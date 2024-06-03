Анатолий Носатый, глава военного ведомства Молдавии, заявил, что сегодняшний день обеспечена безопасность страны, военных угроз не наблюдается.



Он отметил, что прямой военной угрозы нет. Тем не менее, он отметил, что активно следит за развитиет событий в стране, анализирует различные варианты развития событий, прилагает усилия для укрепления обороноспособности и повышения национальной устойчивости.



Глава ведомства подчеркнул, что гибридная война является более значительной угрозой для страны, негативно воздействуя на ее прогресс. В свете этого улучшение правовой базы, пересмотр политики безопасности, наращивание оборонного потенциала и развитие сотрудничества с международными партнерами являются лишь некоторыми из эффективных мер, способствующих повышению устойчивости к гибридным вызовам.



Согласно конституции Молдавии, страна обладает статусом нейтралитета, но с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Также после прихода к власти партии "Действие и солидарность", фактическим лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали проводиться многочисленные учения, в которых участвуют военные из США, Великобритании, Германии и Румынии.

Фото: www.flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)