрошрифты и светящиеся волокна, сообщает Газета.Ру.

Также следует проверять совпадение серии и номера на обеих сторонах ПТС, а также соответствие даты выдачи документа и даты печати бланка. Подлинные документы имеют устойчивую металлизированную краску.

Шелков предупредил о рисках самостоятельной проверки без специальных знаний.

Фото: flickr.com/shuets udono (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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