Головокружение у девушки
Головокружение у девушки
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 17:55

Мир на секунду гаснет внутри: резкий подъем тела порой вскрывает опасные сбои в нервной системе

Кратковременное потемнение в глазах и ощущение слабости при резком подъеме из положения сидя или лежа часто воспринимаются как привычное явление. Такие симптомы могут быть безобидной реакцией организма на изменение положения тела, однако иногда они указывают на скрытые сбои в работе сердечно-сосудистой или нервной систем. Об этом сообщается на сайте Pravda.Ru.

Специалисты обращают внимание на то, что подобные проявления не всегда свидетельствуют о тяжелой патологии, так как основной причиной часто становится временное падение давления. Тем не менее пренебрегать регулярными эпизодами головокружения не стоит, ведь они могут быть индикаторами более сложных нарушений в деятельности организма.

"Потемнение в глазах, блики, мурашки перед глазами могут быть как вариантом нормы при резком вставании, так и проявлением различных состояний. В ряде случаев это может быть связано с малыми формами эпилепсии, по типу синкопальных состояний или похожих нарушений. Такие эпизоды требуют внимательного отношения, особенно если они повторяются. Поэтому при появлении подобных симптомов стоит обратиться к врачу", — отметил врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петр Соков.

По словам эксперта, ключевое значение для диагностики имеет регулярность возникновения дискомфорта и его интенсивность. Если подобные приступы начинают мешать нормальной повседневной деятельности, пациентам настоятельно рекомендуется пройти тщательное медицинское обследование. По словам врача-невролога, игнорирование стойких симптомов может привести к развитию опасных заболеваний, требующих серьезного лечения.

Медики также поясняют, что истинные синкопальные состояния нередко сопровождаются временной потерей сознания, что является тревожным сигналом для обращения к специалистам. Разнообразие причин, от сердечных патологий до проблем с артериальным давлением, требует индивидуального подхода при диагностике каждого пациента. Согласно заключению эксперта, только профессиональное медицинское вмешательство поможет точно выявить источник недомогания и избежать серьезных рисков для здоровья.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Алкогольная зависимость не спит: как современные препараты помогают подружиться с трезвостью сегодня в 16:10

В мире, где медикаменты с успехом борются с алкогольными зависимостями, неожиданные подходы открывают новые горизонты лечения.

Читать полностью » Короткое слово дарит свободу: право на отказ становится ключом к сохранению душевных сил сегодня в 16:08

Многие люди сталкиваются с внутренним барьером при попытке отказать окружающим, что уходит корнями в далекое прошлое и лишает их жизненно важной энергии.

Читать полностью » Батарейка внутри организма села навсегда: правила питания, которые возвращают бодрость в тело сегодня в 16:05

Постоянная сонливость и упадок сил часто кроются не в нехватке отдыха, а в скрытых ошибках формирования ежедневного меню, которые критически влияют на тонус.

Читать полностью » Сердце стучит в пустоту: ночные пробуждения часто скрывают серьезные сбои в работе дыхания сегодня в 15:52

Внезапные пробуждения в предутренние часы часто списывают на плохие сны или усталость, однако за этим состоянием скрываются куда более серьезные сигналы.

Читать полностью » Горький вкус для долгой жизни: скрытая польза продуктов, меняющих работу системы пищеварения сегодня в 10:25

Правильный подход к ограничению продуктов требует учета скрытых факторов, способных повлиять на самочувствие и общую работу внутренних систем организма.

Читать полностью » Стройность требует дисциплины: одна привычка в питании крадёт результат даже при диетах сегодня в 4:44

Стремление сбросить лишние килограммы часто оборачивается обратным эффектом из-за одной популярной привычки, которая обманывает обмен веществ и аппетит.

Читать полностью » Тело — не полигон для экспериментов: как правильно худеть без риска разрушить сердечный ритм сегодня в 0:34

Избавление от пары лишних килограммов при наличии специфических диагнозов требует особой осторожности и понимания процессов, происходящих внутри системы.

Читать полностью » Усталость не проходит сама — тело кричит о помощи: скрытый дефицит веществ маскируется под лень вчера в 11:21

Привычное недомогание и досадные изменения внешности могут быть лишь верхушкой айсберга, скрывающего серьезные системные нарушения в работе внутренних органов.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Иллюзия стерильности: семь локаций в квартире, где бактерии размножаются быстрее ожиданий
Спорт и фитнес
Брюки стали тесными в поясе: один ежедневный ритуал блокирует сжигание жира даже при диете
Спорт и фитнес
Гравитация больше не враг: упражнение для дома, которое возвращает телу идеальную точность
Спорт и фитнес
Джинсы стали тесноваты — пора менять тактику: привычная ошибка в тренировках мешает худеть
Недвижимость
Мебельная ловушка: как не потерять семейный бюджет в гонке за красивыми интерьерами
Спорт и фитнес
Идеальная форма за пару дней: как блоги подводят к опасным экспериментам над телом
Красота и здоровье
Сам по себе пот кипит: внезапная потливость может подразумевать серьёзные проблемы со здоровьем
Авто и мото
Конструкция с секретом: популярные модели Hyundai и Kia требуют пристального осмотра изнутри
