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Качели
Качели
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Артём Кожин Опубликована сегодня в 17:41

Собственноручный монтаж игрового комплекса: как сэкономить 60 тысяч рублей на обустройстве участка

Готовая детская площадка с нормальным наполнением легко переваливает за 100 тысяч рублей. Если к ней добавить рукоход, песочницу, качели и ещё пару игровых модулей, сумма растёт почти в полтора-два раза. А потом выясняется, что на участке мешает забор, растут деревья или земля идёт волной, и типовой комплект уже не встаёт как надо. Самодельный вариант в таких условиях часто оказывается проще: можно подогнать размеры под ребёнка, участок и бюджет, а не подгонять участок под магазинный набор.

"Если площадку делают для двух детей разного возраста, не надо лепить всё подряд. Лучше сразу понять, какие элементы будут использоваться каждый день, а какие станут просто лишней нагрузкой на каркас. Ещё один момент — свободное пространство вокруг качелей и горки. Без него площадка быстро превращается в набор неудобных углов и лишних рисков".

дизайнер интерьеров Ксения Орлова

С чего начать проект площадки

Сначала нужен чертёж, причём не "на глаз", а с привязкой к участку. Надо заранее понять, сколько детей будет пользоваться площадкой, какого они возраста и какие элементы действительно нужны. Сразу же стоит решить, где встанет горка, где останется место для качелей и куда лучше поставить песочницу.

Если на участке есть деревья или крупные кусты, их размеры придётся учитывать не только сейчас, но и позже. Игровые элементы не ставят вплотную к стволам и веткам, иначе через сезон-другой всё начнёт мешать. Полезно сразу оставить запас свободного места, чтобы потом без переделки добавить новые модули.

Здесь же пригодится и простая логика. Удобный проект экономит деньги не хуже скидки, потому что сразу убирает лишнее: ненужные элементы, сложные повороты и бесполезные зазоры. А ещё он помогает не упереться в забор, когда ребёнок уже висит на кольцах и остановить его нужно не деревом, а нормальной планировкой.

Какая древесина подойдёт

От древесины зависит и срок службы площадки, и безопасность детей. Для работы берут сухой материал без крупных трещин, глубоких дефектов и выпадающих сучков. Иначе доска может повести себя очень неприятно уже после первого сезона.

Есть два пути. Можно купить строганную древесину — она стоит дороже, но почти не требует подготовки. А можно взять обычные доски и обработать их электрорубанком или рейсмусом, если инструмент уже есть под рукой.

Перед сборкой каждую деталь нужно довести до нормального состояния. Снимают фаски с острых углов, шлифуют поверхность, пропитывают антисептиком, а потом наносят защитное покрытие для наружных работ. Тут спешка только мешает: одна заноза на детской площадке потом вспоминается дольше, чем вся экономия.

Как собрать каркас

Основание — самый ответственный этап. Именно каркас держит всю конструкцию, поэтому к нему и требования жёстче всего. Опорные столбы заглубляют на 70-100 см или минимум на треть длины.

Нижнюю часть столбов, которая уйдёт в грунт, лучше обработать битумной мастикой или другим составом для древесины, контактирующей с землёй. Это помогает защитить материал от влаги и продлить срок службы. Для уличного крепежа берут оцинкованные элементы, а ответственные узлы собирают на болтах с широкими шайбами.

Во время сборки нужно постоянно проверять вертикаль и горизонталь уровнем. Сначала ставят основные несущие части, потом добавляют перекладины и раскосы. После финальной сборки выступающие гайки закрывают пластиковыми колпачками — и вид аккуратнее, и шансов поцарапаться меньше.

Из материалов для каркаса использовали брус 100×100×6000 мм — 6 штук, доску 100×50×6000 мм — 10 штук, доску 100×25×6000 мм — 10 штук и брус для качающегося бревна 200×200×1200 мм — 1 штуку. Также понадобились болты M12×180 мм, около 30 штук, карабины винтовые с фиксатором 10 мм — 10 штук, винты-кольца 12×120 мм — 10 штук и гайки шестигранные оцинкованные М12 DIN 934 — 50 штук.

Общий объём пиломатериалов составил около 1,05 м³. При средней цене древесины около 18 000 ₽ за кубометр на неё ушло примерно 19 000 ₽. Крепёж и комплектующие добавили ещё 4800-9100 ₽, а защитная пропитка "Сосновый дом" цвета "Палисандр", 9 л, потянула примерно на 3000 ₽. В итоге каркас с крепежом и обработкой обошёлся примерно в 28 000 ₽.

Как выбрать и поставить игровые элементы

Когда каркас готов, начинается самая заметная часть — наполнение. Именно здесь площадка перестаёт быть просто деревянной рамой и превращается в место, где ребёнок может висеть, карабкаться, раскачиваться и менять игру хоть каждый день. На этом этапе автор проекта выбрал комплект гимнастических снарядов "Кидс Go", кресло-качели подвесное, подушку для садовой мебели ADELIS, зацепки для скалодрома на 10 штук, декоративный пластиковый колпачок на болт TakeCap, чехол для песочницы "Выше всех", пластиковые кольца-бублики для детских счётов "Атлет", уличный ящик для игрушек "Интер" и детский колокол, или рында.

На игровые элементы и декоративные детали ушло около 32 000 ₽. Состав набора легко менять под возраст ребёнка, размеры участка и остаток бюджета. Это как раз тот случай, когда площадка собирается не по чужой схеме, а под реальную жизнь семьи.

При установке есть несколько жёстких правил. Качели ставят так, чтобы спереди и сзади оставалось не меньше 2 м свободного пространства. Горку размещают на ровной поверхности, а канаты, кольца и гимнастические элементы крепят только к несущим балкам крепежом, рассчитанным на динамическую нагрузку. Поручни, штурвал, колокол и другие детали ставят на удобной для ребёнка высоте, а все выступающие болты закрывают пластиковыми колпачками.

Какое покрытие выбрать

Покрытие влияет не только на вид участка, но и на безопасность. Под площадку можно сделать газон, насыпать песок, уложить древесную щепу или резиновое покрытие. Чем мягче поверхность под горкой и качелями, тем лучше она гасит падения.

В этом проекте выбрали белый клевер. Он быстро разрастается, даёт плотный зелёный ковёр, почти не требует ухода и нормально переносит вытаптывание. По такому покрытию удобно ходить босиком, и площадка не выбивается из общего вида участка.

Если сложить все расходы, каркас с материалами, крепежом и обработкой обошёлся примерно в 28 000 ₽, а игровые элементы и декоративные детали — ещё в 32 000 ₽. Общий бюджет составил около 60 000 ₽. Готовая деревянная площадка аналогичного размера обычно стоит от 120 000 ₽.

"Самодельная площадка даёт нормальную гибкость по бюджету. Можно не переплачивать за лишние модули, а собрать именно тот набор, который нужен ребёнку сейчас. Но экономить на древесине и крепеже нельзя: если каркас стоит неровно или болт болтается, потом это уже не мелочь, а прямой риск. Я бы ещё отдельно смотрел на защиту нижней части стоек и на свободную зону вокруг подвижных элементов".

строитель Михаил Волков

FAQ

Сколько можно сэкономить на самодельной площадке?
В этом проекте общие траты составили около 60 000 ₽. Готовая деревянная площадка похожего размера обычно стоит от 120 000 ₽.

Какой зазор нужен вокруг качелей?
Перед ними и за ними должно оставаться не менее 2 м свободного пространства. Это нужно, чтобы ребёнок не упирался в забор, дерево или другую конструкцию.

Можно ли ставить площадку под солнцем?
Можно, но тогда лучше сразу предусмотреть навес, тент или естественную тень. Иначе играть на такой площадке будет неудобно в жаркий день.

Что делать с выступающими болтами?
Их закрывают пластиковыми защитными колпачками. Так конструкция выглядит аккуратнее, а риск царапин и ссадин становится меньше.

Проверено экспертом: строитель Михаил Волков

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Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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