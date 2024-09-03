Дивеев и Солдатенков пропустят матчи с Таиландом и Вьетнамом

Футболисты Игорь Дивеев (ЦСКА) и Александр Солдатенков ("Крылья Советов") не будут выступать за сборную России на товарищеских матчах с командами Вьетнама и Таиланда. Встречи проведут 5 и 7 сентября.
Защитники не выйдут на поле в связи с травмами.
Из-за таких потерь тренеры вызвали впервые в национальную сборную 23-летнего защитника махачкалинского "Динамо" Валентина Пальцева.
Российский футбольный союз сообщил, что тренеры хотят включить в итоговую заявку еще одного-двух футболистов.
Дивеев является лучшим бомбардиром московского клуба ЦСКА, пишет РБК Спорт.
Фото: commons. wikimedia.org/Ik ben groot (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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