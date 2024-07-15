Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев полагает, что 45-ый глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп уже смог одержать победу в предвыборной гонке после произошедшего нападения на него в Пенсильвании. Об этом информирует РИА Новости.

В социальных сетях российский государственный и политический деятель прокомментировал случившееся на днях в штате Пенсильвания на Северо-Востоке США нападение на Дональда Трампа. Он написал, что экс-президент Соединённых Штатов Америки, можно считать, уже одержал победу в гонке, если его, конечно, не убьёт кто-то. К своей публикации Дмитрий Медведев прикрепил фото 45-ого главы США Дональда Трампа.

Известно, что на прошлых выходных Дональд Трамп был атакован гражданином США, который проживал в Пенсильвании. Нападавшего зовут Томас Мэтью Крукс. Как оказалось, он решил залечь на крыше во время свой атаки, в ходе которой выстрелил несколько раз в сторону сцены, где находился Дональд Трамп. Как сообщается, экс-президенту Соединённых Штатов Америки попали по уху, из-за чего впоследствии он потерял некоторое количество крови. Невзирая на произошедшее нападение, Дональда Трампа уже успели выписать из медицинского учреждения, где была проведена проверка его здоровья. Известно, что кроме бывшего президента США пострадали ещё несколько человек.

Действующий президент Соединённых Штатов Америки сообщил, что расследование покушения на экс-главу государства будет осуществляться незамедлительно. Джо Байден также хочет, чтобы была проведена проверка по обеспечению безопасности на мероприятии, где атаковали людей.

Фото: Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)