Мэр Днепропетровска Борис Филатов заявил об остановке общественного транспорта в городе из-за мобилизации.
В соцсетях мэр украинско города отметил, что в скором времени в его городе некому будет работать в тепоэнерго, водоканалах и в общественном транспорте.
Кроме этого он выразил сильное недовольство "забронированными" гражданами. Так же Филатов посетовал на то, что сотрудники ТЦК должны думать не "пятой точкой", а головой.
Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry A. Mottl (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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