Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Диснейленд
Диснейленд
© flickr.com by Cory Doctorow is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 6:39

Улыбка ребёнка по фиксированному курсу: Диснейленд открывает сезон небывалой доступности

Планируя семейный отдых, многие родители вздыхают над ценниками: билеты, еда, аттракционы — всё растёт, как на дрожжах. Disneyland Resort в Калифорнии, однако, не сдаётся рутине инфляции. Запах попкорна у входа, визги детей на Space Mountain и солнышко Анахайма — эти детали манили поколения, но теперь парк корректирует курс, чтобы молодые семьи с малышами не остались за бортом.

Президент Томас Мазлум на недавнем брифинге раскрыл карты: фокус на доступности, от $50 за детский билет до меню за $6. Молодые родители копят месяцами, и парк это понимает — инвестиции в новые шоу вроде Bluey и продление жизни аттракционов Monsters, Inc. обещают вернуть магию в бюджетный формат.

Эти изменения — не просто маркетинг, а стратегический манёвр для лояльности. Семьи с детьми 3-9 лет получают гибкие опции: непоследовательные дни, паркупы и Lightning Lane. Плюс обучение персонала на "человеческие" жесты — наклейки, помощь с подносами. Всё ради того, чтобы первый визит стал привычкой на годы.

"$50 за ребёнка — это не акция, а инвестиция в будущих фанатов. Планируя поездку, берите стыковки через новые правила авиаперелётов для семей, чтобы сэкономить на трансатлантике, и не забудьте страховку — Калифорния полна сюрпризов."

эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Детский билет всего за $50: гибкость на лето

С 22 мая по 7 сентября 2026 года дети 3-9 лет въезжают в один парк за $50 — цена фиксирована семь лет, несмотря на инфляцию. Это "1 день, 1 парк", но с апгрейдом на 2-3 дня и паркупы. Мазлум шутит: каждый парк по $25. Добавьте Lightning Lane Multi Pass — и день без очередей. Для калифорнийцев скидки, для военных — упрощёнка. Логистика проста: бронируйте заранее, как на горнолыжных склонах Кавказа, где мартовские наценки тают.

Гибкость — ключ: непоследовательные дни позволяют разбить визит, совместив с пляжем или байкальскими приключениями. Семьи экономят 40% бюджета, фокусируясь на эмоциях.

Детское меню за $5.99: экономия без компромиссов

В Troubadour Tavern у Bluey Experience — мини-хот-дог, апельсин Cutie, молоко/вода за $5.99. Запуск с "Best Day with Bluey". Расширят на California Adventure. Еда — 30% трат, это удар по кошельку, но теперь однодневка реальна.

Доступность цепляет: семьи жонглируют подносами, но меню упрощает жизнь.

Обновлённое гостеприимство: персонал как союзник

Бренаи Де Харо, директор по операциям, ввела тренинги: актёры учатся замечать слёзы, жонглирование подносами. Наклейка Рапунцель спасает день. Гости ценят связь — не роботы, а люди. Как в экспедициях, где гид — спаситель.

Шоу Bluey: хит для малышей

С 22 марта 2026 в Fantasyland — "Best Day with Bluey!": живые Блуи и Бинго, музыка, игры. #1 шоу США, годовой run. Театр как школа Heelers — хаос и смех.

Monsters, Inc. живёт дольше

Отложено закрытие Mike & Sulley для Avatar-земли. Семьи фанатеют — остаётся до 2026+. Больше опций для toddlers в DCA.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Когда действует $50-билет? С 22 мая по 7 сентября 2026, гибкие дни.
  • Где детское меню? Troubadour Tavern, расширяют.
  • Bluey для какого возраста? Идеально 3-7 лет, семейный хит.
Проверено экспертом: эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Читайте также

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отказов почти нет: как чистые документы гарантируют успешное получение визы в Японию 27.02.2026 в 15:11

Февраль 2026 года стал поворотным моментом для туристов в России: открытие визовых центров Японии упрощает доступ к стране.

Читать полностью » Марокканские базары завораживают: как волшебный колорит меняет выбор российских туристов 27.02.2026 в 13:09

Марокко становится все более популярным направлением для российских туристов. Каковы тренды и что ожидать от поездки в эту загадочную страну?

Читать полностью » Драконья тропа качается над пропастью: парк в бухте Ялонг будит адреналин у каждого посетителя 26.02.2026 в 23:27

Ялонг и Янода — два уникальных парка, каждый из которых предлагает свои неповторимые впечатления.

Читать полностью » Фигурки на воротах пивзавода стерегут секреты: индустриальный туризм Самары заканчивается видом на Жигули 26.02.2026 в 20:34

Маленькие антропоморфные стражи фасадов Самары превращают обычную прогулку в увлекательный поиск сокровищ. От каланчи до пивзавода — маршрут, где история и мистика сплетаются в единую нить, обещая панорамы Волги и сюрпризы вандалов.

Читать полностью » Коньки под светом звезд: как зимний Байкал превращается в уникальное ледяное королевство для путешественников 26.02.2026 в 18:59

Зимнее путешествие на Байкал может стать главным открытием года или опасным испытанием: узнайте, как не провалиться под лед и увидеть легендарные пузырьки.

Читать полностью » Небо становится ближе и дешевле: весенний приказ Минтранса вернёт родителям право на тихий полёт 26.02.2026 в 16:58

С 1 марта 2026 года российские авиакомпании лишатся права разделять семьи в самолете. Узнайте, как получить законную скидку 50% и провести коляску без доплат.

Читать полностью » Горы зовут экономных: весеннее солнце Кавказа растопило февральские наценки на отдых у склонов 26.02.2026 в 16:03

В марте стоимость проживания на популярных склонах снизилась на 26%. Узнайте, почему эксперты советуют бронировать жилье именно сейчас.

Читать полностью » Досмотр электроники — обязательное условие: правила провоза багажа, которые изменят ваши путешествия 26.02.2026 в 14:09

Эксперты предупредили о жестких проверках электроники и жидкостей: почему разряженный телефон или баночка крема могут стать причиной снятия с рейса.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Две зарплаты за один кирпич: стоимость квадратного метра жилья в России ставит новые рекорды
Недвижимость
Прищепка превращается в капкан: привычка сушить белье на балконе незаметно уничтожает гардероб
Недвижимость
Стены плачут изнутри — и это не конденсат: копеечный кусок фольги раскрывает опасную тайну дома
Красота и здоровье
Причёска Кэрри Брэдшоу манит свободой: пушистые волны оказались сигналом о дефиците липидов
Наука
Остров-призрак посреди Северного моря: крохотный клочок суши бесследно тает в соленой воде
Спорт и фитнес
Офисный стул превращается в тренажёр: пять простых движений сжигают обеденные калории
Авто и мото
Короткая база и высокий клиренс: секрет проходимости нового внедорожника спрятан в его скелете
Питомцы
Шкура не спасает от ледяного сквозняка: критический порог температуры для пушистых домоседов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet