Инвестиции в угольные предприятия ДНР и ЛНР до 2028 года составят более 25 млрд рублей говорится в сообщении Минэнерго на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Угольные шахты будут переданы в аренду российским инвесторам. Документ подписан между ООО "ГОК энергококс" и Донецкой Народной Республикой и между ООО "Торговый дом "Донские угли" и Луганской Народной Республикой. В ЛНР во временное пользование инвестору перейдут пять шахт и несколько вспомогательных производств, а в ДНР — одна шахта.
"Инвесторы уже осуществляют деятельность по управлению угольными предприятиями, расположенными в ДНР и ЛНР. За время своей работы зарекомендовали себя как ответственные компании, приоритетным направлением которых является развитие угольной отрасли в республиках", — заявил Евгений Грабчак, замминистра энергетики.
Деньги планируется направить на обеспечение безопасности на производстве, модернизацию оборудования, введение новых технологий в производство, а также на повышение заработных плат шахтерам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Основная тема в этом году: "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста".
Фото: Андрей Бутко/ Шахта имени Калинина в Донецке (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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