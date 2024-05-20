В 2024 году средняя зарплата травматологов в России составила 79,8 тысяч рублей, что на 6 тысяч больше по сравнению с 2023 годом и на 20,7 тысяч больше, чем в 2022 году. Тем не менее, травматологи в среднем рассчитывают на зарплату в 116,7 тысяч рублей, указывая на дефицит специалистов в этой области, с отношением количества резюме к вакансиям 0,5 к 1, сообщает Газета.Ру.
Самые высокие зарплаты травматологам предлагают в Москве и других крупных регионах. Спрос на травматологов растет, с 31% увеличением вакансий в 2023 году и почти 2,5 тысячами вакансий, открытых в первые пять месяцев 2024 года.
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