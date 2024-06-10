Автокриминалист Максим Шелков объяснил, как автомобилисты могут самостоятельно идентифицировать поддельные документы на автомобиль, обращая внимание на отсутствие защитных элементов и несоответствие дат в паспорте транспортного средства (ПТС). К защитным элементам относятся: рельефная печать, качественная голограмма, микрошрифты и светящиеся волокна, сообщает Газета.Ру.
Также следует проверять совпадение серии и номера на обеих сторонах ПТС, а также соответствие даты выдачи документа и даты печати бланка. Подлинные документы имеют устойчивую металлизированную краску.
Шелков предупредил о рисках самостоятельной проверки без специальных знаний.
Фото: flickr.com/shuets udono (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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