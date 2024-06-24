В Государственную Думу внесли законопроект, запрещающий какие-либо ограничения на приложения российских создателей на иностранных платформах, например, App Store и Google Play. Документация уже опубликована в официальной думской электронной базе.

В числе тех, кто заявил о необходимости введения такого закона, — российский журналист, политик, а также депутат Государственной Думы от фракции "Единая Россия" Антон Горелкин, российский политик, представитель в Государственной Думе партии ЛДПР Андрей Луговой и так далее.

В объяснительной записке уточняется, что новый закон не разрешает создавать ситуаций, которые как-либо препятствуют или не предоставляют доступ к применению российских приложений и платформы для их приобретения, разрешению на корректировку внутренних данных, возможности на обмен данными и коммуникацией с пользователями, получению уведомлений. В этот список также вошёл запрет на лимит на осуществление денежных выплат при пользовании приложениями российских создателей.

Помимо этого, законопроект предусматривает возможность скачивать и обновлять приложения посредством российского магазина приложений для смартфонов, созданный корпорацией VK при помощи Минцифры Российской Федерации, при покупке гаджета. Также уточняется, что у пользователей должен быть доступ на свободное осуществление денежных оплат при установке и задействовании программ.

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