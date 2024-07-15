Действующий глава США Джо Байден совершил возмутительную оговорку в ходе спецобращения к нации по поводу недавнего нападения в Пенсильвании на экс-президента Дональда Трампа. Об этом информирует британская газета-таблоид The Daily Mail.
Газета сообщает, что глава официальной резиденции президента США, расположенной в Вашингтоне, заявил о непозволительности преобразования политики в "поле боя".
В публикации читателей информируют о том, что 46-ой президент Соединённых Штатов Америки в ходе своего выступления совершил пару возмутительных оговорок. Он назвал контейнер с прорезью для хранения избирательных бюллетеней "урной для боя". Помимо этого, экс-президента США Дональда Трампа Байден назвал "бывшим Трампом".
Пока действующий президент США выступал со своей речью в рабочей комнате президента США в Белом доме, он сообщил, что политическим страстям необходимо уже утихнуть. Он также добавил, что применение грубой физической силы к кому-либо или морального давления на кого-либо не должны становиться системными, постоянными в Штатах.
В прошедшие выходные на экс-президента Соединённых Штатов Америки было совершено нападение, из-за которого тот получил серьёзную рану уха. По словам 45-ого президента, он утратил довольно большое количество крови. Человек, который открыл стрельбу в Пенсильвании, был устранён. Стало известно, что в ходе мероприятия был убит один человек, также есть несколько раненых.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
На российский рынок выходят яблоки из КНДР
На рынок российских фруктов уже в ближайшее время придут северокорейские яблок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Соответствующее соглашение достигнуто между РФ и КНДР в конце июня. Первые поставки товарных партий могут пересечь границу двух стран уже этим летом.
Politico поделилось планами ЕС наказания Венгрия за мирную миссию Орбана
Евробюрократы хотят спровоцировать бойкот запланированной на конец июля в Будапеште встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц объединения, сообщает Politico. Комиссар по иностранным делам Евросоюза Жозеп Боррель соберет коллег на заседание глав МИД ЕС в те же даты, когда аналогичная встреча запланирована в венгерской столице, пишет СМИ.
Россиянам рассказали о мошенниках, прикрывающихся улучшением качества связи
Злоумышленники под видом обновления настроек сети или осуществления технических действий для усовершенствования качества связи стараются заполучить секретные сведения о гражданине, а также произвести денежные операции. Что станет помощником для россиян в такой ситуации, информировал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
Эксперт "За Рулем" Колодочкин: вязкое моторное масло может привести к серьёзным поломкам
Использование слишком вязкого масла в автомобильном двигателе может привести к серьезным поломкам, как объяснил эксперт Михаил Колодочкин.