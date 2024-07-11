В сентябре в Эфиопии планируют провести тематическую программу, посвященную России, с целью ознакомить местных жителей с культурой этой страны, сообщила председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко.
В ходе встречи с коллегой из Совета Федерации Эфиопии Агеньеху Тешагером на форуме БРИКС, Матвиенко подчеркнула, что подобное мероприятие запланировано на сентябрь и призвано привнести элементы российской культуры в повседневную жизнь местного населения.
Председатель Совета Федерации подчеркнула, что это важное событие, которое должно способствовать укреплению дружественных отношений между народами России и Эфиопии и познакомить эфиопийцев с культурным наследием России.
Фото: www. council. gov.ru/ Federation Council (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
НАТО обсуждает применение F-16 для ударов по РФ
В странах, передавших Украине истребители F-16, ведутся переговоры о возможном военном использовании этих самолетов на территории России, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, как сообщил Telegraph.
Лукашенко видит будущее в ШОС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Шанхайская группа сотрудничества представляет собой союз стран, направленный в будущее, и принятие Минском статуса полноправного участника в ШОС стало значимым событием для государства.
NatPhys: создана экзотическая форма материи
Ученые из Китая, Австрии и Дании создали экзотическую форму материи, называемую "кристаллом времени", используя лазерное излучение для возбуждения атомов рубидия до состояния Ридберга.
Терапевт Тен: людям с сахарным диабетом можно употреблять горький шоколад
Терапевт Зарема Тен порекомендовала диабетикам употреблять горький шоколад с содержанием какао не менее 85% в количестве 10-15 граммов в день.