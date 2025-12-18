Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Голубика
Голубика
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 16:56

Добавила голубику в рацион — и поняла, почему её называют ягодой молодости

Голубика поддерживает здоровье зрения при работе за экранами — врач Волкова

Голубика давно перестала быть просто сезонной ягодой и всё чаще воспринимается как полноценный элемент здорового рациона. Врачи обращают внимание на её влияние не только на самочувствие, но и на долгосрочное состояние организма.

Регулярное употребление этого плода связывают с замедлением возрастных изменений и снижением риска развития хронических заболеваний. Об этом сообщает Здоровье Mail со ссылкой на комментарий специалиста.

Ягода с высоким защитным потенциалом

Голубика выделяется высоким содержанием антиоксидантов, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы — одну из ключевых причин клеточного старения. В составе ягоды присутствуют витамины группы B, витамин C, витамин K, а также микроэлементы, участвующие в поддержании обменных процессов. Такой набор делает продукт полезным не только в период повышенных нагрузок, но и для повседневного питания.

Особое значение голубика приобретает для людей, которые много времени проводят за экранами. Она поддерживает здоровье глаз, помогая снизить утомляемость и сохранить чёткость зрения. Это особенно актуально для офисных сотрудников и тех, чья работа связана с постоянной концентрацией внимания.

Поддержка сердца и сосудов

Отдельного внимания заслуживает влияние голубики на сердечно-сосудистую систему. Регулярное включение ягоды в рацион способствует укреплению сосудистых стенок и улучшению их эластичности. Кроме того, активные вещества в её составе помогают контролировать уровень липидов в крови, что важно для профилактики атеросклероза.

"Голубика оказывает положительное воздействие и на сердечно-сосудистую систему, способствуя укреплению стенок сосудов и снижению уровня "вредного холестерина"", — сообщила врач-терапевт и диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова.

Подобное действие особенно ценно для людей среднего и старшего возраста, а также для тех, кто имеет наследственную предрасположенность к сердечным заболеваниям.

Польза для мозга и пищеварения

Голубика положительно влияет и на работу центральной нервной системы. Отмечается её связь с улучшением памяти, концентрации внимания и общего когнитивного тонуса. Это делает ягоду полезной как для студентов и специалистов интеллектуального труда, так и для пожилых людей.

Не менее важна и высокая доля пищевых волокон. Клетчатка способствует нормализации пищеварения, поддерживает здоровую микрофлору кишечника и помогает мягко регулировать работу желудочно-кишечного тракта. Такой эффект особенно важен при малоподвижном образе жизни и несбалансированном питании.

Включение голубики в рацион не требует сложных изменений: её можно употреблять в свежем виде, добавлять в каши, йогурты или использовать как компонент полезных десертов. Ягода хорошо сочетается с другими продуктами и сохраняет значительную часть полезных свойств даже после заморозки, что делает её доступной круглый год.

