Новая тактика российской армии в ДНР создаёт проблемы для ВСУ, рассказало издание Interia со ссылкой на украинских военнослужащих.

"Интенсивность обстрелов со стороны противника не уменьшилась, россияне продолжают атаковать…" — рассказал боец из группировки ВСУ "Хортица".

По его словам, ВС РФ рассредоточиваются и атакуют позиции противника, отвлекая внимание от своих подразделений усиленными артиллерийскими атаками и ударами дронов-камикадзе и "Ланцетов".

Военнослужищий добавил, что особенно ожесточённые бои наблюдаются под Часовым Яром.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International).