Ритейлер "Дикси" (входит в группу "Магнит") запускает сеть ультрамалых магазинов "Диски GO!" площадью 70-110 кв м, — сообщил Юрий Семенов, генеральный директор розничной сети "Дикси".

Семенов заявляет, что открытие первых магазинов "Дикси GO!" в Московском регионе является значительным шагом для розничной сети "Дикси". Этот новый формат магазина предлагает удобство и скорость покупок, что особенно важно для жителей мегаполиса. В новых магазинах делается акцент на ежедневные потребности, готовую еду и быстрые перекусы.

"Мы постоянно ищем новые возможности, чтобы быть ближе к нашим покупателям и удовлетворять больше их потребностей. Для этого в прошлом году мы разработали обновленный концепт магазинов "у дома" "Дикси", а сейчас начинаем пилотировать новый формат "Дикси GO!". Это ультрамалые магазины шаговой доступности с тщательно подобранным ежедневным ассортиментом для людей, живущих в темпе мегаполиса. Мы проанализируем результаты работы тестовых магазинов и затем примем решение о дальнейшем развитии формата", — рассказал Юрий Семенов.

Юрий Семёнов, генеральный директор компании, отметил стремление организации быть ближе к своим клиентам и удовлетворять их потребности. Именно это послужило причиной разработки и запуска пилотных магазинов нового формата.

В ассортименте магазина значительный упор делается на напитки, в том числе алкогольные, а также бакалейные изделия и сладости. Помимо этого, присутствуют молочные продукты, мясо, свежие овощи и фрукты, а также товары повседневного спроса. Отдельное внимание уделено широкому выбору готовых блюд, выпечки и кофе приготовленного на месте.

Перед тем как принять решение о дальнейшем развитии проекта "Дикси GO!", результаты работы тестовых магазинов будут тщательно проанализированы.

Фото: Max071086/ Дикси Рязань (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)