Дивеев и Солдатенков пропустят матчи с Таиландом и Вьетнамом

Футболисты Игорь Дивеев (ЦСКА) и Александр Солдатенков ("Крылья Советов") не будут выступать за сборную России на товарищеских матчах с командами Вьетнама и Таиланда. Встречи проведут 5 и 7 сентября.



Защитники не выйдут на поле в связи с травмами.



Из-за таких потерь тренеры вызвали впервые в национальную сборную 23-летнего защитника махачкалинского "Динамо" Валентина Пальцева.



Российский футбольный союз сообщил, что тренеры хотят включить в итоговую заявку еще одного-двух футболистов.



Дивеев является лучшим бомбардиром московского клуба ЦСКА, пишет РБК Спорт.

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