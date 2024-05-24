Мэр Днепропетровска Борис Филатов заявил об остановке общественного транспорта в городе из-за мобилизации.

В соцсетях мэр украинско города отметил, что в скором времени в его городе некому будет работать в тепоэнерго, водоканалах и в общественном транспорте.

Кроме этого он выразил сильное недовольство "забронированными" гражданами. Так же Филатов посетовал на то, что сотрудники ТЦК должны думать не "пятой точкой", а головой.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry A. Mottl (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)