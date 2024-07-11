В сентябре в Эфиопии планируют провести тематическую программу, посвященную России, с целью ознакомить местных жителей с культурой этой страны, сообщила председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко.



В ходе встречи с коллегой из Совета Федерации Эфиопии Агеньеху Тешагером на форуме БРИКС, Матвиенко подчеркнула, что подобное мероприятие запланировано на сентябрь и призвано привнести элементы российской культуры в повседневную жизнь местного населения.



Председатель Совета Федерации подчеркнула, что это важное событие, которое должно способствовать укреплению дружественных отношений между народами России и Эфиопии и познакомить эфиопийцев с культурным наследием России.

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