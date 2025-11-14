Зарплаты медиков в Тюменской области вызывают вопросы: депутаты требуют разбивки по должностям

В Тюменской области врачи в среднем получают около 140 тысяч рублей в месяц, сообщил директор Тюменского фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Юрий Гиберт на заседании бюджетного комитета областной думы. Однако, отвечая на вопросы депутатов о зарплатах отдельных категорий медицинских работников, таких как терапевты, хирурги и медсестры, чиновник не смог предоставить точных данных, сославшись на значительную разницу в доходах, зависящую от места работы и графика сотрудников.

Разница в зарплатах в зависимости от условий работы

"По итогам года средняя зарплата врачей составляет около 140 тысяч рублей, но без конкретизации по должностям", — пояснил Юрий Гиберт депутатам.

Зарплата медиков вызывает сомнения у депутатов

Депутаты выразили сомнение относительно заявленного уровня дохода медицинских работников в регионе и потребовали предоставить более подробную информацию о зарплатах с разбивкой по должностям. Юрий Гиберт пообещал подготовить доклад, который уточнит доходы в зависимости от профессии и условий труда.

Как изменялась ситуация с зарплатами медиков?

По данным Росстата, в начале 2025 года средняя зарплата врачей в Тюменской области составляла около 125 тысяч рублей. Таким образом, по сравнению с началом года, средний доход медиков увеличился на 15 тысяч рублей.