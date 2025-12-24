Эту кухонную привычку считают странной в Европе — а мы делаем так каждый день

Мы настолько привыкли мыть посуду поролоновой губкой, что воспринимаем её как безальтернативную норму. Реклама десятилетиями убеждала: именно так поступают "все нормальные люди" — быстро, эффективно и с горой пены. Однако в реальности во многих странах от губок давно отказались, а где-то их использование и вовсе считается нежелательным. Об этом пишет дзен-канал "Стеклянная сказка".

Почему поролоновые губки оказались под вопросом

Долгое время считалось, что губка — самый удобный и безопасный инструмент для мытья посуды. Но исследования показали: уже через 48 часов после начала использования она превращается в комфортную среду для бактерий. Остатки пищи, влага и пористая структура создают идеальные условия для размножения микроорганизмов.

В интернете часто встречаются пугающие цифры о том, что губка якобы в сотни тысяч раз грязнее унитаза. Такие утверждения преувеличены. Тем не менее, в 2001 году Европейская академия микробиологии проводила сравнительное исследование бытовых источников загрязнений. По его итогам поролоновые губки заняли третье место по количеству бактерий — сразу после половых тряпок и унитазных ёршиков. Этого оказалось достаточно, чтобы отношение к ним начало меняться.

Почему моющее средство не спасает

Дополнительной проблемой стало то, что современные средства для мытья посуды почти не влияют на уже сформировавшиеся бактериальные колонии. Антибактериальные формулы снижают количество микроорганизмов лишь незначительно. При этом материал губки не играет решающей роли: бактерии одинаково охотно селятся и на фибре, и на металлизированных поверхностях. Просто поролон им особенно удобен из-за структуры.

Экология как решающий фактор

Но главная причина отказа от губок в ряде стран связана не столько с гигиеной, сколько с экологией. Поролоновые губки крайне сложно перерабатывать. В естественной среде они разлагаются сотни лет, превращаясь в источник микропластика. На фоне ужесточения экологических норм именно этот аргумент стал ключевым для ограничений и запретов.

Как моют посуду в Финляндии

В Финляндии вместо губок повсеместно используют специальные щётки для мытья посуды — astiaharja. Их можно увидеть в домах, гостиницах, ресторанах и общественных кухнях. Принцип простой: на тарелку наносят небольшое количество моющего средства и очищают поверхность жёсткой щетиной.

Существуют и более продвинутые варианты — щётки, подключённые к системе подачи воды и геля. Нажатием кнопки можно сразу добавить средство и включить воду. Такой способ сначала кажется непривычным, но быстро становится удобным. Многие, попробовав его за границей, переходят на щётки и у себя дома.

Почему щётка практичнее

Щётка быстрее высыхает, не удерживает влагу внутри и значительно хуже подходит для размножения бактерий. Хранят их чаще всего в стеклянных стаканах — стекло считается менее благоприятной поверхностью для микрофлоры. В итоге такой подход оказывается одновременно гигиеничнее и экологичнее.

Привычки формируются годами, особенно если их активно поддерживает реклама. Но опыт других стран показывает: даже в таком бытовом вопросе, как мытьё посуды, есть более рациональные и современные решения.