Артём Кравцов Опубликована сегодня в 12:02

Комбинировал кардио и силовые — продолжительность жизни связали именно с этим фактором

Регулярные тренировки давно связаны с более продолжительной жизнью, но новое исследование указывает на ещё один важный фактор — разнообразие. Учёные выяснили, что люди, которые чередуют разные виды физической активности, реже умирают в течение длительного периода наблюдения. Причём эффект сохраняется даже при одинаковом общем объёме нагрузки. Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на публикацию в BMJ Medicine.

Как проводилось исследование

Команда из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета Т. Х. Чана проанализировала данные более 111 000 человек, собранные за 30 лет. Исследователи сопоставили самооценку физической активности участников с данными о смертности за период наблюдения.

В расчёт принимались сопутствующие факторы — образ жизни, питание, демографические характеристики. Хотя исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь, статистическая связь оказалась устойчивой.

Что показали результаты

Люди, которые чаще варьировали виды упражнений, имели на 19% более низкий риск смерти по сравнению с теми, чьи тренировки были менее разнообразными — при сопоставимом общем количестве физической активности.

"Результаты подтверждают идею, что поощрение вовлечённости в разнообразных видах физической активности, наряду с увеличением общего уровня физической активности, может помочь снизить риск преждевременной смерти", — пишут исследователи в своей опубликованной статье.

В анализ включались самые разные виды активности — от плавания и езды на велосипеде до работы в саду и подъёма по лестнице. Главное условие — умеренная или высокая интенсивность движения.

Учёные также отметили, что сочетание нагрузок позволяет задействовать разные группы мышц и системы организма, что потенциально обеспечивает более комплексное влияние на здоровье. При этом выявлено плато: около 20 часов физической активности в неделю — дальнейшее увеличение времени не снижало риск смерти дополнительно.

Почему разнообразие может работать

Специалист по питанию Ян Ху подчёркивает, что люди естественным образом меняют виды активности в зависимости от состояния здоровья и предпочтений.

"Люди естественно выбирают разные занятия со временем, исходя из своих предпочтений и состояния здоровья", — говорит специалист по питанию Ян Ху. — При выборе, как заниматься спортом, помните, что участие в нескольких видах физической активности может принести дополнительные пользы для здоровья, а не полагаться только на один вид".

Независимый эксперт, физиолог Том Йейтс из Университета Лестера, также сравнил этот подход с принципами питания.

"Новый результат этого исследования показал, что разнообразие физической активности может быть полезно для здоровья", — говорит Том Йейтс. — В некотором смысле это может быть аналогично диете: разнообразие внутри и вне него может иметь пользу для здоровья".

Ограничения исследования

Физическая активность оценивалась по самоотчётам, а не с помощью объективных устройств. Кроме того, выборка состояла преимущественно из белых специалистов в сфере здравоохранения, что ограничивает универсальность выводов.

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

