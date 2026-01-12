Вселенная подала голос из тьмы: 10 секунд света пришли с расстояния 13 миллиардов лет

Человечество получило редкий сигнал из глубин космоса, который шёл к Земле почти всю историю Вселенной. Короткая, но чрезвычайно мощная вспышка длилась всего десять секунд, однако её свет преодолел более 13 миллиардов световых лет. Событие произошло в эпоху, когда космос был ещё молодым и только начинал наполняться первыми звёздами и галактиками. Об этом сообщает издание Daily Galaxy.

Сигнал, пришедший из самой ранней Вселенной

Вспышка сразу привлекла внимание астрономов из-за своей необычной природы. Подобные космические сигналы фиксируются регулярно, однако этот выделялся временем возникновения и характеристиками излучения. Анализ данных показал, что источник света существовал, когда возраст Вселенной составлял всего около 730 миллионов лет. Это делает событие самым далёким подтверждённым взрывом сверхновой, который когда-либо удавалось наблюдать.

Поначалу учёные не могли точно определить происхождение сигнала. Рассматривались разные сценарии — от коллапса массивной звезды до редких форм звёздной гибели, о которых известно крайне мало. Лишь по мере накопления данных стало ясно, что речь идёт о явлении, способном изменить представления о формировании первых поколений звёзд. Ранее астрономы уже отмечали, что расширение Вселенной растянуло свет сверхновой, из-за чего события в раннем космосе выглядят иначе, чем в современной Вселенной.

Международное открытие и точные измерения

Первым сигнал зафиксировал 14 марта 2025 года спутник SVOM — совместная миссия Франции и Китая. Он зарегистрировал гамма-всплеск продолжительностью десять секунд, получивший обозначение GRB 250314A. Подобные длительные гамма-всплески обычно связывают с гибелью массивных звёзд и рождением чёрных дыр, когда в пространство выбрасываются узконаправленные потоки энергии.

Через несколько часов обсерватория NASA "Свифт" уточнила координаты источника, после чего к наблюдениям подключились крупные наземные телескопы. Инфракрасное послесвечение позволило определить красное смещение 7,3, что указывает на колоссальную дистанцию — более 13 миллиардов световых лет. Европейские исследовательские группы подтвердили, что вспышка произошла во время эпохи реионизации, когда первые светила начали менять структуру межгалактической среды.

Решающая роль телескопа Джеймс Уэбб

Спустя три с половиной месяца после взрыва к наблюдениям подключился космический телескоп "Джеймс Уэбб". Из-за расширения Вселенной свет от столь далёких событий растягивается во времени, поэтому задержка не помешала анализу. Приборы NIRCam и NIRSpec зафиксировали как саму сверхновую, так и её галактику-хозяина.

Это стало первым случаем, когда удалось напрямую наблюдать галактику, в которой произошла столь удалённая сверхновая. Подобные наблюдения дополняют другие открытия телескопа, включая случаи, когда JWST находил объекты в ранней Вселенной, нарушающие прежние теоретические ожидания. В данном случае учёные подтвердили, что гамма-всплеск был вызван коллапсом массивной звезды, побив предыдущий рекорд по расстоянию.

"Только Уэбб мог напрямую показать, что этот свет исходит от сверхновой, коллапсирующей массивной звезды", — сказал профессор Эндрю Леван из Университета Радбауд.

Почему находка удивила исследователей

Ожидалось, что звёзды ранней Вселенной будут умирать иначе, чем современные. Теоретически первые светила, почти не содержащие тяжёлых элементов, должны были давать более экзотические и асимметричные взрывы. Однако данные JWST показали, что GRB 250314A сопровождался обычной сверхновой II типа, очень похожей на те, что наблюдаются в нашей космической окрестности сегодня.

"Уэбб показал, что эта сверхновая выглядит точно так же, как современные сверхновые", — отметил профессор Ниал Танвир из Лестерского университета.

Такое сходство говорит о том, что ключевые процессы звёздной эволюции могли сформироваться гораздо раньше, чем предполагалось. Вероятно, уже в первые сотни миллионов лет после Большого взрыва в галактиках существовали несколько поколений звёзд.

Обнаружение GRB 250314A показывает, насколько быстро могла усложняться структура ранней Вселенной. Гамма-всплески подтверждают свою ценность как инструмент для изучения самых далёких эпох, позволяя заглянуть туда, где обычные методы наблюдений бессильны. Новые наблюдения с участием космических и наземных телескопов постепенно складываются в более цельную картину того, как формировались первые звёзды, галактики и сама космическая среда.