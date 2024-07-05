Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.07.2024 : 88,1205
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.07.2024 : 94,9836
Inertia: ВСУ пожаловались на проблемы из-за тактики ВС РФ в ДНР
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Inertia: ВСУ пожаловались на проблемы из-за тактики ВС РФ в ДНР

Новая тактика российской армии в ДНР создаёт проблемы для ВСУ, рассказало издание Interia со ссылкой на украинских военнослужащих.

"Интенсивность обстрелов со стороны противника не уменьшилась, россияне продолжают атаковать…" — рассказал боец из группировки ВСУ "Хортица".

По его словам, ВС РФ рассредоточиваются и атакуют позиции противника, отвлекая внимание от своих подразделений усиленными артиллерийскими атаками и ударами дронов-камикадзе и "Ланцетов".

Военнослужищий добавил, что особенно ожесточённые бои наблюдаются под Часовым Яром.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International).

Мир

Инсайдер Anthony: iPhone 16 Pro будет стоит $999

Инсайдер Anthony: iPhone 16 Pro будет стоит $999

Новый iPhone 16 Pro предложит улучшенные характеристики при сохранении стоимости предыдущей модели в $999.

Читать полностью
В турецких аэропортах ужесточены правила досмотра пассажиров

В турецких аэропортах ужесточены правила досмотра пассажиров

В Турции ужесточены процедуры досмотра в аэропортах после внесения поправок в закон о гражданской авиации.

Читать полностью

Общество

Психолог Алексеева: необходимо устанавливать границы между рабочим и личным временем

Психолог Алексеева: необходимо устанавливать границы между рабочим и личным временем

Трудоголизм может нести опасности, особенно когда работа занимает все время жизни человека, включая отпуска и выходные, что может привести к кризису выгорания или даже клинической депрессии.

Читать полностью
Гигиенист Гильденскиольд: в постельном белье накапливаются микробы и вирусы

Гигиенист Гильденскиольд: в постельном белье накапливаются микробы и вирусы

Постельное белье накапливает пыль, вирусы и бактерии, включая золотистый стафилококк, что может негативно влиять на здоровье, особенно у аллергиков.

Читать полностью

Новости