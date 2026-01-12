Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Атмосфера Земли из космоса
Атмосфера Земли из космоса
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована вчера в 23:06

Вселенная подала голос из тьмы: 10 секунд света пришли с расстояния 13 миллиардов лет

 Гамма-всплеск достиг Земли спустя 13 млрд лет после взрыва — учёные

Человечество получило редкий сигнал из глубин космоса, который шёл к Земле почти всю историю Вселенной. Короткая, но чрезвычайно мощная вспышка длилась всего десять секунд, однако её свет преодолел более 13 миллиардов световых лет. Событие произошло в эпоху, когда космос был ещё молодым и только начинал наполняться первыми звёздами и галактиками. Об этом сообщает издание Daily Galaxy.

Сигнал, пришедший из самой ранней Вселенной

Вспышка сразу привлекла внимание астрономов из-за своей необычной природы. Подобные космические сигналы фиксируются регулярно, однако этот выделялся временем возникновения и характеристиками излучения. Анализ данных показал, что источник света существовал, когда возраст Вселенной составлял всего около 730 миллионов лет. Это делает событие самым далёким подтверждённым взрывом сверхновой, который когда-либо удавалось наблюдать.

Поначалу учёные не могли точно определить происхождение сигнала. Рассматривались разные сценарии — от коллапса массивной звезды до редких форм звёздной гибели, о которых известно крайне мало. Лишь по мере накопления данных стало ясно, что речь идёт о явлении, способном изменить представления о формировании первых поколений звёзд. Ранее астрономы уже отмечали, что расширение Вселенной растянуло свет сверхновой, из-за чего события в раннем космосе выглядят иначе, чем в современной Вселенной.

Международное открытие и точные измерения

Первым сигнал зафиксировал 14 марта 2025 года спутник SVOM — совместная миссия Франции и Китая. Он зарегистрировал гамма-всплеск продолжительностью десять секунд, получивший обозначение GRB 250314A. Подобные длительные гамма-всплески обычно связывают с гибелью массивных звёзд и рождением чёрных дыр, когда в пространство выбрасываются узконаправленные потоки энергии.

Через несколько часов обсерватория NASA "Свифт" уточнила координаты источника, после чего к наблюдениям подключились крупные наземные телескопы. Инфракрасное послесвечение позволило определить красное смещение 7,3, что указывает на колоссальную дистанцию — более 13 миллиардов световых лет. Европейские исследовательские группы подтвердили, что вспышка произошла во время эпохи реионизации, когда первые светила начали менять структуру межгалактической среды.

Решающая роль телескопа Джеймс Уэбб

Спустя три с половиной месяца после взрыва к наблюдениям подключился космический телескоп "Джеймс Уэбб". Из-за расширения Вселенной свет от столь далёких событий растягивается во времени, поэтому задержка не помешала анализу. Приборы NIRCam и NIRSpec зафиксировали как саму сверхновую, так и её галактику-хозяина.

Это стало первым случаем, когда удалось напрямую наблюдать галактику, в которой произошла столь удалённая сверхновая. Подобные наблюдения дополняют другие открытия телескопа, включая случаи, когда JWST находил объекты в ранней Вселенной, нарушающие прежние теоретические ожидания. В данном случае учёные подтвердили, что гамма-всплеск был вызван коллапсом массивной звезды, побив предыдущий рекорд по расстоянию.

"Только Уэбб мог напрямую показать, что этот свет исходит от сверхновой, коллапсирующей массивной звезды", — сказал профессор Эндрю Леван из Университета Радбауд.

Почему находка удивила исследователей

Ожидалось, что звёзды ранней Вселенной будут умирать иначе, чем современные. Теоретически первые светила, почти не содержащие тяжёлых элементов, должны были давать более экзотические и асимметричные взрывы. Однако данные JWST показали, что GRB 250314A сопровождался обычной сверхновой II типа, очень похожей на те, что наблюдаются в нашей космической окрестности сегодня.

"Уэбб показал, что эта сверхновая выглядит точно так же, как современные сверхновые", — отметил профессор Ниал Танвир из Лестерского университета.

Такое сходство говорит о том, что ключевые процессы звёздной эволюции могли сформироваться гораздо раньше, чем предполагалось. Вероятно, уже в первые сотни миллионов лет после Большого взрыва в галактиках существовали несколько поколений звёзд.

Обнаружение GRB 250314A показывает, насколько быстро могла усложняться структура ранней Вселенной. Гамма-всплески подтверждают свою ценность как инструмент для изучения самых далёких эпох, позволяя заглянуть туда, где обычные методы наблюдений бессильны. Новые наблюдения с участием космических и наземных телескопов постепенно складываются в более цельную картину того, как формировались первые звёзды, галактики и сама космическая среда.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мировой океан накопил рекордный объём тепла в 2025 году — учёные вчера в 15:05
Океан перегрелся и больше не молчит: планета получила тревожный климатический сигнал

Мировой океан в 2025 году установил новый температурный рекорд, усилив ураганы, наводнения и угрозы для морских экосистем.

Читать полностью » Вулканическая активность в Центральном массиве Франции может возродить спящие вулканы – Паскуале Нардоне вчера в 14:15
Пробуждение древних титанов: сейсмическая активность может разбудить вулканы в Центральном массиве

Сейсмическая активность в Центральном массиве Франции вызывает опасения: вулканы региона могут проснуться в ближайшие десятилетия. Что скрывают подземные процессы?

Читать полностью » Алгоритмы усилили уверенность в ошибочных ответах — Гивон Баг психолог вчера в 10:43
Лента гладит по голове и врёт: умные алгоритмы кормят мозг крошками знаний и морем уверенности

Алгоритмы в соцсетях создают ощущение глубоких знаний, но новое исследование показывает, как персонализация может незаметно искажать обучение.

Читать полностью » Ледник Туэйтса начал разрушаться быстрее — Phys.org вчера в 6:46
Ледник, который может затопить мир: срочная миссия учёных к берегам Антарктиды началась прямо сейчас

Международная экспедиция отправилась в Антарктиду изучать ледник Туэйтса: учёные уточнят скорость его разрушения и риски для уровня моря.

Читать полностью » Ледник Прудхо-Доум может растаять к 2100 году из-за глобального потепления – Nature Geoscience вчера в 2:14
Последний час ледника Прудхо-Доум: что тает на глазах и что скрывает его ледяная оболочка

Учёные предсказали таяние ледника Прудхо-Доум в Гренландии к 2100 году, что усилит последствия глобального потепления и повышения уровня моря. Прогнозы показывают значительные изменения для прибрежных экосистем.

Читать полностью » Выхлопы космических аппаратов загрязняют поверхность Луны — Journal of Geophysical 10.01.2026 в 21:50
Космос без выхлопа не бывает: лунные миссии рискуют испортить главную улику происхождения жизни

Учёные предупреждают о рисках загрязнения Луны выхлопами космических аппаратов и объясняют, почему это может помешать поиску следов происхождения жизни.

Читать полностью » Молекула CaAKG улучшает память при болезни Альцгеймера — Aging Cell 10.01.2026 в 17:06
Провалы в памяти — это не приговор: учёные выяснили, как укрепить мосты между нейронами

Учёные из Сингапура выяснили, что естественный метаболит CaAKG может защищать мозг от ранних проявлений Альцгеймера и поддерживать память.

Читать полностью » Учёные нашли выбросы метана в глубинах Гренландского моря – Ocean Census Arctic Deep 10.01.2026 в 13:14
Подводный мир, заточённый в вечной тьме: уникальная экосистема на дне Гренландского моря изменяет всё

Уникальное открытие в Гренландском море: на глубине 3640 метров была найдена экосистема с улитками и морскими червями, поддерживающая жизнь благодаря метану и сульфиду. Ученые обеспокоены угрозами для таких экосистем в будущем.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Апарт-отели становятся выбором для путешественников, ценящих свободу — эксперт
Спорт и фитнес
Зимние пробежки поддерживают аэробную выносливость — тренер Лера Буры
Красота и здоровье
Усталость, не уходящая после отдыха, может быть связана с дефицитами или эндокринными нарушениями — Мария Лавренова
Питомцы
Домашние кошки сохраняют охотничьи повадки диких предков — Cville Cat Care
Еда
Салат из капусты с лимонным соком вместо уксуса сохраняет хрусткость — повар
Происшествия
Турист заразился после обряда в храме Тирта Эмпул на Бали - База
Спорт и фитнес
Юрий Семин назвал оправданным обмен Дивеева и Гонду - РБК
Авто и мото
Грибок в кондиционере появляется из-за резкого отключения двигателя — автоэксперт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet