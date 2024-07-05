Новая тактика российской армии в ДНР создаёт проблемы для ВСУ, рассказало издание Interia со ссылкой на украинских военнослужащих.
"Интенсивность обстрелов со стороны противника не уменьшилась, россияне продолжают атаковать…" — рассказал боец из группировки ВСУ "Хортица".
По его словам, ВС РФ рассредоточиваются и атакуют позиции противника, отвлекая внимание от своих подразделений усиленными артиллерийскими атаками и ударами дронов-камикадзе и "Ланцетов".
Военнослужищий добавил, что особенно ожесточённые бои наблюдаются под Часовым Яром.
Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International).
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