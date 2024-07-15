Действующий глава США Джо Байден совершил возмутительную оговорку в ходе спецобращения к нации по поводу недавнего нападения в Пенсильвании на экс-президента Дональда Трампа. Об этом информирует британская газета-таблоид The Daily Mail.

Газета сообщает, что глава официальной резиденции президента США, расположенной в Вашингтоне, заявил о непозволительности преобразования политики в "поле боя".

В публикации читателей информируют о том, что 46-ой президент Соединённых Штатов Америки в ходе своего выступления совершил пару возмутительных оговорок. Он назвал контейнер с прорезью для хранения избирательных бюллетеней "урной для боя". Помимо этого, экс-президента США Дональда Трампа Байден назвал "бывшим Трампом".

Пока действующий президент США выступал со своей речью в рабочей комнате президента США в Белом доме, он сообщил, что политическим страстям необходимо уже утихнуть. Он также добавил, что применение грубой физической силы к кому-либо или морального давления на кого-либо не должны становиться системными, постоянными в Штатах.

В прошедшие выходные на экс-президента Соединённых Штатов Америки было совершено нападение, из-за которого тот получил серьёзную рану уха. По словам 45-ого президента, он утратил довольно большое количество крови. Человек, который открыл стрельбу в Пенсильвании, был устранён. Стало известно, что в ходе мероприятия был убит один человек, также есть несколько раненых.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)