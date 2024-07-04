Воинские формирования российской группировки "Днепр" осуществили огневые удары по трем украинским бригадам, в результате чего за прошедшие сутки противник лишился около 140 бойцов.
Такую информацию предоставило оборонное ведомство Российской Федерации.
Согласно заявлению Министерства обороны, подразделения группировки "Днепр" нанесли урон личному составу и военной технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой и 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Атаки были проведены в районе населенных пунктов Жеребянки и Нестерянка Запорожской области, а также Токаревка Херсонской области.
В сводке указывается, что потери противника составили приблизительно 140 военнослужащих. Кроме того, была уничтожена боевая бронированная машина, четыре автомобиля и различные артиллерийские системы.
Среди выведенной из строя техники — четыре 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства, 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Акация", а также 152-миллиметровые орудия Д-20 и "Гиацинт-Б".
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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