Мир на секунду гаснет внутри: резкий подъем тела порой вскрывает опасные сбои в нервной системе

Кратковременное потемнение в глазах и ощущение слабости при резком подъеме из положения сидя или лежа часто воспринимаются как привычное явление. Такие симптомы могут быть безобидной реакцией организма на изменение положения тела, однако иногда они указывают на скрытые сбои в работе сердечно-сосудистой или нервной систем. Об этом сообщается на сайте Pravda.Ru.

Специалисты обращают внимание на то, что подобные проявления не всегда свидетельствуют о тяжелой патологии, так как основной причиной часто становится временное падение давления. Тем не менее пренебрегать регулярными эпизодами головокружения не стоит, ведь они могут быть индикаторами более сложных нарушений в деятельности организма.

"Потемнение в глазах, блики, мурашки перед глазами могут быть как вариантом нормы при резком вставании, так и проявлением различных состояний. В ряде случаев это может быть связано с малыми формами эпилепсии, по типу синкопальных состояний или похожих нарушений. Такие эпизоды требуют внимательного отношения, особенно если они повторяются. Поэтому при появлении подобных симптомов стоит обратиться к врачу", — отметил врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петр Соков.

По словам эксперта, ключевое значение для диагностики имеет регулярность возникновения дискомфорта и его интенсивность. Если подобные приступы начинают мешать нормальной повседневной деятельности, пациентам настоятельно рекомендуется пройти тщательное медицинское обследование. По словам врача-невролога, игнорирование стойких симптомов может привести к развитию опасных заболеваний, требующих серьезного лечения.

Медики также поясняют, что истинные синкопальные состояния нередко сопровождаются временной потерей сознания, что является тревожным сигналом для обращения к специалистам. Разнообразие причин, от сердечных патологий до проблем с артериальным давлением, требует индивидуального подхода при диагностике каждого пациента. Согласно заключению эксперта, только профессиональное медицинское вмешательство поможет точно выявить источник недомогания и избежать серьезных рисков для здоровья.