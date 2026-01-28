Уборка обернулась проблемой — дезинфицирующие салфетки нельзя использовать где попало

Дезинфицирующие салфетки давно стали символом быстрой и простой уборки. Кажется, что с их помощью можно за пару движений привести в порядок любую поверхность. Однако профессиональные клинеры предупреждают: универсальность этих средств — миф, а неправильное использование может испортить вещи и навредить здоровью. Об этом сообщает издание The Spruce.

Кожа и замша требуют деликатного ухода

Кожаная мебель и обувь выглядят эффектно, но остро реагируют на агрессивные составы. Попытка убрать пятно с дивана или туфель дезинфицирующей салфеткой может закончиться пересушиванием, потерей цвета и появлением микротрещин. Кожа имеет защитный слой, который разрушается под действием спиртов и отбеливателей, из-за чего материал быстрее стареет. Именно поэтому в уходе за такими поверхностями важно учитывать рекомендации по уходу за кожаной мебелью.

"Это особенно актуально, если салфетки содержат отбеливатель", — говорит эксперт по уборке компании Emily's Maids of Dallas Алессандро Газзо.

Специалисты советуют выбирать средства, предназначенные именно для кожи, или ограничиваться мягкой влажной тканью.

Виниловые покрытия легко повредить

Винил широко используется в автомобилях, напольных покрытиях и мебели, но он плохо переносит агрессивную химию. Регулярная обработка дезинфицирующими салфетками может привести к выцветанию, изменению оттенка и потере гибкости. Со временем поверхность становится более ломкой и быстрее изнашивается.

По словам эксперта Homeaglow Сары Апарасио, особенно разрушительно действуют салфетки с отбеливателем, которые постепенно разъедают структуру материала, даже если повреждения сначала незаметны.

Детские игрушки — зона особой осторожности

Быстро продезинфицировать игрушки кажется удобным решением, но дети часто тянут их в рот. Остатки химических веществ могут попасть в организм, особенно если речь идёт о пластике или резине.

Алессандро Газзо напоминает, что безопаснее использовать нетоксичные средства. В большинстве случаев достаточно обычной мыльной воды, которая очищает поверхность без риска для здоровья ребёнка.

Кожа человека — не объект для салфеток

Некоторые используют дезинфицирующие салфетки вместо мытья рук, однако специалисты считают это ошибкой. Такие средства рассчитаны на твёрдые поверхности, а не на контакт с кожей. Частое использование может вызвать сухость, раздражение и нарушение защитного барьера.

Сара Апарасио отмечает, что на упаковках некоторых брендов указано: при использовании рекомендуется надевать перчатки, что само по себе говорит о нежелательности прямого контакта с кожей.

Миски домашних животных под угрозой

При уборке важно учитывать и безопасность питомцев. Использование дезинфицирующих салфеток для мытья мисок может привести к негативным последствиям, поскольку животные чувствительнее к химическим веществам.

"У животных могут возникнуть сильные реакции на химические вещества в дезинфицирующих салфетках — от проблем с желудком до болезненного контактного дерматита", — объясняет Сара Апарасио.

Оптимальный вариант — тёплая вода и мягкое моющее средство, тщательно смытое после очистки.

Электроника и экраны не терпят экспериментов

Смартфоны, телевизоры и ноутбуки быстро собирают пыль и отпечатки пальцев, но дезинфицирующие салфетки для них не подходят. Экраны покрыты тонкими защитными слоями, которые легко повредить агрессивными составами.

"Электронные экраны чрезвычайно чувствительны", — подчёркивает Алессандро Газзо.

Если специального средства нет под рукой, лучше использовать слегка влажную салфетку из микрофибры и учитывать рекомендации по чистке экранов телевизоров.

В итоге дезинфицирующие салфетки остаются удобным инструментом для уборки, но применять их стоит осознанно. Понимание свойств материалов и выбор подходящих средств помогают сохранить вещи, защитить здоровье домочадцев и избежать лишних проблем в быту.